 Зеркаль назначили советником председателя правления "Нафтогаза"

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.
"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, касательно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства.
Вместо сытного и теплого местечка в Нафтогазе.
Мадам далеко уже тогда смотрела.
Прогинаться под рашу она не хотела.
29.01.2020 11:02
Скорее всего, это сделали Коболев или Витренко.
Ну или набсовет Нефтегаза.
Поэтому, именно в данном случае совсем не факт, что это они пустили Зеркаль в Нефтегаз.
Там, где их полный контроль, в МИДе и Офисе преЗедента она не захотела работать из-за изменения политики в отношениях к россией.
А назначение нормальное.
Судя по кругу ее обязанностей в Нефтегазе, она будет продолжать кошмарить кацапов в судах.
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Никто больше так не воет о вселенской зраде , по поводу назначения Зеркаль , как разная - омерзительная хрень ..
Ещё одна припала к живительному источнику. Интересно, сколько сотен косарей в месяц это удовольствие обойдётся конечным потребителям нефти и газа? Или перевалит за лям? И появится ли золотая нить в ткани излюбленных косынок новоиспечённой советницы?
"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, касательно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении."
Источник: https://censor.net.ua/n3172453
Зрозумило ей .
Славная украинка !
Просто сочится....
Злой Одессит
@zloy_odessit
На нидерландском хабе TTF газ пробил отметку в $115 за 1 000 м³ В агентстве S&P Global Platts пророчат к лету падение цен до $100 за 1 000м³ В Оксфордском институте энергетических исследований и вовсе пророчат обвал до $70 за 1 000м³
Газ почав в газову плиту за гроші пересуватися і буде вдвічі дорожчим для тих, хто ті гроші буде безуспішно в своїй кишені шукати.
В Нафтогазі ще є багато вакансій. Посада представника Нафтогазу у Ватікані, наприклад, ще залишається вільною.