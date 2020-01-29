 Сенцов: Не собираюсь идти в политику или создавать партию

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю", - написал он.
Сенцов отметил, что когда информационные свалки пытаются бросать в него грязью и кричать, что "продался Ахметову/ Пинчуку/ Соросу/ Путину/ масонам и мормонам" - это говорит лишь о том, что он на правильном пути и кому-то начал мешать.
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це перше, а друге - перевірити людину слід було.
ти просто не знаєш як в совку/рашці вдосконалили "зомбування". там ЦРУ відпочиває.(совок в западлі - спец)
Сєнцов навіть може й не розуміти, але без перевірки, навіть Англію попросити, це просто персона яка не мала би права на не те що "партію", але навіть на промову.
Хочу помилятись, Олегу бажаю здоров.я, але .... "нуйогонафіг". вже обісрались з Гадею. Грицик її ж просував в академії.
Слухай - блогер її питав що таке.... ну, в холодильнику є, кавітація шолі? Так ось - воно тупо не знало що це таке, почало лаятись. Просто це поняття букв. з першого дня навчання викладають.
я всіх переконую шо є "доля", в т.ч. через цих дебілів, бо неможливо бути такими кретинами, але взяти таку владу.
ну, хотів би помилятись, напевно.