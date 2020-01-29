 "Хотим поднять тему Крыма", - Джемилев о весеннем марше на полуостров

"Мы пока не раскрываем детали. Но надеемся, что эта акция поднимет тему Крыма так же, как блокада 2015 года", – цитируют Джемилева Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, организаторы акции настроены на мирный исход, хотя не исключают провокаций со стороны российских оккупантов на территории полуострова.

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"С нашей стороны, это исключительно мирная акция. Мы туда идем с голыми руками, без оружия", – добавил Джемилев.