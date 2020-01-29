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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Джемилев (805) Крым (22306) марш (551) крымские татары (2235)

 "Хотим поднять тему Крыма", - Джемилев о весеннем марше на полуостров

Национальный лидер крымских татар, депутат Верховной Рады Украины ("ЕС") Мустафа Джемилев надеется, что готовящаяся Меджлисом крымскотатарского народа международная ненасильственная акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" с походом на оккупированный полуостров, привлечет внимание к теме Крыма.

"Мы пока не раскрываем детали. Но надеемся, что эта акция поднимет тему Крыма так же, как блокада 2015 года", – цитируют Джемилева Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, организаторы акции настроены на мирный исход, хотя не исключают провокаций со стороны российских оккупантов на территории полуострова.

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"С нашей стороны, это исключительно мирная акция. Мы туда идем с голыми руками, без оружия", – добавил Джемилев.

Источник: https://censor.net.ua/n3172463
 
   
 Топ комментарии
 
Наш гидрант слово Крым боится даже упоминать. Боится как черт ладана, чтобы не обострять.
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Интересно дальше Армянска дойдут или пойдут вглубь полуострова или их на границе с окупированным крымом сразу мордами в асфальт положат и в обменный фонд сразу?
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...чтобы на людях не обостряться . "Хотим поднять тему Крыма", - Джемилев о весеннем марше на полуостров - Цензор.НЕТ 8015
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Наш гидрант слово Крым боится даже упоминать. Боится как черт ладана, чтобы не обострять.
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Интересно дальше Армянска дойдут или пойдут вглубь полуострова или их на границе с окупированным крымом сразу мордами в асфальт положат и в обменный фонд сразу?
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Їх просто не пустять, але такі акції треба робити.
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Не пустят - надо переть напролом как моряки. Все по закону. Крым - Украина. Трибунал дает добро.
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У всякому випадку треба весь час піднімати тему Криму, бо деякі говорять, що їх цікавить лише Донбас.
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Кого интересует Донбасс ? Европу , США ? Украина хочет вернуть территорию, но что делать с ватой ? Тупик .
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WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве.. . Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg PoSSия Фaльшивая !!.

ююю....
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Если проблемой Крима обеспокоены только татари, он и будет татарским или турецким. Но кацапским он не останется - это точно.
Или украинцы будут отстаивать Крим вместе с татарами, или потеряют. Халява не пройдет
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Самі кримські татари хочуть, щоб Крим був у складі України. Але щодо того, що кацапським він не буде погоджуюся.
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а як ідєя "остров" Крим? Незалежна самостійна держава
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ну да, не на часі. Без сумніву - юридично Крим це Україна. Зараз актуально фактично влаштувати цю єдність. А вже згодом, коли все устаканиця, думати про автономію
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Крим має бути частиною України, але ніхто його не подарує і не поверне.
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Для начала надо закрыть полностью границу с рашей . В рашу ходят поезда , автобусы , транспорт . Из раши в Крым по нашей земле едет вата на отдых . Что мы хотим от Европы и США ?
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Какой марш на полуострове. Пойдут Херсонской областью до КПП "Чонгар" или "Каланчак" и на этом весь марш и закончится.
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