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 Политика Украины
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 Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации ПриватБанка, - совместное заявление

По результатам шестого заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским союзом стороны выпустили совместное заявление, в котором отметили необратимость реформ в банковском секторе Украины и национализации ПриватБанка.

Соответствующее заявление разместили на официальной странице Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении также акцентируют внимание на необходимости возвращения средств, выведенных из ПриватБанка накануне его национализации.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", — говорится в заявлении.

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Кроме этого ЕС согласился на выплату второго транша макроэкономической помощи в размере 500 млн евро, однако отметил, что выплата этих средств зависит от выполнения Украиной требований Международного валютного фонда. Среди требований МВФ есть принятие парламентом закона, который не допустит возвращения ПриватБанка прежним владельцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3172467
 
   
 Топ комментарии
 
зюзя іншим шляхом компенсує бені його хотєлки
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Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации ПриватБанка

Не любят США Беню ...
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Завтра беня снова перекроет входы в приватбанк. А то и сегодня.
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Может быть и в пролете. А пока он собирает миллиарды. А в пролете - страна, которая эти миллиарды теряет.
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Дурко, ти читати вмієш? Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 8200 У статті написано, що українська влада погодилась про незворотність націоналізації Приватбанку. Це про пороховатні фейки, що Зеленський працює в інтересах Коломойського.
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А в чиїх інтересах працює зеленських? Невже в інтересах єврейського українського наріду? Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 4277
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ЗЕбилоиды после такого количества зашкваров ишаков уже не знают что делать, под увеличительным стеклом ищут победы, а тут такая радость- аж "согласились с важностью необратимости" )))) т.е. не сами заявили, а их очередной раз рылом возили по столу, пока согласились. .
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Дурко, ты понимаешь разницу между декларациями и реальностью?
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хммм А ХТО блокує відповідний закон на комітеті????????? Порошенко???
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Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации ПриватБанка

Не любят США Беню ...
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где "накрылася"?
минфин не хочет возвращать Приват? - так завтра будет другой минфин, бубачка уже сказал.
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Где в статье сказано про "другой минфин"? А этот минфин что, не от Зеленского?
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эти не хотят стрелять себе в висок...
но бубачка уже анонсировал "серьезные кадровые перемены в Кабмине"
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бЄню посадят , на его активы арест наложат, сворованное конфискуют...- зЄбилы, кто в курсах Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 914
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В опу Ваши заявления- неделю назад НБУ проиграл суд по залогу Бене. так что Украина ,конечно ,не хочет, но Беня все свое бабло получит -эти заявления мансы для МВФ и Евросоюза, типа да-да-да...конечно-конечно, все сделаем, только деньги дайте. только вот факты-вещь посерьезнее заявлений.но зебилам тут главное божья роса.
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на днях совместное исполнение квартальщиков и хора им Веревки- "Горіла хата ...палала" Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 2382
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Українським судам і бєнє ця заява як мертвому припарка!
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Завтра Печерский Суд отменит это заявление
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То Гончарука таки відставлять? Ну ніхто ж не повірить, що по садять Бєню, зючи виб'ють зн ого гроші. У сьогоднішніх реаліяхце важче, ніж посадити Порошенка. Мені цікаво, яким чином та шобла планує обдурити МВФ, який взяв на озброєння знамените: "утром дєньгі - аєчєром сталья..." Бо грошей дууууже треба, але й Бєню чіпати страшно.
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А ЗЕ в курсе а то он против вернее не он а его патрон
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Бене ЕС не указ,ему Натаньяху должен приказать,там у него лежбище и схованка.
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Как же теперь делегации в Украину возвращатся? Україна і ЄС погодилися з важливістю незворотності націоналізації "Приватбанку", - спільна заява - Цензор.НЕТ 1675
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