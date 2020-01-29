 Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.
В декабре прошлого года сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 9,3% и на 1 января 2020 года составила 1,851 млрд грн.
Как сообщается, наибольший рост задолженности в 2019 году зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%) областях.
При этом наибольшее сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Ривненской (на 83,7%), Николаевской (на 61,2%), Хмельницкой (на 59,3%), Запорожской (на 47,4%) областях.
В Киевской области задолженности выросли на 4,9%,в самом Киеве на 39,1%.
По сферах занятости в 2019 году задолженность по выплате выросли больше всего в сфере образования в 2,5 раза (до 13,323 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 52% (до 182,712 млн грн), оптовой и розничной торговли – на 42,7% (до 40,820 млн
В то же время сократилась задолженность в сфере финансовой и страховой деятельности на 48,8% (до 10,994 млн грн), временного размещения и организации питания – на 43% (до 0,36 млн грн), строительства – на 40% (до 43,276 млн грн).
это примерно как "взял в долг сейчас, а должен оказался через 3 месяца".
мне просто интересен ход мыслей зелупоида
во, уже начинает доходить и до зебобика...
речь и шла о динамике (росте)
сама же по себе задолженность была и будет всегда - и до Порошенко, и при нем, и после него.
А вот рост ее или падение - показывает уровень компетентности власти в экономической сфере.
Впрочем, "компетентность" зелубы и молодой команды клоунов и так более-менее ясна...
Вопрос для Зедебилов: когда вы мозги включите, или их у вас вообще нет?
- лучшей агитацией за зелупу будет показать, как при нем растут промышленность, зарплаты и доходы.
не хотите показать рост? а чего?
9 месяцев - власть у вашего "богоизбранного" кагала полная, везде - если не дубинские так бужанские или коломойские, конститутционное большинство в Раде, полный контроль над СМИ, ментами, СБУ, прокуратурой, весь Кабмин ваш, можете принять "в турборежиме" любой закон и т.п. - таких возможностей никогда не было ни у Януковича, ни у Кучмы.
НУ И?
давали и 100 дней, и 200.
НУ И?
https://www.facebook.com/100008026307453/videos/2524525444491641/
ура, товарищи!
07.2018 - 19.75 грн
07.2019 - 46.31 грн
Доколє!!!