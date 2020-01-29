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 Трое оперуполномоченных незаконно задержали мужчину и избили его в отделении полиции в Одессе, - ГБР

Старший оперуполномоченный и двое оперуполномоченных незаконно задержали мужчину, которого следствие считало причастным к похищению чужого имущества. Доставив в отделение полиции, правоохранители начали его избивать. В результате чего у мужчины сломаны ребра и развился правосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершили досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и заведомо незаконного привода оперуполномоченными отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 2 ст . 365 и ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины). В суд направлен обвинительный акт.

Досудебным расследованием установлено, что старший оперуполномоченный и двое оперуполномоченных осуществили заведомо незаконный привод с применением наручников гражданина, которого следствие считало причастным к похищению чужого имущества. Далее, находясь в одном из служебных кабинетов отдела полиции, правоохранители применили к гражданину незаконные меры физического воздействия - нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего.

В результате гражданин получил телесные повреждения средней тяжести в виде переломов ребер со смещением отломков и развитием правостороннего пневмоторакса (скопление воздуха в плевральной полости).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172449
 
   
 Топ комментарии
 
Аваков сказал: сначала подчиняться, а потом доказывать свою непричастность.

Проще говоря: сначала отбитые почки подозреваемого, а потом догана ментам.
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садить на общую зону.
гарантия - такого беспредела более не будет от мусоров.
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вот это - уровень ГБР.
гаишника там задержать, лесника, таможенника со взяткой в 200 грн...

а то как начнут отрабатывать портновскую заказуху против Пороха или Парубия - и сразу в дерьме с ног до головы.
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Поліцейські якісь несвідомі. Якщо невдоволений життям - ламай ребра начальнику, а не перехожим.
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Аваков сказал: сначала подчиняться, а потом доказывать свою непричастность.

Проще говоря: сначала отбитые почки подозреваемого, а потом догана ментам.
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А вот кто теперь вернет здоровье избитому гражданину? Тут только око за око как говорится, но у мусоров есть огнестрел и гражданин им ничего не сделает, даже компенсации моральной не получит, не говоря уже про денежную Трое оперуполномоченных незаконно задержали мужчину и избили его в отделении полиции в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 4230
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К тебе вопрос- кто больше преступлений лупит, мусора или граждане? Ты сам произвел разделение ТАКИМ образом. Судьи должны, мусора должны, словят на взятке чиновника, ну так, для новостной ленты- чиновники должны и так до бесконечности. Нарид никому ничего не должен. Вот никому и ничего, он типа- в стороне, типа левый обозреватель, да? Тогда и зеркало нариду тоже должно...
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Вот когда тебе, не дай Бог, не по делу вломят менты, тогда ты запоешь по другому...
Причем тут мудрый украинский нарид? Редь идет об отдельно взятом человеке, чья вина, кстати, не доказана, а если даже и доказана это не повод его избивать. Я не понял, что ты хотел сказать своим постом, уж изволь)
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Мне вломят. Аргументище... Не доказана, не повод- разумеется. Меня понять- всего то подумать... Подумать и сообразить оказывается так сложно. Каждый считает достойным зваться цивилизованным человеком только себя, любимого. Остальных как бы условно- достойным. Вот как и ты комментом- хлоп, и отмежевался, поставил такой барьерчик, типа ты отдельно, мусора отдельно, ты ни при чем... И так поступает большинство во всем. Пока каждого хата с краю, пока и будет бардак. Сложно? Ну коль не понял, извини- и не поймешь, что бы я ни написал.
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Какую "конструктивную" речь ты хочешь услышать? Ту, которую ХОЧЕШЬ услышать? Перечитай два, три, десять раз, я как то не хочу писать одно и то же... Если ты даже в своих словах не видишь подвоха- кто, кто ДОЛЖЕН наводить порядок в стране, в головах, какой царек, гетьман или сообщество? Вот пока ты и другие по необходимости "мояхатаскрайничают", пока и не будет в стране народа, будет нарид...
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Реформували реформували і до рефурмувалися.Як було так і є.
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и что? он стал бы отстреливаться от ментов (именно ментов...ну или мусоров) ???
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чому відстрілюватись?...при(трелив та і все..
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Скоро наркоту начнут подкидывать полицаи тем кто не за" Какая Разница",потом будут большие штрафы за скопление людей больше трёх особей ну всё будет как в Московии и в её колониях Трое оперуполномоченных незаконно задержали мужчину и избили его в отделении полиции в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 130
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садить на общую зону.
гарантия - такого беспредела более не будет от мусоров.
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неправильно это когда наш европейский полицейский в американской форме,превращается в совдеповского мента ,который превращается в про московского служаку,вроде никакой политика ,а политика присутствует Троє оперуповноважених незаконно затримали чоловіка і побили його у відділенні поліції в Одесі, - ДБР - Цензор.НЕТ 8088
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Ни хрена им не будет. Это ценные кадры - другие зелебобу с авакяном защищать не будут! Троє оперуповноважених незаконно затримали чоловіка і побили його у відділенні поліції в Одесі, - ДБР - Цензор.НЕТ 5110
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Если бы это был сепар из оплота, то менты стали бы раком и подставили головы под пистолет, но тут ситуация другая...
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" в случае доказательства...", я фигею! А сломанные рёбра и пневмоторакс значит не доказательства? А камеры наблюдения? А показания свидетелей задержания и потерпевшего? Надо так понимать что для доказательства нашим правоохранителям из внутренней безопасности нужен ещё и случай? Какой именно, стесняюсь спросить?
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этот беспредел и не прекращался,а тщательно скрывался.
мусора еще потом через суд компенсацию получат,а парень на всю жизнь калека.
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