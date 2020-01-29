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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2311) Нацсовет_ТРВ (464) Ткаченко Александр (71) медиа (71)

 Законопроект "О медиа" позволит Нацсовету по ТРВ регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа, - Ткаченко

Законопроект № 2693 "О медиа" предусматривает определение статуса Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и значительное расширение его полномочий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") во время общественного обсуждения законопроекту в среду.

"Законом мы определяем статус Национального совета, и полномочия его значительно расширяем. Теперь Национальный совет сможет регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа. Национальный совет не сможет просто так лишить кого-то лицензии. На это предусмотрена четкая процедура, в каких случаях выписывается предписание, в каких штрафуется, и просто так Национальный совет не имеет полномочий лишить лицензии, это происходит через суд", - отметил Ткаченко.

Председатель комитета также отметил, что отдельное положение законопроекта касается проблемы, связанной с вооруженной агрессией. В том числе, предусмотрены меры, исключающие вещания государства-агрессора на территории Украины.

Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде закон о медиа.

Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году запланировано построить новую радиотелевышку в Луганской области, - Нацсовет по ТРВ

Источник: https://censor.net.ua/n3172474
 
 
 Топ комментарии
 
ГлавФейкомет Бени Ткаченко собрался контролировать ВСЕ.
Ушлый чувак.
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Лучше всего начать с эксперимента, а потом распространить дальше. Например с известного канала Г+Г. Отмониторить в хвост и гриву всю сетку за 2019, и в случае выявления дезинформации и сознательных манипуляций лишить лицензии НАХ!
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Це ось так Зєльоний кореш на один строк зібрався? Готовиться як Пуйло.
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ГлавФейкомет Бени Ткаченко собрался контролировать ВСЕ.
Ушлый чувак.
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Це ось так Зєльоний кореш на один строк зібрався? Готовиться як Пуйло.
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Лучше всего начать с эксперимента, а потом распространить дальше. Например с известного канала Г+Г. Отмониторить в хвост и гриву всю сетку за 2019, и в случае выявления дезинформации и сознательных манипуляций лишить лицензии НАХ!
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Это уже даже не моча в глаза, если фейкомётчик Г+Г против фейков, а адвокат убийцы-Януковича - за объективное рассмотрение дел Майдана...
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ПНХ Зе со своим ткаченко подстилкой коломойского
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И почему бенин говномет Ткаченко, как только дорвался до власти, решил регулировать медиа?

Не потому ли, что Бубочка тонет в говне?
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
.
А как там с 3енелейсским ?..............................
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так хочется чего нить порегулировать и поконтроллировать.
благо,что самого никто не регулировал все пять лет у бени на канале.
что и позволило дорваться до рукояток регулирования
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Лєтя зєлєнська відкрила сторінку у фб, так я ще не сміявся з побажань що їй написали.
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Это ребята диктаторские законы и они синхронизируются с парашей.
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Гав Гав садите этих Парахоботов и тех кто несогласный с мнением Колам... Партии от народа, и если кто то будет возрождать против власти партии тех тоже в тюрьму))
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Зелена чума вже дітала: ЗЄлєнін і ЗЄки захопити радіо, почту і телеграф.
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