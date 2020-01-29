 Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС поможет стабилизировать госфинансы, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявила министр Оксана Маркарова.

"Еврокомиссия сегодня (28 января. - Ред.) подтвердила, что украинская сторона выполнила все необходимые условия для получения второго транша МFA4 в размере 500 млн евро, что является чрезвычайно важным для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украины и поддержки программы реформ. Это помогает нам держать стабильные государственные финансы, пока правительство работает над улучшением инвестклимата и ускорением экономического роста", - расказала министр.

Напомним, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Евросоюз выплатит Украине 500 млн евро после выделения транша МВФ.

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