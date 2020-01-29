 Законопроект "О медиа" позволит Нацсовету по ТРВ регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа, - Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") во время общественного обсуждения законопроекту в среду.
"Законом мы определяем статус Национального совета, и полномочия его значительно расширяем. Теперь Национальный совет сможет регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа. Национальный совет не сможет просто так лишить кого-то лицензии. На это предусмотрена четкая процедура, в каких случаях выписывается предписание, в каких штрафуется, и просто так Национальный совет не имеет полномочий лишить лицензии, это происходит через суд", - отметил Ткаченко.
Председатель комитета также отметил, что отдельное положение законопроекта касается проблемы, связанной с вооруженной агрессией. В том числе, предусмотрены меры, исключающие вещания государства-агрессора на территории Украины.
Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде закон о медиа.
Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Ушлый чувак.
Не потому ли, что Бубочка тонет в говне?
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)..
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А как там с 3енелейсским ?..............................
благо,что самого никто не регулировал все пять лет у бени на канале.
что и позволило дорваться до рукояток регулирования
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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