 Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации ПриватБанка, - совместное заявление

Соответствующее заявление разместили на официальной странице Министерства финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении также акцентируют внимание на необходимости возвращения средств, выведенных из ПриватБанка накануне его национализации.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращении активов", — говорится в заявлении.

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Кроме этого ЕС согласился на выплату второго транша макроэкономической помощи в размере 500 млн евро, однако отметил, что выплата этих средств зависит от выполнения Украиной требований Международного валютного фонда. Среди требований МВФ есть принятие парламентом закона, который не допустит возвращения ПриватБанка прежним владельцам.