 Комитет ПАСЕ предлагает подтвердить полномочия российской делегации, - проект резолюции

Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ, опубликованном на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.
Проект подготовил нидерландец Тени Кокс. Он подчеркивает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.
В документе отмечено, что целью возврата России в ПАСЕ является перезапуск диалога Ассамблеи с официальной Москвой.
Кокс перечисляет шаги, сделанные Россией: она отпустила захваченных в Азовском море моряков и вернула Украине их корабли, приняла участие в 2 обменах удерживаемыми лицами, в том числе освободив режиссера Олега Сенцова, демонстрирует прогресс в реализации Минских соглашений. Также в двух точках на Донбассе произошло разведение сил и средств, а еще в трех - планируется.
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Кроме того, президент Зеленский договорился с Россией и боевиками, которых она контролирует, о проведении на Донбассе выборов по украинским законам, отмечено в документе.
Упоминает Тени Кокс и то, что Россия возобновила платежи в бюджет Совета Европы.
"Комитет предлагает, чтобы Ассамблея ратифицировала полномочия Российской Федерации", - сказано в итоговой части проекта.
Также предлагается организовать поездку членов ПАСЕ в Россию с целью изучить ситуацию на месте и следить за тем, чтобы предложения Путина по изменению Конституции РФ не нарушали международное законодательство.
В документе нет упоминаний о многочисленных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.
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Резолюция прошла предварительное одобрение в мониторинговом комитете.
"ПАСЕ подчеркивает, что она является важнейшей европейской платформой, где может происходить политический диалог с Россией по ее обязательствам по Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы", - гласит текст документа.
Как сообщалось, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В июне 2019 года ПАСЕ вернула российскую делегацию в Ассамблею.
з.ы. При Порохе такого не было!!!
а ещё ж успевает платежи с таможни уменьшать, обсираться в Давосе и Бубочку в Оман перебрасывать...
а то шота последние 9 месяцев шота не то получается...
ПРИ УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ такого позора в ПАСЕ не было
Другие страны сражаются против раши , поддерживая Украину, А ЗЕЛЕНВЕ ЧУЧУНДРЫ ПО ДАВОСАМ НА ЭКСКУРСИИ ЕЗДЯТ
(Донбасс и Крым...то таке...главное бабосы в кассу внесли и на стол не на*рали)
Медаль "За сбитие МН-17" для них - на подходе.
Главное, шоб пивас не подорожал.
ну й добрэ...
рох-рох-рох.
Политика по кгбистски- имей компромат и любая власть в руках майора хутина
https://www.youtube.com/watch?v=oFMeRtWWjjc
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А як там зі збиттям літака рейсу МН-17? Чи цей нідерландець забув, що там загинули громадяни і його країни.
Тупізм та недолугість деяких європейсів вже зашкалює. Чи вони дійсно на службі у *****?
ИшаЛидер Современности - на пороге очередной Великой Дипломатической Пэрэмогы?
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg
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Дипломатия Пороха была сильнее!