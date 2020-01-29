 В Запорожской области умерла женщина, у которой клинически диагностировали грипп и пневмонию, - лабораторный центр Минздрава

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Запорожский лабораторный центр Минздрава", передает Цензор.НЕТ.

"Умерла женщина в возрасте 51 год, жила в Запорожском районе области. Заболела 17 января 2020 года, обратилась за медицинской помощью 24.01.2020(на 8-й день заболевания), госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, 28.01.2020 женщина умерла, несмотря на активные реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на выявление вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз "Грипп, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение".

По данным медиков, больная не была привит от гриппа.

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