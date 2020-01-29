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Все про:перепись населения (83) Дмитрий Дубилет (75)

 Традиционная перепись населения в 21 веке не работает, - Дубилет

Министр Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что проведенная электронная перепись населения "если говорить бюрократическим языком - это не перепись".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

По его словам, традиционная перепись в 21 веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата. 

"Опять же, если говорить бюрократическим языком - это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем. Мы будем его использовать, прежде всего, в планировании инфраструктуры. Потому что, вы знаете, сейчас дороги, школы, детские сады и так далее... Мы уже начали большое строительство и нам для этого нужно понимать, где у нас реально сколько живет людей", - пояснил министр. 

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172469
 
 
 Топ комментарии
 
Так не пойдет. Перепесь должна проводиться по старинке, с анкетой. И что бы в ней был вопрос за кого вы голосовали прошлых выборах, дабы узнать не только сколько нас: мужчин и женщин, детей и стариков, а и сколько зебилов Перед нами была цель - быстро и качественно оценить количество населения Украины, этот метод вполне приемлем, - Дубилет о проведении электронной переписи - Цензор.НЕТ 7976
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Перепись в смартфоне - это новейшая разработка специалистов Трускавецкого турборежымного университета.
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Коли Коломойський виграв вибори президента, посад вги у найвище крісло свою маріонетку, до ного підійшов багаторічний соратник по банківських "справах" Дубілет-старший з проханням працевлаштувати оболуса-переростка Ьубілетаджуніора, мовляв, "забембав він зі своїми дитячими ідеями, а я серйозними справами займаюся, ще нашкодити мені у роботі. Приткни його до якоїсь сфери, щобзан, ття мав і гроші заробляв". Не буду с верджувати, що було саме так, але всі наступні події вказують саме на такий варіант.
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Так не пойдет. Перепесь должна проводиться по старинке, с анкетой. И что бы в ней был вопрос за кого вы голосовали прошлых выборах, дабы узнать не только сколько нас: мужчин и женщин, детей и стариков, а и сколько зебилов Перед нами была цель - быстро и качественно оценить количество населения Украины, этот метод вполне приемлем, - Дубилет о проведении электронной переписи - Цензор.НЕТ 7976
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в приказном прядке да ради Бога.. все у кого в банках счета и карточки вызвать в Банк копия паспорта налогового кода и анкету в зубы и заполни а нет счета блокируем..в ГАИ вызвать в всех у кого транспортное средство паспорт код налоговой и водительские права и анкета в зубы а иначе снимем номера... пенсионеров и вовсе не надо принуждать сами прибегут... облэнерго вода газ жэки осмд и жск тут и вовсе не надо париться Министерство Обороны СБУ ГБР НАБУ СУДЫ Прокуратура МЧС Минздрав тут и вовсе как и Мисоцзащита с Минобразом или не будете работать или не будете учиться в садик ходить и так далее.. Операторы мобильной и обычной связи всех на регистарцию Провайдеры интернета также.. Минюст ЗАГС тюрьмы СИЗО....сколько родилось умерло разводы браки дети сироты полу сирот местные органы власти Реестр избирателей Реестр Фонда соцстрахования реестре Пенсионный и выйдем к цифре 99%... надо провести перепись всех ПРИНУДИТЕЛЬНО НА ГРАНИЦЕ ВЪЕЗД/ ВЫЕЗД.. В ПОЕЗДАХ ВОКЗАЛАХ АВТОБУСНЫЕ СООБЩЕНИЯ КОНСУЛЬСТВА И ПОСОЛЬСТВА ЗА РУБЕЖОМ.. думаю ВЛАСТИ ПРОСТО НЕ НУЖНО ЗНАТЬ ТОЧНО ТАК СКОЛЬКО НАС НА САМОМ ТО ДЕЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ без относительности манипулировать цифрами бюджета и реально воровать миллионами гривен евро долларов....
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- ну, словом, все были бы чрезвычайно удивлены, если б узнали, что Александр Иванович Корейко, смиреннейший из конторщиков, еще только час назад перетаскивал с одного вокзала на другой чемодан, в котором лежали десять миллионов рублей в иностранной валюте и советских денежных знаках.(с)
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Ой, як же не хочеться проводити нормальний перепис населення! Те, що там побачать, зовсім не сподобається північному партнерові.
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А я вот не хочу чтобы с моих налогов лярда 2-3 на это распилили,
даже если просто время и материалы на опрос и умножить на 40 миллионов то выходят астрономические суммы..
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Какая разница, на что распилят ваши налоги?
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Где можно увидеть отзывы специалистов о достоверности такой "переписи"?
Оценочная? Прикидочная? Бесплатная за недостоверность?
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Не вникаясь в детали этого бреда, вопрос: почему же вы это не сказали ДО выборов?
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Так им же надо до выборов нужна была зрада, что в Украине 30 миллионов населения, а Порошенко напечатал лишние бюллетени, чтобы фальсифицировать выборы...
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Перепись в смартфоне - это новейшая разработка специалистов Трускавецкого турборежымного университета.
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Чем меньше населения, тем выше шансы попасть в Евросоюз.
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Чем меньше население, тем меньше вероятность выдачи очередного транша от МВФ. Его просто некому будет возвращать потом)
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Коли Коломойський виграв вибори президента, посад вги у найвище крісло свою маріонетку, до ного підійшов багаторічний соратник по банківських "справах" Дубілет-старший з проханням працевлаштувати оболуса-переростка Ьубілетаджуніора, мовляв, "забембав він зі своїми дитячими ідеями, а я серйозними справами займаюся, ще нашкодити мені у роботі. Приткни його до якоїсь сфери, щобзан, ття мав і гроші заробляв". Не буду с верджувати, що було саме так, але всі наступні події вказують саме на такий варіант.
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Вы либо *****..тые на всю голову либо просто для зебилов тюльку травите. Какая может быть перепись если полстраны живет не по месту регистрации? - кого вы искать собрались и где? И я вам долбой..бам дверь не открою, потому что открывать дверь долбой..бам опасно.
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А всего лишь надо объединить базу паспортов и миграционной службы . Это так сложно ?
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это просто невозможно - а 3 лярда как распилить в таком случае?
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Дубилет не мечи бисер перед порохней.Им все равно что ты делаешь или нет,им главное хетьмана назад вернуть)))
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Первое пошло)))
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А разве у дибила-попугая может быть что еще сказать?
"Порохоботы!!! кококо Липецкая фабрика!!! кококо Офшоры!!! кококо".

ЗЕблюдки такие же тупые и ограниченные в своих высерах, как кацапы.
Так что меры такие же, как и с кацапскими ублюдками - в реале бить табло, в инете банить и спамить.
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А якщо включити мізки і забути про порохню хоча б на пару хвилин?

Просте питання: чому звичайний перепис показав мовний, віковий і національний склад населення України, а "цифровий перепис" Дубілета - ні?
Чи перепис 2001 року теж порохоботи робили?)))))))))))
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Эммм...
Дубилет может привести примеры стран, у которых население больше, чем население Киева (т.е. страны Балтии и всякие Лихтенштейны в Люксембургами не в счет), и которые проводят перепись населения по косвенным признакам типа сим-карт или количества туалетной бумаги на человека?

Эстония или Грузия может себе позволить перепись пары миллионов человек каким угодно способом.
Гораздо интереснее опыт, например, Германии с 80-миллионным населением.
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Здається,цього року буде в Німеччині та Польщі. За звичайною схемою: державні електронні бази + польові опитувачі.
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В нормальних державах все працює нормально, а в нас не работаєт..... Ви скажіть шо в нас нормально працює? Хоча б один приклад!
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Бухгалтерия кабмина. Нормально так работает.
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Производство лапши хорошо работает, если зелекторат верит Зелемойскому, что адвокат убийцы-Януковича расследует дело по Майдану...
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Хорошо работал Приватбанк, когда его возглавлял Дубилет-старший. За 8 лет в оффшоры вывели около 200 млрд грн по курсу 8,00 = 25 млрд$. Ото было дело, традиционное, по старинке!
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При таком папашке Дубилету- младшенькому зарплата не нужна вообще.
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Так обрати внимание. Все ишаки написали себе по 200-300 тыс на декабрь, а этот нет))) Один оказался мушкитер, работает чисто за того парня. смотрящий от Санта Клауса.
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так в 21 веке и кушаю по старинке... через рот... (не-не... можно, конечно и через зонд или внутривенно...но вот через ж*пу не получится....или уже получится?)))) я такой консерватор)))
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У определенного круга людей этим местом думать!!! получается, а ты про "кушать"... Традиційний перепис населення у 21 столітті не працює, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6383
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так обед же скоро!... поэтому и не про"думать!" ))))
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От куда на нашу голову взялись эти напёрсточники? Были всякие, ну этиии...
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Министр Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Источник: https://censor.net.ua/n3172469\\\\\\\\\\

да он там Васей работает. что он несет то?
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Перепись нормально провести не могут, а Петю Порошенко посадить не хотят.
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Традиційний перепис дає інфу не лише про загальну кількість населення, але й про віковий, етнічний, мовний склад.

Традиційний перепис дає можливість узнати, скільки у нас точно пенсіонерів, скільки пільговиків, скільки людей із вищою освітою. Хіба це не важлива інфа?

Ці дані життєво важливі, але Дубілету вони чомусь непотрібні. Я думав, що розробник Приват24 і Монобанку розумніший буде...

Простий приклад: завдяки "цифровому перепису" ми взнали, що в Києві 3,7 млн. людей проживає. АЛЕ якби перепис був традиційнй перепис, то він би дав інформацію, скільки людей їздить у Київ щодня на роботу з Ірпеня чи там Броварів. З ними в Києві набагато більше людей перебуває щодня, ніж 3,7 млн. І саме від цієї більшої кількості треба планувати розвиток транспорту, кількість паркомісць чи пропускну здатність доріг!
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Им перепись нужна только для уменьшения количества населения. ВВП поделят на количество людей и скажут о его росте и росте инвестиций на душу населения. Все остальные данные им не нужны.
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Не тільки, ще є можливість махінацій з пільгами, монетаризацією субсидій і тд і тп...
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У Бендера с мозгой было все в порядке.

А у ЗЕленых мартышек, за исключением смотрящих Коломойского, между ушами сквозняк.
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Я уже сто раз повторял: все там у них хорошо с мозгами. Это у 73% голосовавших мозги отбиты. А смотрящий и те кто под ним, уже нахапали и еще нахапают.
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В Италии проводят перепись населения. Но не посещают каждый дом или квартиру. Просто разносят в почтовые ящики модули. Жильцы должны их заполнить и отнести в комуну.
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Мы уже начали большое строительство Источник: https://censor.net.ua/n3172469

Где начали? Когда начали? Что начали?
У зеленого стада одни лозунги...и ни какой конкретики...
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в конце ноября 2019 г. Дубилет сообщил, что перепись населения запланирована на конец 2020 г. /а потом передумал.Перепись помимо денег. А слугам народа Коломойского нужно только бабло: землю и заводы продать, учителей сократить, государственные вузы сократить, тюрьмы сделать платными,самим не напрягаться а тупо стричь бабки-бабосы с немцев: "Мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу".
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Та тільки чомусь всі цивілізовані країни проводят традиційний перипис населення ,тільки в нас мудрують як обдурити.Ось наприклад в Києві понад 3,7 мільйона жителів це на 1,1 мільйони більше чим по перипису 2001 року невже в нас такий будівельний бум ,навпаки переважна більшість людей не взмозі купити квартиру.
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