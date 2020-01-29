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Все про:Минфин (1308) транш (219) Евросоюз (12757) Маркарова (117)

 Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС поможет стабилизировать госфинансы, - Маркарова

Получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС является чрезвычайно важным для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украины и поддержки программы реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, об этом заявила министр Оксана Маркарова.

"Еврокомиссия сегодня (28 января. - Ред.) подтвердила, что украинская сторона выполнила все необходимые условия для получения второго транша МFA4 в размере 500 млн евро, что является чрезвычайно важным для получения долгосрочных недорогих ресурсов Украины и поддержки программы реформ. Это помогает нам держать стабильные государственные финансы, пока правительство работает над улучшением инвестклимата и ускорением экономического роста", - расказала министр.

Напомним, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что Евросоюз выплатит Украине 500 млн евро после выделения транша МВФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172466
 
 
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Не хватает на зарплату министрам и депутатам , а тут МВФ подбросить на премии
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Не хватает на зарплату министрам и депутатам , а тут МВФ подбросить на премии
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Ты путаешь персонажа художественного фильма и реального человека.
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про сосунка, всех по себе не ровняй мелкий Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС поможет стабилизировать госфинансы, - Маркарова - Цензор.НЕТ 192
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Малоросс, ладно, то, что Голобородько под коксом брякнул про МВФ можешь не верить, а то, что он будет выполнять только те законы, которые ему нравятся, как это делает и неперсонаж, ты считаешь правильным?
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Главное что лошье повелось, а пока лошье ведеьбся Игорь Валерьевич пиз...т их же деньги
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готовий прийняти з любого боку і в любій кількості!
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а чего их стабилизировать? там же больше чем надо, по словам той же маркаровой...или нет?
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так то по словам... "жизнь была прекрасна, судя по докладам" (с) Б. Окуджава
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А шо, вы уже посадили каломойского?
О каком тогда транше может идти речь?
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Их интересует не посадка коломойского а рынок земли. Ну с приватом ситуация что на 160 ярдов уряд гройсмана с МВФ выпустили в ОВГЗ только для того чтобы закрыть дыру в бюджете, а по честному на приват нужно было лишь 50 ярдов. Поэтому они так и боятся возвращения привата коломойскому.
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Які реформи? Ви вже все похерили. Крок вперед, три кроки назад. Так ми рухаємось!
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Тупые ЕСовцы продолжают давать этой схематозной порохоботке денюшки улучшение личных условий труда.
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Почему преЗедент не увольняет схематозную порохоботку?
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Ну так про кого сказали - туман в голове,про него родимого,он до выборов вякал про приговор потроху,после выборов концепция у актеришки поменялась.
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Да, второй транш точно стабилизирует финансы.
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может, но кремлесвкаму вору - ЗескОту никто не даст
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ЗЕ виродоку не дадут транш.
72% шарикових - тупиковая ветвь "развития"
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