 Зеркаль назначили советником председателя правления "Нафтогаза"

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза", передает Цензор.НЕТ.

"В Нафтогазе к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, касательно захваченных Россией активов группы Нафтогаз в АР Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеркаль имеет 25-летний опыт работы юристом в частном и государственном секторе. Она является автором украинской методологии адаптации законодательства к стандартам ЕС, выполнила ряд научных работ по сравнительному анализу украинского законодательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна требовать от Ирана переговоров, - Зеркаль