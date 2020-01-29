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Все про:Днепр_город (2929) протест (4619) Филатов (392) Приватбанк (579)

 "Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам

Мэр Днепра Борис Филатов назвал "бродячими клоунами из Никополя" протестующих под "Приватбанком" в Днепре людей, которые уже который день своим шумом мешают горожанам и роботникам близлежащих зданий.

Об этом он написал у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, хочу ещё раз заявить, что в нашей несчастной стране любой "народный протест" не требует никаких разрешений и носит чисто уведомительный характер.
Достаточно просто подать в мэрию по почте письмо о проведении митинга и... всё.

Во-вторых, даже если митингующие нарушают уровень шума, опять же их нельзя разгонять, а только штрафовать. С учётом того, сколько денег кукловоды "протеста" вбухивают в это действо, то штрафы им не помеха. Поверьте, всё это бродячее шапито полиция постоянно штрафует: и за шум, и за грязь, и на нарушение порядка, но им без разницы. Платят то не они.

В-третьих, формальных оснований у мэрии запретить это безобразие нет. От слова "вообще". Только через суд", - назвал Филатов причины, которые мешают разогнать протест.

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В то же время он считает, что способы добиться его прекращения есть.

"Например, я бы приостановил по банку платежи. Всего на один день. Или перевёл его на сокращённый рабочий день. Потому, что у сотрудников болят уши.

И поверьте, что все великие "зелёные" начальники в этой стране, которые делают вид, что не замечают проблемы с "Приватбанком", лично бы приехали разгонять это безобразие", - пишет Филатов.

Однако, по словам мэра, для этого в "Приватбанке" должен быть не такой трусливый и хитросделанный менеджмент, "который пытается воевать с бывшими собственниками чужими руками, например, руками мэрии".

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Филатов в итоге говорит, что "придётся пока потерпеть".

"А кукловодам, которые организовали этот парад уродов я хочу сказать лишь одно. Вас до этого и так в Городе не сильно любили. А сейчас ненавидят", - добавляет мэр Днепра.

Бродячие клоуны: Филатов назвал фейком протест у Приватбанка в Днепре и передал привет его организаторам 01
Бродячие клоуны: Филатов назвал фейком протест у Приватбанка в Днепре и передал привет его организаторам 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172478
 
   
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"зелёные" начальники в этой стране "Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам - Цензор.НЕТ 513 . Согласен , на выборы надо ходить . Неважно , просто надо .
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бачили очі ,що вибирали- тепер їжте, хоч повилазьте"Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам - Цензор.НЕТ 4129
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Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга и вскрикивать: «А ты кто такой ! » Такие действия предшествуют обычно драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы.(с)
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в людей немає жодної підстави протестувати
це 100% проплачене шапіто
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сколько в день потрачено на акцию (автобусы, деньги людям...а их там сотни)
это мне кажется уже превышает то, что им должны?
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На этих сходках платят лучше, чем за комментарии.
Посему клоун сулима пропадает.
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Это тот самый сходняк, как я понимаю? Надо же, даже униформа имеется! Можэ там и знаки различия присутствуют?! "Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам - Цензор.НЕТ 9061
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у бени требуйте
Он бабло вывел
и переводит стрелки на Приват
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Я знаю- кто такой Филатов. Понятно, чисто из СМИ. Обращаясь к жителям Днепра, скажите, вам нравится ваш мэр? Как мне кажется- должен нравится. Производит впечатление "ломом опоясанного", то есть имеющего свои личные, жесткие убеждения, кстати- я, например, не в курсе- кто у него за Старшего. Можэ и совсем никого. Такое у меня впечатление сложилось, вполне вероятно- ошибочное. Просто мало ИНФЫ, хотя, его суждения, мне лично- нравятся.
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Первый мэр , у которого есть своё мнение . В городе при нём стало чисто , безопасно и красиво .
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