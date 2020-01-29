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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нафтогаз (2856) Зеркаль (257)

 Зеркаль назначили советником председателя правления "Нафтогаза"

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль стала советником председателя правления "Нафтогаза".

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, касательно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172453
 
   
 Топ комментарии
 
Гадаю вона достойна посади Президента.
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Угу,ей надо было идти консьержкой или касиром в АТБ.
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Буде "кошмарити" мордор- добре.
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Тому продалась за 30 серебряниуів))
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Угу,ей надо было идти консьержкой или касиром в АТБ.
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Нет, надо было продолжать дипломатией в правительстве Зеленского заниматься.
Вместо сытного и теплого местечка в Нафтогазе.
Мадам далеко уже тогда смотрела.
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В МИДе Пристосувайко, а в Нефтегазе Коболев с иностранцами ( не кацапами ) в наблюдательном совете.
Прогинаться под рашу она не хотела.

29.01.2020 11:02



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Ну слава богу. А то петики снова изошли бы, дескать патриотка абыжают.
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Там ссылка есть на сайт Нафтогаза. Если не написано там, то как я могу вам ответить?
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Не написано. Поэтому не факт, что назначение Зеркаль дело рук кого-то из команды Зе.
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Тогда вопрос о том, кто её назначил остаётся открытым
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Вряд ли ее назначил советником в Нафтогаз Гончарук.
Скорее всего, это сделали Коболев или Витренко.
Ну или набсовет Нефтегаза.
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Ну, не Милованов точно, и уж точно не Новосад. В любом случае-назначал тот, кто имеет на это полномочие, а это один из высокопосадовцив нынешней власти. А поскольку президентом ныне Зеленский, у которого Зе-команда же у валсти, то ответственность на нём/на команде.
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Нынешняя Зе-команда хотела избавиться от Коболева раньше, чем заканчивается его контракт. Но, похоже, моментально получили крепкую оплеху и до вечера того же дня передумали.
Поэтому, именно в данном случае совсем не факт, что это они пустили Зеркаль в Нефтегаз.
Там, где их полный контроль, в МИДе и Офисе преЗедента она не захотела работать из-за изменения политики в отношениях к россией.
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Хотели бы-избавились. С каких пор наличие политической воли мешало увольнению чиновника, да ещё и такого высокого ранга?Мадам просто замечательно вписалась в нынешнюю власть, впрочем не она одна, вот и всё. Не стоит умножать сущности без надобностей, бритва Оккама однако.
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Кто бы ни был, но это хороший человек.
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Просто не надо приписывать хорошие дела тем, кто к ним, возможно, не имеет никакого отношения.
А назначение нормальное.
Судя по кругу ее обязанностей в Нефтегазе, она будет продолжать кошмарить кацапов в судах.
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Для этого есть юридический отдел. А советник должен давать советы(я тоже так могу).
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Вы насоветуете... после ваших советов отзовут все иски против раши.
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Ось вам і Зеркаль,і вона теж хоче їсти))
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Не відстану поки не визнаєш що збрехала.
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Так я и сейчас это скажу)) Сам посуди, все твои комменты в поддерку порохатой сои, что я должна подумать, что ты за Юльку? Так она не в активе..Определяйся.
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Мне что, скринить все статьи Цензора с твоими комментариями?? Нет, мне некогда этим заниматься, лучше покажи ты свой коммент, в котором ты не за порохатых... ну ни разу не видела!
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Якщо стверджуєш що я порохобот, то повинна це довести. Інакше це не що інше як художній свист. Тому ти і занесена до списку тріпачів з порядковим номером 85, згідно абетки. Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5806
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Зеркаль будет ходить на работу в вышиванке, шоб таких, как ты, сильно не бомбило. Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8650
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Умная , красивая и почти богатая . Молодец .
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"почти богатая" с нашим, Украинским нафтогазом - без приставки почти.....
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Правильно, сказки "я не вижу себя в этой команде" - это для соевых лохов, а найти вкусную работенку с отличной зп и без ответственности как в МИДе - это же конец эпохи бидности
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Витренко в нафтогазе много сделал для Украины , так что нечего Зеркаль грязью мазать
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А мог бы Витренко в Нафтогазе делать тоже самое не за 30 млн. в месяць, а к примеру, за 1 млн., или за 100 тис.? Или за 1 млн. впадлу?
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...Судя по комментам , в акуе тут как раз зельоные .
Никто больше так не воет о вселенской зраде , по поводу назначения Зеркаль , как разная - омерзительная хрень ..
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"Мечты сбываются!"©
Ещё одна припала к живительному источнику. Интересно, сколько сотен косарей в месяц это удовольствие обойдётся конечным потребителям нефти и газа? Или перевалит за лям? И появится ли золотая нить в ткани излюбленных косынок новоиспечённой советницы?
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А вот твои - нет. Так что и дальше лежы на продавленном диване в грязных носках и мичтай про наступление справедливости, когда у богатых отберут и отдадут тибе.
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тепер всім зрозуміло,чому вона пішла з мзс?це зарплата.і не треба розповідати,що у неї якісь ідеологічні причини.смішно
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Три с половиной абзаца статья. Неужели нельзя осилить?

"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, касательно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении."

Источник: https://censor.net.ua/n3172453
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Даже если и так ,, и шо дальше ? Она должна работать на должности с низкой зарплатой , когда есть возможность работать там где платят больше , чтобы лишь угодить вам .?? Когда ж вы уже захлебнётесь ,своей завистью .. ?
Зрозумило ей Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8475 .
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Тепер буде кошмарити український народ, витягуючи з його кишені гроші собі на зарплату.
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Ну сколько раз уже можно объяснять , до самого тупого барана уже бы дошло Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 4603 ,, Нафтогаз не бюджетная корпорация . Он теперь не берёт из бюджета народные деньги ( раньше да , дотировался из бюджета ) , он наоборот для бюджета зарабатывает , на операциях купли-продажи газа . Как любая бизнес структура .
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При чем здесь госбюджет?! Нафтогаз зарабатывает деньги на продаже населению украинского газа намного выше его себестоимости. Отсюда у Нафтогаза сверхприбыли, и миллионные зарплаты руководства.
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Серйозно? А нарідна влада не кошмарить? Кількість прокацапських дармоїдів в РНБО збільшили. Знову.
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Може вона й має якісь переконання, але їсти усім хочеться. З свинями жити - посвинячому хрюкати. І не важливо тут, чи свині зелені, чи коричневі.
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Зеркаль в Презеденты!
Славная украинка !
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Совсем недавно также кричали: Надю Савченко в президенты!
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Свят, свят, свят...Как вспомню, так вздрогну..
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Я иногда от причуд гаранта вздрагиваю .
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Дуже поважаю цю людину, як професіонала і патріота.
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А патриоту как воздух нужна зарплата в Нафтогазе... Это как духовная пища.
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Зарплата всем нужна . Не все же могут питаться одним святым духом , как ты ... Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 2278 .
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Альтруїст? Вам гроші непотрібні. Ви повітрям харчуєтесь
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Профі всюди потрібні. Це не зелень з трускавецькими дипломами.
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Вот с чего ты взяло, что в Трускавце были "дипломы"? Як не дочуеш, так прибрешеш?
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19 ноября 2019 "Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, что это можно сделать", - рассказала Зеркаль. Она также дала понять, что не чувствует возможности полноценно противодействовать России в системе внешней политики, которую проводит президент Владимир Зеленский. "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента", - сказала заместитель министра. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/zerkal-anonsirovala-svoe-uvolnenie-iz-mid-ona-ne-mozhet-okazyvat-soprotivlenie-rossii-pri-zelenskom-1446087.html
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слава богу пристроилась на пожрать. а то корчила из себя дипломатку-международницу.
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Старые импотенты писают кипятком на эту куклу. Лугко изображать из себя принципиальную, если ты из выводка соросят: тебе всегда найдут жирную должность. А в Нафтогазе она будет получать 400тыщ.
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Это да, оно не тонет! Ещё одна пЭДриотка нашла себе пристанище....
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Как же эта офисная плесень, сине-зелёная водоросль, ненавидит всех образованных и высококвалифицированных.....
Просто сочится....
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Зеркаль, зря ты полезла в этот гадюшник - дискридитируют и ты как политик всё.
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Пц !! Зеркаль призначили радником голови правління "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 8383 ......Ну там же сказано - она будет заниматься юридическими вопросами ,, международными судебными и арбитражными исками Нафтогаза к рашке ,, в частности, касательно захваченных Россией активов Нафтогаза в Крыму ..!
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Злой Одессит

@zloy_odessit
На нидерландском хабе TTF газ пробил отметку в $115 за 1 000 м³ В агентстве S&P Global Platts пророчат к лету падение цен до $100 за 1 000м³ В Оксфордском институте энергетических исследований и вовсе пророчат обвал до $70 за 1 000м³
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Да, да, и тетя Цыля, оказывается, девственница.
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В мафіозній державі Україна "бенкет під час чуми" продовжується і набирає розмаху. На лохів вже ніхто уваги не звертає. Банальні недоумки, шахраї, злодюжки і аферисти об'явили себе вундеркіндами і супер-патріотами і дерибанять все, що під руку потрапляє.
Газ почав в газову плиту за гроші пересуватися і буде вдвічі дорожчим для тих, хто ті гроші буде безуспішно в своїй кишені шукати.
В Нафтогазі ще є багато вакансій. Посада представника Нафтогазу у Ватікані, наприклад, ще залишається вільною.
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