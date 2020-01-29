 Законопроект "О медиа" позволит Нацсовету по ТРВ регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа, - Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") во время общественного обсуждения законопроекту в среду.

"Законом мы определяем статус Национального совета, и полномочия его значительно расширяем. Теперь Национальный совет сможет регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа. Национальный совет не сможет просто так лишить кого-то лицензии. На это предусмотрена четкая процедура, в каких случаях выписывается предписание, в каких штрафуется, и просто так Национальный совет не имеет полномочий лишить лицензии, это происходит через суд", - отметил Ткаченко.

Председатель комитета также отметил, что отдельное положение законопроекта касается проблемы, связанной с вооруженной агрессией. В том числе, предусмотрены меры, исключающие вещания государства-агрессора на территории Украины.

Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде закон о медиа.

Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

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