EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  6587  48
Все про:контрразведка (219) СБУ (14289) Донбасс (20549) наемники РФ (1041)

 Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию экс-"министра угольной промышленности "ДНР". ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания "правительства "ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства", сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области. После отстранения от должности злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ ликвидировала информаторскую сеть наемников РФ вблизи линии разграничения. ФОТОрепортаж

Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ. Сразу после вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти". Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины. "Экс-министр" также указал на причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирование объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях "ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3172472
 
   
 Топ комментарии
 
Оманский собирает новое правительство проффесионалов? Скоро Азирова привезут в коробке от конфет Рошен, и обвинят Петра Алексеевича.
 показать весь комментарий
 
Зелєбоба вже його нагородив,та призначив на посаду у ДБР.
 показать весь комментарий
 
отака "громадянська війна", малята
правильно вчора у Харкові сепарню відгамселили
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зелєбоба вже його нагородив,та призначив на посаду у ДБР.
 показать весь комментарий
 
 
Наші хоча б не постраждали під час проведення операції?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Брихня. Сизоносий гетьман вдягнув на нього вишиванку, навчив співати Гімн і запхав у партію ПЕС. Тепер це патужний і невпинний патріот.
 показать весь комментарий
 
Оманский собирает новое правительство проффесионалов? Скоро Азирова привезут в коробке от конфет Рошен, и обвинят Петра Алексеевича.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Це зрада!!!Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию экс-"министра угольной промышленности "ДНР" - Цензор.НЕТ 4693
Усі на соємайдан!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ти також не бачиш зрадної зради в тому, що СБУ вивела цю особу?Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР" - Цензор.НЕТ 1218
 показать весь комментарий
 
Значить ти - зебіл, лахта, ольгінець та й взагалі - агент Кримля!Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР" - Цензор.НЕТ 7888
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А кто это такой , Пётр Алесеевич ? Боров ПЕТЯ ?
 показать весь комментарий
 
Ты у себя в курятнике поглядывай, зачем тебе дальше рылом стрелять.
 показать весь комментарий
 
 
WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве.. . Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg
.
.
.
PoSSия Фaльшивая !!.
 показать весь комментарий
 
 
отака "громадянська війна", малята
правильно вчора у Харкові сепарню відгамселили
 показать весь комментарий
 
 
Можна посилання про харьвські подіїї? Я в новинах не бачив.
 показать весь комментарий
 
та ладна.
вон, отпускают даже сепара, в Киеве стрелявшего в ментов.
а этот не стрелял никогда - ему вообще предъявить нечего.

зеленая показуха.
чтоб очередной "ролик запилить"
 показать весь комментарий
 
 
а также подробно рассказал о схемах и указал на чиновников министерства по оккупированным территориям (Туке с компанией срочно менять памперс), причастных к торговле с ОРДЛО.....)
 показать весь комментарий
 
 
будет помощником Штепы?
А так - слава ССО. И контрразведчикам, если чудак представляет ценность.
Я чет думал что постарались Эдельвейсы из 28-мой. Опытные, профессиональные бойцы. Либо 5-й полк. разведка и спецназ.
 показать весь комментарий
 
Как говорил один хороший человек
Ни одному слову филиала фсб не верю
Привет Зеле Оманскому
 показать весь комментарий
 
 
Даремно старались. Нелох віддасть його назад.
 показать весь комментарий
 
 
Обменяют - на пару дурачков из числа хохлов - гастарбайтеров, которые до сих пор батрачат на Московии
 показать весь комментарий
 
 
Ещё один борец за всё хорошее, против всего плохого.
 показать весь комментарий
 
Ценный кадр. СНБО, Кабмин,Офис Генпрокурора, ГБР...? Зекоманде такие нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Слуги нарота хотят отложить налогом Гугел,Фейсбук,Netflix. Автор законопроєкту посилається на позитивний досвід введення податку на онлайн-сервіси в інших країнах, зокрема,на Росії і Білорусі. Дави их блд! Давай как на Мацковии! Цуккер нам должен!
 показать весь комментарий
 
 
Скоро и этот будет вышивать по городу со стволом и пулять в полицейских и прохожих. Так, мелкое хулиганство
 показать весь комментарий
 
 
Бо це майбутрій бепутат від партії слюга наріда.
 показать весь комментарий
 
 
накрався вже там, тепер хай у нас "попрацює" асвабадитель
 показать весь комментарий
 
Выбейте из него показания на ахметку,он явно его человечек.
 показать весь комментарий
 
Скоро такими сепарами і україноненависниками буде посажено в усі органи влади. Іде повна зачистка українців--бо так вірішив наш шут разом з путіним.
 показать весь комментарий
 
Про контрразведку же?
Разведка США заподозрила Зеленского в двойной игре (видео)

Кто украл Зеленского? Впервые в истории Украины презЕдент исчез с радаров на целые сутки.

Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР" - Цензор.НЕТ 7485

Тайный «сочельник». Американская разведка заподозрила Зеленского в двойной игре.
Сколько рук у Путина? Медведчук говорит, что не катал на своем самолете ни Суркова, ни Зеленского.
Придет весна, а посадят Зеленского?
Ровно год назад Януковича осудили на 13 лет тюрьмы за измену Украине.

видео -- 5 канал
 показать весь комментарий
 
 
в лугандоні людей кидають в яму на десяток років за лайк під проукраїнським постом в соцмережах, а у нас оправдовують військових злочинців, зрадників, диверсантів - таким чином вони нас шапками закидають
 показать весь комментарий
 
 
"...преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирование объектов угольно-промышленного комплекса..."

давно все знают что т.н. "СБУ" работает на ФСБ...
 показать весь комментарий
 
 
Филиалу фсб ни едиму слову не верю
--------
СБУ отказалась привлекать к ответственности экс-регионала за участие в создании «ЛНР»
Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію "ексміністра вугільної промисловості" ДНР" - Цензор.НЕТ 9975
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх