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Все про:Минздрав (2137) Запорожская область (730)

 В Запорожской области умерла женщина, у которой клинически диагностировали грипп и пневмонию, - лабораторный центр Минздрава

В Запорожской области умерла 51-летняя женщина, у которой был клинически диагностирован грипп и пневмония. Проводятся лабораторные исследования на выявление вируса гриппа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Запорожский лабораторный центр Минздрава", передает Цензор.НЕТ.

"Умерла женщина в возрасте 51 год, жила в Запорожском районе области. Заболела 17 января 2020 года, обратилась за медицинской помощью 24.01.2020(на 8-й день заболевания), госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу в тяжелом состоянии, 28.01.2020 женщина умерла, несмотря на активные реанимационные мероприятия", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся вирусологические исследования материала на выявление вирусов гриппа. Клинически выставлен диагноз "Грипп, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение".

По данным медиков, больная не была привит от гриппа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172468
 
 
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і шо? таке буває
просто вас лякає світовий епідеміологічний фон?
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ну если учесть что с 1 апреля закрываются инфекционные стационары , кого мы ждем догадаться не сложно... ZIK 28 января рассказала ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. По ее словам, с 1 апреля перестанут существовать инфекционные стационары.
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10 дней, а говорят гриппом болеют неделю, дома...
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Грипп даёт осложнения.Женщина была ослаблена какой то хроникой +грипп.Имунная система на нуле.Произошла генерализация хроники.
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С 24.01.20 больная находилась в стационаре, четыре дня!!! И за это время не были сделаны вирусологические исследования?????!!!!! Человек умер!!!! 28.01.20!!! От чего лечили тогда её? Чем? От пневмонии антибиотиками???? Ведь любому профану в медицине известно что на вирусы антибиотики не действуют!!!! Выходит угробили человека!?! Да уж, наше здравоохранение оно такое... Кто ответит? Какие сделают выводы? Жуть! Люди, берегите себя, чтобы реже обращаться к нашим "здравоохранителям". Весь Мир буквально на ушах от нового вируса, а наши, как всегда, разводят руками и блеют с экранов что-то невразумительное, у них даже тест систем до сих пор нет!!!!
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больная нє прівіт - а от чєго? Штам тільки собираюця ісслєдовать. Как ізвєсно, гріп тим і славиця, шо мутірує, а тому ефективної вакцини нема
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