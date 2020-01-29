 Трое оперуполномоченных незаконно задержали мужчину и избили его в отделении полиции в Одессе, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершили досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и заведомо незаконного привода оперуполномоченными отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 2 ст . 365 и ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины). В суд направлен обвинительный акт.
Досудебным расследованием установлено, что старший оперуполномоченный и двое оперуполномоченных осуществили заведомо незаконный привод с применением наручников гражданина, которого следствие считало причастным к похищению чужого имущества. Далее, находясь в одном из служебных кабинетов отдела полиции, правоохранители применили к гражданину незаконные меры физического воздействия - нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего.
В результате гражданин получил телесные повреждения средней тяжести в виде переломов ребер со смещением отломков и развитием правостороннего пневмоторакса (скопление воздуха в плевральной полости).
В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
гаишника там задержать, лесника, таможенника со взяткой в 200 грн...
а то как начнут отрабатывать портновскую заказуху против Пороха или Парубия - и сразу в дерьме с ног до головы.
Проще говоря: сначала отбитые почки подозреваемого, а потом догана ментам.
Причем тут мудрый украинский нарид? Редь идет об отдельно взятом человеке, чья вина, кстати, не доказана, а если даже и доказана это не повод его избивать. Я не понял, что ты хотел сказать своим постом, уж изволь)
гарантия - такого беспредела более не будет от мусоров.
мусора еще потом через суд компенсацию получат,а парень на всю жизнь калека.