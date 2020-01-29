 В феврале-марте будет проведен следующий этап оценки численности населения в Украине, - Дубилет

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ТСН, об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире "Сниданка с 1+1".

"Хотя вопрос сейчас заключается в том, насколько мы сможем уйти в глубину. Потому что сейчас у нас детали на уровне областей и крупных городов. Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать", - отметил Дубилет.

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Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.