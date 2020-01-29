 Двое проводников спрятали в поезде из Москвы более 40 упаковок с книгами российских авторов. Контрабанда изъята, - Госпогранслужба. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вечером 28 января в пункт контроля "Хутор-Михайловский" прибыл поезд из Москвы.

Осматривая вагоны правоохранители обнаружили более сорока упаковок с книгами и журналами. Установлено, что печатную продукцию российских авторов и изданий, в конструктивных полостях одного из вагонов, скрыли двое проводников - граждане Молдовы.

Сейчас товары переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

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Фото: Госпогранслужба