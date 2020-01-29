 Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию экс-"министра угольной промышленности "ДНР". ВИДЕО

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства "ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства", сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области. После отстранения от должности злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.
Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ. Сразу после вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти". Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины. "Экс-министр" также указал на причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирование объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях "ДНР".
Усі на соємайдан!!!
https://www.kinomania.ru/film/65626
.
.
.
PoSSия Фaльшивая !!.
правильно вчора у Харкові сепарню відгамселили
вон, отпускают даже сепара, в Киеве стрелявшего в ментов.
а этот не стрелял никогда - ему вообще предъявить нечего.
зеленая показуха.
чтоб очередной "ролик запилить"
А так - слава ССО. И контрразведчикам, если чудак представляет ценность.
Я чет думал что постарались Эдельвейсы из 28-мой. Опытные, профессиональные бойцы. Либо 5-й полк. разведка и спецназ.
Ни одному слову филиала фсб не верю
Привет Зеле Оманскому
Разведка США заподозрила Зеленского в двойной игре (видео)
Кто украл Зеленского? Впервые в истории Украины презЕдент исчез с радаров на целые сутки.
Тайный «сочельник». Американская разведка заподозрила Зеленского в двойной игре.
Сколько рук у Путина? Медведчук говорит, что не катал на своем самолете ни Суркова, ни Зеленского.
Придет весна, а посадят Зеленского?
Ровно год назад Януковича осудили на 13 лет тюрьмы за измену Украине.
видео -- 5 канал
Обвинение Пояркову -- видео Пояркова
давно все знают что т.н. "СБУ" работает на ФСБ...
--------
СБУ отказалась привлекать к ответственности экс-регионала за участие в создании «ЛНР»