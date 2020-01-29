 Законопроект "О медиа" предусматривает два типа регулирования СМИ - обязательное лицензирование и регистрация, - Ткаченко

Об этом рассказал председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") во время общественного обсуждения законопроекта №2693 в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Законом предусматривается два типа регулирования. Это обязательное лицензирование, которое касается аудиовизуальных медиа в том случае, если речь идет об ограниченном радиочастотном ресурсе. Во всех остальных случаях предусмотрена регистрация, которая касается онлайн-медиа, цифровых платформ и т.д.", - сказал Ткаченко.

Председатель профильного комитета также отметил, что на сегодня медиасфера регулируется 5 или 6 законами, принятыми в основном в середине 90-х годов. По словам Ткаченко, подходы, которые были раньше, сегодня уже не актуальны.

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"Какие субъекты будет регулировать этот закон? Это аудиовизуальные медиа, субъекты в сфере печатных медиа, онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, платформы общего доступа к информации, поставщики электронных коммуникационных услуг", - рассказал Ткаченко.

Он добавил, что разработчики законопроекта исходили из законодательных требований Европейской конвенции по правам человека, практик Европейского суда, европейской конвенции о трансграничном телевидении, директив Европейского парламента 2013 и изменений директивы ЕС 2018 года.

Напомним, 28 декабря "Слуги народа" зарегистрировали в Раде закон о медиа.

Инициаторами законопроекта стали 10 нардепов от "Слуги народа" и 1 из депутатской группы "За майбутнє", в частности, от СН экс-руководитель канала 1+1, принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому, а ныне глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.