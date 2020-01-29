 Комитет ПАСЕ предлагает подтвердить полномочия российской делегации, - проект резолюции

Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ, опубликованном на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ.

Проект подготовил нидерландец Тени Кокс. Он подчеркивает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

В документе отмечено, что целью возврата России в ПАСЕ является перезапуск диалога Ассамблеи с официальной Москвой.

Кокс перечисляет шаги, сделанные Россией: она отпустила захваченных в Азовском море моряков и вернула Украине их корабли, приняла участие в 2 обменах удерживаемыми лицами, в том числе освободив режиссера Олега Сенцова, демонстрирует прогресс в реализации Минских соглашений. Также в двух точках на Донбассе произошло разведение сил и средств, а еще в трех - планируется.

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Кроме того, президент Зеленский договорился с Россией и боевиками, которых она контролирует, о проведении на Донбассе выборов по украинским законам, отмечено в документе.

Упоминает Тени Кокс и то, что Россия возобновила платежи в бюджет Совета Европы.

"Комитет предлагает, чтобы Ассамблея ратифицировала полномочия Российской Федерации", - сказано в итоговой части проекта.

Также предлагается организовать поездку членов ПАСЕ в Россию с целью изучить ситуацию на месте и следить за тем, чтобы предложения Путина по изменению Конституции РФ не нарушали международное законодательство.

В документе нет упоминаний о многочисленных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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Резолюция прошла предварительное одобрение в мониторинговом комитете.

"ПАСЕ подчеркивает, что она является важнейшей европейской платформой, где может происходить политический диалог с Россией по ее обязательствам по Уставу Совета Европы, и где Российскую Федерацию можно привлечь к ответственности на базе принципов и ценностей Совета Европы", - гласит текст документа.

Как сообщалось, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В июне 2019 года ПАСЕ вернула российскую делегацию в Ассамблею.