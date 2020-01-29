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Все про:перепись населения (83) население (122) оценка (55) Дубилет (15)

 В феврале-марте будет проведен следующий этап оценки численности населения в Украине, - Дубилет

Правительство собирается в феврале-марте провести следующий этап оценки численности населения в Украине, чтобы установить точное количество людей, проживающих в отдельных населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ТСН, об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире "Сниданка с 1+1".

"Хотя вопрос сейчас заключается в том, насколько мы сможем уйти в глубину. Потому что сейчас у нас детали на уровне областей и крупных городов. Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать", - отметил Дубилет.

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Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3172477
 
 
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или 30 к концу года? Создавайте предприятия для выпуска продукции с большим количеством задействованых рабочих, пользующуюся спросом , с достойными заррплатами от 700 евро - и ситуация начнет меняться как в экономике так и в миграции! но... эти, самокатчики клоунские разве на такое способны?
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ещё баблишка спишим на "благие" непонятные цели.....
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с каждым разом людей будет все меньше а бабок на распил все больше
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мы сможем уйти в глубину



Как в оманском офшоре...или еще глубже??
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ни разу не отвечу.
либо скажу шо я типо там эльф или не орк.
задолбали - то военком тянет на сборы резервистов вместо шоб пригласить. "примосово" чет кто-то хочет = В феврале-марте будет проведен следующий этап оценки численности населения в Украине, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5724
с каких хренов я должен .... чето быть должен?
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И зачем вам точное количество проживающих ,которое вы НИКОГДА установить не сможете,начинаются аферы в порошенковском стиле?
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кинь примеры. я много пропустил, отдыхал в омане.
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Кинет тебя твой путин-педофил переписав твою власовскую конституцию.
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То ми в тому році обіср@лися з переписом, а в цьому ще ні. Тому проведемо його як найшвидше, щоб обіср@тися зара, а не перед виборами - Дубілєт
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Прикольную схему организовал дублет😄 проводить перепись каждые три месяца 3млрд.гривен помножить на четыре квартала, итого 12 млрд.гривен на ровном месте.😄
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От цікаво, він реально не розуміє справжні цілі перепису чи клеїть дурня і народу локшину на вуха вішає?

Ключова мета перепису - це не точна кількість населення, а його СТРУКТУРА! Щоб потім на основі демографічних показників планувати купу речей.

Нормальний перепис дозволяє визначити віковий, мовний, соціальний, національний склад населення, прорахувати об'єми трудової міграції всередині країни, визначити кількість дітей, кількість пенсіонерів та пільговиків.

На основі даних перепису розраховують купу показників - від кількості необхідних шкіл до напрямку запуску залізничних та автобусних маршрутів. Від розмірів пенсій, субсидій і соцвиплат у бюджеті до пропускної здатності доріг!

Методика Дубілета НЕ ДАЄ ЗМОГИ ПРОРАХУВАТИ БІЛЬШІСТЬ ІЗ ЦИХ ПОКАЗНИКІВ! Тому нам тут талдичать про те, що треба знати лише точну кількість населення України!
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Получил приказ откатить результаты. Коммит не прошел, требуется сделать роллбэк + пару копеек юзику на прокорм. Любит же, падлюка, пожрать.
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эй,министры из кабинета министров, та успокойте вы того дурника
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