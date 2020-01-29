 Сенцов: Не собираюсь идти в политику или создавать партию

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю", - написал он.

Сенцов отметил, что когда информационные свалки пытаются бросать в него грязью и кричать, что "продался Ахметову/ Пинчуку/ Соросу/ Путину/ масонам и мормонам" - это говорит лишь о том, что он на правильном пути и кому-то начал мешать.

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