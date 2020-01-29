 "Хотим поднять тему Крыма", - Джемилев о весеннем марше на полуостров

"Мы пока не раскрываем детали. Но надеемся, что эта акция поднимет тему Крыма так же, как блокада 2015 года", – цитируют Джемилева Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, организаторы акции настроены на мирный исход, хотя не исключают провокаций со стороны российских оккупантов на территории полуострова.
"С нашей стороны, это исключительно мирная акция. Мы туда идем с голыми руками, без оружия", – добавил Джемилев.
ююю....
Или украинцы будут отстаивать Крим вместе с татарами, или потеряют. Халява не пройдет