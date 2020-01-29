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Все про:ПАСЕ (1499) Россия (74840) санкции (7581)

 Комитет ПАСЕ предлагает подтвердить полномочия российской делегации, - проект резолюции

После возвращения в Парламентскую ассамблею Европы Россия продемонстрировала прогресс в выполнении ряда рекомендаций, ее диалог с ПАСЕ удалось перезапустить.

Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ, опубликованном на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

Проект подготовил нидерландец Тени Кокс. Он подчеркивает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

В документе отмечено, что целью возврата России в ПАСЕ является перезапуск диалога Ассамблеи с официальной Москвой.

Кокс перечисляет шаги, сделанные Россией: она отпустила захваченных в Азовском море моряков и вернула Украине их корабли, приняла участие в 2 обменах удерживаемыми лицами, в том числе освободив режиссера Олега Сенцова, демонстрирует прогресс в реализации Минских соглашений. Также в двух точках на Донбассе произошло разведение сил и средств, а еще в трех - планируется.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россиянина Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ

Кроме того, президент Зеленский договорился с Россией и боевиками, которых она контролирует, о проведении на Донбассе выборов по украинским законам, отмечено в документе.

Упоминает Тени Кокс и то, что Россия возобновила платежи в бюджет Совета Европы.

"Комитет предлагает, чтобы Ассамблея ратифицировала полномочия Российской Федерации", - сказано в итоговой части проекта.

Также предлагается организовать поездку членов ПАСЕ в Россию с целью изучить ситуацию на месте и следить за тем, чтобы предложения Путина по изменению Конституции РФ не нарушали международное законодательство.

В документе нет упоминаний о многочисленных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Без эффективного санкционного механизма Совет Европы превратится в "клуб по интересам"", - Гончаренко

Резолюция прошла предварительное одобрение в мониторинговом комитете.

"ПАСЕ подчеркивает, что она является важнейшей европейской платформой, где может происходить политический диалог с Россией по ее обязательствам по Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы", - гласит текст документа.

Как сообщалось, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В июне 2019 года ПАСЕ вернула российскую делегацию в Ассамблею.

Источник: https://censor.net.ua/n3172452
 
 
 Топ комментарии
 
Поздравляю вы зробылы це разом
з.ы. При Порохе такого не было!!!
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Шото я пропустила - лапти Крым вернули Украине? И войска вывели из ЛУГАНДОНа?
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И всем депутатам ПАСЕ, голосовавшим за возвращение России, вручить по медальке
Россия выполнила рекомендации ПАСЕ, с нее следует снять санкции в Ассамблее, - проект решения - Цензор.НЕТ 8039

Медаль "За сбитие МН-17" для них - на подходе.
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Поздравляю вы зробылы це разом
з.ы. При Порохе такого не было!!!
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Именно Порошенко этими днями заправляет делами ПАРЕ
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какой он разносторонний и могучий !

а ещё ж успевает платежи с таможни уменьшать, обсираться в Давосе и Бубочку в Оман перебрасывать...
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а ты не можешь убрать его с руководства ПАСЕ и посадить руководить Украиной?
а то шота последние 9 месяцев шота не то получается...
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Какими делами? Возглавил ПАСЕ? Или один из комитетов? Мозги включай, прежде чем кукарекать!
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Своей недолугой активностью на ПАРЕ и видом пан Порошенко спровоцировал откат Европы.
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Ви дуже куртульна людина.Вихована в єксклюзівних умовах ПС и С14,фрайкора.Хай щастить!
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Шото я пропустила - лапти Крым вернули Украине? И войска вывели из ЛУГАНДОНа?
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Зебобики , а какого фера вы делегацию Украины в ПАСЕ не пускаете?
ПРИ УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ такого позора в ПАСЕ не было
Другие страны сражаются против раши , поддерживая Украину, А ЗЕЛЕНВЕ ЧУЧУНДРЫ ПО ДАВОСАМ НА ЭКСКУРСИИ ЕЗДЯТ
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Так то это петины мутки с демаршем были, и команда та же и он сам сейчас там лясы точит.
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браво.. послушный маньяк - это так радует глаз!
(Донбасс и Крым...то таке...главное бабосы в кассу внесли и на стол не на*рали)
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Від України зараз в ПАСЕ також путінські люди - так що цей номер мабуть таки пройде.
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Мусорный пакет с баблом и евролиберасты ваши оптом или розницу
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И всем депутатам ПАСЕ, голосовавшим за возвращение России, вручить по медальке
Россия выполнила рекомендации ПАСЕ, с нее следует снять санкции в Ассамблее, - проект решения - Цензор.НЕТ 8039

Медаль "За сбитие МН-17" для них - на подходе.
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Будь-якому пересічному громадянину не холодно й не жарко від того.
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Тада. "какаяразница"

Главное, шоб пивас не подорожал.
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ну да - сватов жыж показують? - показують...
ну й добрэ...

рох-рох-рох.
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А коли московіти з Криму пішли.?? Кокс під коксом )))
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Чемберленов в Европах было гораздо больше, чем Черчиллей. А Рейганов вовсе не было.
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Говорят, что на руководство ПАСЕ у **** есть компроматы.
Политика по кгбистски- имей компромат и любая власть в руках майора хутина
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символично что вносит нидерландец забыв про кровь своих граждан в сбитом боинге рашей(((((
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Это указывает , что у этого проекта ноги растут из раши - **** любит символизмы
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Как насчет прав граждан Нидерландов, которых убила Роися в МН-17?
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Кокс виявився справжнім, 100% кокаїном.
А як там зі збиттям літака рейсу МН-17? Чи цей нідерландець забув, що там загинули громадяни і його країни.
Тупізм та недолугість деяких європейсів вже зашкалює. Чи вони дійсно на службі у *****?
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стімко падаємо, а на дні на нас чекає "руській мір".
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А я за, осталось только этому Коксу как представителю Нидерландов извиниться перед Пашкой за то, что их Боинг неудачно пролетал и вообще провоцировал.
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29 січня 1918 року відбувся бій під Крутами. Тоді 600 українських студентів не тільки зупинили чотиритисячну армію більшовиків, а й уповільнили приєднання України до "червоної" Росії! Вони стали першими українськими "Кіборгами"!Пам'ятай про Крути!Россия выполнила рекомендации ПАСЕ, с нее следует снять санкции в Ассамблее, - проект решения - Цензор.НЕТ 4438.
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вот так вот ,сначала голосуют за малороса . малорос не называет нигде шо рашка агрессор . а потом снимают санкци .якобы выполнила . ну все почему ? потому шо Европе надо торговать с рашкой . но проголосовали украинцы сами . а кто подвел к этому ? лохи -малоросы с олигархами у которых СМИ куплены все . сожрали Пороха . клавиши вы ******* .
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саме так. Порох для них був геть не зручний, бо відстоював інтереси країни, на всіх можливих і неможливих рівнях. Пан Шмаркля ну дуууже "договіроспроможний", на все погоджується, інтересами держави не переймається. Весільний геЙнерал а не президент. Окрім слів та обіцянок українці наврядчи дочекаються від бубочки хоч чогось хоч колись.
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Якщо керуватись такою логікою, то скоро Україну стануть вважати агресором і центром Вселенського фашизму.
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С таким отношением ЕС к Украине,мы опять останемся один на один с московской Ордой. Россия выполнила рекомендации ПАСЕ, с нее следует снять санкции в Ассамблее, - проект решения - Цензор.НЕТ 2373
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Євроцінності канули в лєту! Даешь єврашо ценности!
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Надо в ПАРЕ облеить стенки эмблемами НК ,ПС ,и УПА.Думаю,поможет.
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Пам"ятаєте як ЄС легко проковтнуло агресію Моржовії проти Грузії? Проковтнула і зараз, правда проковтнула не так легко, прийшлось запити кров"ю власних громадян. Лівацтво - це загибель людської раси.
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Так понимаю, наш Великий Иша Лидер Современности - на пороге очередной Великой Дипломатической Пэрэмогы?
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большой европейский публичный дом под названием "ПАСЕ" с прорашистскими проститутками и красными фонарями на дверях ,который оплачиваем оккупант Украины
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Ни кто ни что не сделает с паРашей путинахла- потому что левые откаты в виде бабла не пахнут.. Пасе без бабла от хла сдохнет..
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WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве..
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg

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«Шансы не подтвердить полномочия российской делегации невелики. Потому что в мониторинговом комитете решили назначить докладчиком по этому вопросу председателя фракции «Объединенные левые» пророссийского нидерландского сенатора Тини Кокса . А вообще у меня много вопросов ко всем его реформ ПАСЕ, которые он продвигает все эти годы», - заявил литовский политик Эмануэлис Зингерис. Вот вам и Гейропа, вот вам и северный поток 2, вот вам и кровавые деньги россии, на которые кацапонацисты покупают европейских продажных политиков. Вот вам и европейские ценности.
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оце ПАРЄ - збіговисько імпотентів. Тільки гроші викидаємо на членство в цьому ідіотському клЮбі..
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Нда...
Дипломатия Пороха была сильнее!
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Це все результат зє-дятлового «простапєрєстатьстрєлять» й намагань замиритись з путенською фєдєрастією... - Якщо Україна готова замирюватись, то чому Європа винна санкції застосовувати??? Тим паче, що путєн чинуш у ПАСЄ підгодовує...
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...с каких енто пор праституцыя в азабоченной Явропе это прессПУТЛление? енто ж бальшие деньхи... а бальшие деньхи - любое преступление делают- законным)
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Європа вже лягла під путіна. Історія нічому не вчить.
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Нідерланди ! Може Кремль признав що він збив МН 17!?, з правами людини там все в нормі, Донбас та Крим в Україні ... що ви ратуєте за повернення Московії. Чи криваві бабки не пахнуть? Так Європо чи ні?!
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