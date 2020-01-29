 Традиционная перепись населения в 21 веке не работает, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".
По его словам, традиционная перепись в 21 веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.
"Опять же, если говорить бюрократическим языком - это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем. Мы будем его использовать, прежде всего, в планировании инфраструктуры. Потому что, вы знаете, сейчас дороги, школы, детские сады и так далее... Мы уже начали большое строительство и нам для этого нужно понимать, где у нас реально сколько живет людей", - пояснил министр.
Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.
даже если просто время и материалы на опрос и умножить на 40 миллионов то выходят астрономические суммы..
Оценочная? Прикидочная? Бесплатная за недостоверность?
"Порохоботы!!! кококо Липецкая фабрика!!! кококо Офшоры!!! кококо".
ЗЕблюдки такие же тупые и ограниченные в своих высерах, как кацапы.
Так что меры такие же, как и с кацапскими ублюдками - в реале бить табло, в инете банить и спамить.
Просте питання: чому звичайний перепис показав мовний, віковий і національний склад населення України, а "цифровий перепис" Дубілета - ні?
Чи перепис 2001 року теж порохоботи робили?)))))))))))
Дубилет может привести примеры стран, у которых население больше, чем население Киева (т.е. страны Балтии и всякие Лихтенштейны в Люксембургами не в счет), и которые проводят перепись населения по косвенным признакам типа сим-карт или количества туалетной бумаги на человека?
Эстония или Грузия может себе позволить перепись пары миллионов человек каким угодно способом.
Гораздо интереснее опыт, например, Германии с 80-миллионным населением.
да он там Васей работает. что он несет то?
Традиційний перепис дає можливість узнати, скільки у нас точно пенсіонерів, скільки пільговиків, скільки людей із вищою освітою. Хіба це не важлива інфа?
Ці дані життєво важливі, але Дубілету вони чомусь непотрібні. Я думав, що розробник Приват24 і Монобанку розумніший буде...
Простий приклад: завдяки "цифровому перепису" ми взнали, що в Києві 3,7 млн. людей проживає. АЛЕ якби перепис був традиційнй перепис, то він би дав інформацію, скільки людей їздить у Київ щодня на роботу з Ірпеня чи там Броварів. З ними в Києві набагато більше людей перебуває щодня, ніж 3,7 млн. І саме від цієї більшої кількості треба планувати розвиток транспорту, кількість паркомісць чи пропускну здатність доріг!
А у ЗЕленых мартышек, за исключением смотрящих Коломойского, между ушами сквозняк.
Где начали? Когда начали? Что начали?
У зеленого стада одни лозунги...и ни какой конкретики...