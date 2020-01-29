 Трое оперуполномоченных незаконно задержали мужчину и избили его в отделении полиции в Одессе, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, завершили досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и заведомо незаконного привода оперуполномоченными отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 2 ст . 365 и ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины). В суд направлен обвинительный акт.

Досудебным расследованием установлено, что старший оперуполномоченный и двое оперуполномоченных осуществили заведомо незаконный привод с применением наручников гражданина, которого следствие считало причастным к похищению чужого имущества. Далее, находясь в одном из служебных кабинетов отдела полиции, правоохранители применили к гражданину незаконные меры физического воздействия - нанесли удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего.

В результате гражданин получил телесные повреждения средней тяжести в виде переломов ребер со смещением отломков и развитием правостороннего пневмоторакса (скопление воздуха в плевральной полости).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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