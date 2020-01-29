 В феврале-марте будет проведен следующий этап оценки численности населения в Украине, - Дубилет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ТСН, об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире "Сниданка с 1+1".
"Хотя вопрос сейчас заключается в том, насколько мы сможем уйти в глубину. Потому что сейчас у нас детали на уровне областей и крупных городов. Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать", - отметил Дубилет.
Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.
Как в оманском офшоре...или еще глубже??
либо скажу шо я типо там эльф или не орк.
задолбали - то военком тянет на сборы резервистов вместо шоб пригласить. "примосово" чет кто-то хочет =
с каких хренов я должен .... чето быть должен?
Ключова мета перепису - це не точна кількість населення, а його СТРУКТУРА! Щоб потім на основі демографічних показників планувати купу речей.
Нормальний перепис дозволяє визначити віковий, мовний, соціальний, національний склад населення, прорахувати об'єми трудової міграції всередині країни, визначити кількість дітей, кількість пенсіонерів та пільговиків.
На основі даних перепису розраховують купу показників - від кількості необхідних шкіл до напрямку запуску залізничних та автобусних маршрутів. Від розмірів пенсій, субсидій і соцвиплат у бюджеті до пропускної здатності доріг!
Методика Дубілета НЕ ДАЄ ЗМОГИ ПРОРАХУВАТИ БІЛЬШІСТЬ ІЗ ЦИХ ПОКАЗНИКІВ! Тому нам тут талдичать про те, що треба знати лише точну кількість населення України!