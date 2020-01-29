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Все про:задолженность (182) зарплата (1995) Госстат (162)

 Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.

В декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 9,3% и на 1 января 2020 года составила 1,851 млрд грн.

Как сообщается, наибольший рост задолженности в 2019 году зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%) областях.

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Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат 01
Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат 02

При этом наибольшее сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Ривненской (на 83,7%), Николаевской (на 61,2%), Хмельницкой (на 59,3%), Запорожской (на 47,4%) областях.

В Киевской области задолженности выросли на 4,9%,в самом Киеве на 39,1%.

По сферах занятости в 2019 году задолженность по выплате выросли больше всего в сфере образования в 2,5 раза (до 13,323 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 52% (до 182,712 млн грн), оптовой и розничной торговли – на 42,7% (до 40,820 млн

В то же время сократилась задолженность в сфере финансовой и страховой деятельности на 48,8% (до 10,994 млн грн), временного размещения и организации питания – на 43% (до 0,36 млн грн), строительства – на 40% (до 43,276 млн грн).

Источник: https://censor.net.ua/n3172455
 
 
 Топ комментарии
 
Ажопаделаешь. Надо потерпеть. Дайте ЗЕ еще 100 дней. Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 421
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А на фига вам деньги??????????????? Эпоха бедности же закончилась! Встречайте эпоху нищеты!
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потрох долги накопил до июня, вот и увеличение задолженности с 1 января до 1 января. Баран должен был это понять.
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поясни, как можно "накопить долги до июня", чтоб они выросли в октябре
это примерно как "взял в долг сейчас, а должен оказался через 3 месяца".

мне просто интересен ход мыслей зелупоида
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При потрохе долги накопились до уровня 1.541 млрд. При Зеленском еще + 0.3 млрд. Вопрос для упоротых: кто накопил больше долгов?
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у соєвих логіки нема, тільки віра в святого Петра
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т.е. при зелупе мы таки имеем рост задолженности?
во, уже начинает доходить и до зебобика...

речь и шла о динамике (росте)
сама же по себе задолженность была и будет всегда - и до Порошенко, и при нем, и после него.
А вот рост ее или падение - показывает уровень компетентности власти в экономической сфере.
Впрочем, "компетентность" зелубы и молодой команды клоунов и так более-менее ясна...
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Порох получил в управление полностью разграбленную страну, в бюджете которой было 108 тыс грн.на всех 40 млн.чел... Зеля получил страну,со стабильной растущей экономикой, чем зеля и хвастался, выступая в Канаде в июне 2019....
Вопрос для Зедебилов: когда вы мозги включите, или их у вас вообще нет?
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У зебилов не может быть хода мыслей. У них в голове вакуум, а вакууме нет звука и гравитации.
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Бараны уже "поняли" весной 2019-го . Что поменялось ?
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бараны это те кто за ПСА? ))
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ПЕСа вернее. Все равно не дошло? Ну за рыгов сывочолых, ак понятно?
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бобики, дам бесплатный совет:
- лучшей агитацией за зелупу будет показать, как при нем растут промышленность, зарплаты и доходы.

не хотите показать рост? а чего?
9 месяцев - власть у вашего "богоизбранного" кагала полная, везде - если не дубинские так бужанские или коломойские, конститутционное большинство в Раде, полный контроль над СМИ, ментами, СБУ, прокуратурой, весь Кабмин ваш, можете принять "в турборежиме" любой закон и т.п. - таких возможностей никогда не было ни у Януковича, ни у Кучмы.

НУ И?
давали и 100 дней, и 200.
НУ И?
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Ажопаделаешь. Надо потерпеть. Дайте ЗЕ еще 100 дней.
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По дорозі до процвітання ніхто годувати не обіцяв. Заборгованість із зарплат в Україні за рік зросла на 14,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 5385
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ДАЙТЕ ЕМУ ЕЩЕ !)) ДНЕЙ :

https://www.facebook.com/100008026307453/videos/2524525444491641/
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А на фига вам деньги??????????????? Эпоха бедности же закончилась! Встречайте эпоху нищеты!
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По-перше, можна й не платити, а по-друге - треба ж за рахунок когось наповнювати бюджет.
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долг вырос на 7,71% /Пятачок: Кажется, дождь собирается.
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Хотіли великих зарплат, а отримали затримку маленьких.
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под зеленым знаменем Великого Ишака - к новым свершениям!!!
ура, товарищи!
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Ну ничего, в апреле бубочку выберут, и всех этих воров вышвырнут, перестанут воровать.Ой, а что он уже год как президент?Как эта?
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Да, уже год. Прям в январе 2019 принял присягу.
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а разве зебенята не за это голосовали?))
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Затримки по зарплаті є навіть у Києві.
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хочешь перекину деньги тебе на батон? Шоб ты не сдох вид зубожиння.
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Ответь по человечески, помощь нужна?
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Maks Kolorto ты клавиша от пианино на котором играет твой ПоцЧмоЗЕдент
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Я так понял,что ты стал понимать феню после того как детородный орган ЗЕ коснулся твоего лба?
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Ылита нации.. эх..совсем вы скурвились Заборгованість із зарплат в Україні за рік зросла на 14,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 5862
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Странно, мне говорили уровень жизни тем не менее растёт потихоньку. Общаюсь со своими друзьями в Киеве, говорят з/п даже прибавили.
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Якщо ваші друзі з СН, то у них росте. А от при значному збільшенні цін на продукти додали бюджетникам невелику суму (приблизно в середньому 20 баксів). Тобто це зниження рівня життя.
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Я тибе из Киева сообщу, что в институтах академии наук Украины в январе этого года не нашлось денег на аванс. Такого уже лет пять не было.
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По київським університетам виплатили зменшений аванс...
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еще посмеши нас, что ты преподаватель университета ))
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И ты работаешь в академии наук? Писать научись сначала, проФФесор.
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Мнение выпускника Трускавецкого училища нам очень важно!
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Кто сказал что я говорю по пластинке...кхк...пластинке....кхк...пластинке...
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Ты, каловорот, не умничай. Это не твоё.
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При Порошенко за 1$ можно было купить 4 кг. картошки, при Зеленском за 1$ можно купить 1 кг картошки. Вот такая арифметика.
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Якщо на ярмарках, то по 18 грн кг. Але якісна картопля дійсно коштує близько 1 бакса за кіло.
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А моркови и свеклы сколько можно купить? Все подешевело в разы, простая арифметика )))
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Это ты у себя в россии капустой и морковкой можешь питаться, а в Украине люди едят картошку.
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да никто той картошки уже не ест. В разы меньше, чем при совке.
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нафиг мне твоя свекла, её мало надо. а огурцы, помидоры?
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сейчас январь, а не август. Сколько можно прошлым жить?
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та да, год назад в январе помидоры по 1 грн ведро были ))
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Клятий Порошенко покрав зарплати робітників!!!
Доколє!!!
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Сьогодні в метро я вимушено слухав розмову трьох жінок, які працюють у реєстратурі поліклініки. Жалілися, що у них була надія на Зе, за якого вони голосували. Тепер у них скорочення і їх звільняють.
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ага, а при Петі ікру червону ложками їли і на Мазератті їздили )))
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Нічого, на помийках будуть харчі збирати та пішки ходити замість метро. Здоровіше будуть.
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Мабуть так, бо на вигляд вони пенсійного віку. Мабуть там пенсія не більше 2 тис грн, тому і працювали.
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Ну, якщо до пенсії дожили, а розуму не нажили, то так їм і треба. Я теж знаю деяких пенсіонерів, які за піпочку голосували, бо їм корупцію дуже хотілося побороти та вони «усталі ат вайни». Алі, все просто: такі люди просто ненавидять Україну та скоріше хочуть стати російською губернією.
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Промисловісь впала до 8%. боргі по зарплаті --збільшились, безробітних--збільшилось, соціальні витрати --зменшились, тарифи на холодну воду --збільшились (завуліровали окремою платою за обслуговування будинкового лічильника) і де повна здача інтересів Україні в угоду фашистській росії. Брехня і некомпетентнісь всіх органів влади, порушення Конституції і Законів України. І в той час ідемо до повної узурпації влади . Ви цього хотіли, коли вибірали цю владу.?
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Помогу собрать чумадан и дать пенделя в поезд до канадийськои дияспоры. Лишь бы твоего нытья не слушать.
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Відповідь достойна кацапу.або платному фсбешному тролю. Нормальна людина буде робити висновкі.а тупий і продажний буде своє лайно хавать.
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как удачно вы себя описАли: а тупий і продажний буде своє лайно хавать
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