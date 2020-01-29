 "Бродячие клоуны": Филатов назвал "фейком" протест у "Приватбанка" в Днепре и передал привет его организаторам

Об этом он написал у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, хочу ещё раз заявить, что в нашей несчастной стране любой "народный протест" не требует никаких разрешений и носит чисто уведомительный характер.

Достаточно просто подать в мэрию по почте письмо о проведении митинга и... всё.

Во-вторых, даже если митингующие нарушают уровень шума, опять же их нельзя разгонять, а только штрафовать. С учётом того, сколько денег кукловоды "протеста" вбухивают в это действо, то штрафы им не помеха. Поверьте, всё это бродячее шапито полиция постоянно штрафует: и за шум, и за грязь, и на нарушение порядка, но им без разницы. Платят то не они.

В-третьих, формальных оснований у мэрии запретить это безобразие нет. От слова "вообще". Только через суд", - назвал Филатов причины, которые мешают разогнать протест.

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В то же время он считает, что способы добиться его прекращения есть.

"Например, я бы приостановил по банку платежи. Всего на один день. Или перевёл его на сокращённый рабочий день. Потому, что у сотрудников болят уши.

И поверьте, что все великие "зелёные" начальники в этой стране, которые делают вид, что не замечают проблемы с "Приватбанком", лично бы приехали разгонять это безобразие", - пишет Филатов.

Однако, по словам мэра, для этого в "Приватбанке" должен быть не такой трусливый и хитросделанный менеджмент, "который пытается воевать с бывшими собственниками чужими руками, например, руками мэрии".

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Филатов в итоге говорит, что "придётся пока потерпеть".

"А кукловодам, которые организовали этот парад уродов я хочу сказать лишь одно. Вас до этого и так в Городе не сильно любили. А сейчас ненавидят", - добавляет мэр Днепра.



