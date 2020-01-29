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Все про:Госпогранслужба (3606) книги (486) Россия (74840)

 Двое проводников спрятали в поезде из Москвы более 40 упаковок с книгами российских авторов. Контрабанда изъята, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни во время осмотра поезда обнаружили тайник с партией печатной продукции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Вечером 28 января в пункт контроля "Хутор-Михайловский" прибыл поезд из Москвы.

Осматривая вагоны правоохранители обнаружили более сорока упаковок с книгами и журналами. Установлено, что печатную продукцию российских авторов и изданий, в конструктивных полостях одного из вагонов, скрыли двое проводников - граждане Молдовы.

Двое проводников спрятали в поезде из Москвы более 40 упаковок с книгами российских авторов. Контрабанда изъята, - Госпогранслужба 01

Сейчас товары переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

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Двое проводников спрятали в поезде из Москвы более 40 упаковок с книгами российских авторов. Контрабанда изъята, - Госпогранслужба 02
Фото: Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3172470
 
 
 Топ комментарии
 
в камеру к проводникам и пусть читают все лет десять, пока не вырвет.
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"книги" изъяли вместе с проводниками ? если нет, тогда не о чём.
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Если контрабандную икру можно съесть, то книги прийдется прочитать. причем от корки до корки Двое проводников спрятали в поезде из Москвы более 40 упаковок с книгами российских авторов. Контрабанда изъята, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5451
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"книги" изъяли вместе с проводниками ? если нет, тогда не о чём.
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Если контрабандную икру можно съесть, то книги прийдется прочитать. причем от корки до корки Двое проводников спрятали в поезде из Москвы более 40 упаковок с книгами российских авторов. Контрабанда изъята, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5451
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в камеру к проводникам и пусть читают все лет десять, пока не вырвет.
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а потім - екзамен
хай напишуть твір за книгою
як не здадуть - ще раз читати
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проводники-граждане молдовы.поезд москва-кишинев.
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Саме Іскрою більшовицька гопота і розвалила ЬІмперію.
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Оказывается что вата бывает не только хлопковая но и духовная - дышит "русским духом"
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WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве.. . Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg
.
PoSSия Фaльшивая !!.
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та ладно, заставить съесть их и все Двое проводников спрятали в поезде из Москвы более 40 упаковок с книгами российских авторов. Контрабанда изъята, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7620
и пендалей надавать(по головам)
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начиталися історій, як більшовики газету "Іскра" провозили
так треба їм і покарання відповідне: на каторгу у Сибір
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на книжке и так уже почти не осталось книг нормальных авторов по адекватным ценам....
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Главное не упустить момент от 0 до 3, чтобы вырастить кацапа...
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Да не может быть,за контрабанду с востока взялись,теперь возьмитесь за фуры с путинскими гнусмасами,которые заполонили полки всех путинских магазинов у нас.
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Теперь наша очередь - упрячем проводников. Можно и книги им эти выдать. Вместо туалетной бумаги.
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Поезд из москвы . Позор . В стране война ?
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