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 Политика Украины, Общество
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Все про:политика (3292) Сенцов (1105)

 Сенцов: Не собираюсь идти в политику или создавать партию

Освобожденный из российского плена украинский режиссер, общественный деятель Олег Сенцов заявил, что не собирается идти в политику.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю", - написал он.

Сенцов отметил, что когда информационные свалки пытаются бросать в него грязью и кричать, что "продался Ахметову/ Пинчуку/ Соросу/ Путину/ масонам и мормонам" - это говорит лишь о том, что он на правильном пути и кому-то начал мешать.

Сенцов: Не собираюсь идти в политику или создавать партию 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3172444
 
   
 Топ комментарии
 
Он не лидер. И ничего такого не сказал,что всколыхнуло бы болото. А ведь было время подумать.
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Надо хороший фильм снять, а там и" Оскары "пойдут и кинофестивали в Каннах.
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Он не лидер. И ничего такого не сказал,что всколыхнуло бы болото. А ведь было время подумать.
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Да кто он вообще такой. Что он сделал для Украины....
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Политика дело грязное.Но если Сенцов поступит как украинец Маяковский:"Я, ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный" народ его поймёт.
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Сенцов, организуй кинофестиваль " кино против репрессий"
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У нас много неполитиков, которые по поводу и без подгавкивают нужным политсилам. Но при этом формально они "вне политики". Дейнега, например.
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особенно смешно, когда такие "ЯВнеПолитики" ходят на все "вече" с формулировкой: "Народ собирается, я мимо проходил, решил глянуть как все происходит.. и кстати послушайте чо говорил там народ, далее 25 пунктов" Сенцов: Не збираюся йти в політику чи створювати партію - Цензор.НЕТ 371
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Не дай Бог!!! Только не это. Гадя яркий тому пример. Теперь ее не слышно и не видно. А отговорки "красивые" у него.
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На должность президента Украины нужно вообще брать людей с Испытательным сроком на 1 месяц!))Если прижился в народе значит лови контракт на 5 лет)))
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Розумний чоловік. Так він має шанс досягти успіху у робо і, яку робить найкраще - режисуру, написанні сценаріїв. Можливо, стане лауреатом Нобелівської премії. А головне - збереже повагу не лише друзів, а й навіть ворогів. Зєлєнскій це проігнорував. Тому вже не буде ніколи користуватися повагою, як комік. І ніколи не стане політиком.
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ти не правий. це чувак шо ледве(вгадай для чого?) вивчив мову в своїх 40 років чи скільки там йому
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Не факт. Подивимось. Як на мене, він у тріо Сявченка-Зєлєнскій-Сенцов найрозумніший. Зараз має увагу, повагу, відсутність негативу і стриже з цього бонди. Думаю, зможе продати у Голлівуд декілька сценаріїв про кацапську тбрягу. У нього хороші перспективи. Розумний не міняв би їх на те, що отримав Зєлєнскій.
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абсолютно не згоден, тому що цей мужик не викликає довіри. завуальовано каже шо треба просто перестать стрєлять.
це перше, а друге - перевірити людину слід було.
ти просто не знаєш як в совку/рашці вдосконалили "зомбування". там ЦРУ відпочиває.(совок в западлі - спец)
Сєнцов навіть може й не розуміти, але без перевірки, навіть Англію попросити, це просто персона яка не мала би права на не те що "партію", але навіть на промову.

Хочу помилятись, Олегу бажаю здоров.я, але .... "нуйогонафіг". вже обісрались з Гадею. Грицик її ж просував в академії.

Слухай - блогер її питав що таке.... ну, в холодильнику є, кавітація шолі? Так ось - воно тупо не знало що це таке, почало лаятись. Просто це поняття букв. з першого дня навчання викладають.
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Про Сявченку я одразу писав, що це вибуховий пакет з лайном - зірветься - обляпає всіх навкруг. Це все є у соцмережах. Я Сенцова не щахищаю, тим паче не роблю з нього ідола. Просто спостерігаю. Якщо полізе в політику - пропав, як Вакарчук. До речі, я Славка теж не бачив ні президентом ні політиком. Тоиу і розсварився з деякими друзями і знайомими саювого часу. Тепер вони ВСІ!!!! визнали мою правоту.
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сравка дуже "любить" Антиколорадос. бо просто він реально довбень. як напр. аднрії і богдани - воно тупо не ліпить в першокурсній інфі шо юристам викладають.
я всіх переконую шо є "доля", в т.ч. через цих дебілів, бо неможливо бути такими кретинами, але взяти таку владу.
ну, хотів би помилятись, напевно.
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Надо хороший фильм снять, а там и" Оскары "пойдут и кинофестивали в Каннах.
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Иди, Сенцов, иди. Прахоботы тебя тут же с ног до головы фекалиями забросают.
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Політичний проект "Сєнцов" зараз нікому не цікавий. Покатали по європам-америкам,покрутили в ЗМІ,побачили реакцію публіки-нє то.
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Как говорится: и хочется и колется и мама не велит.
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Вибачаюсь запитати, а хто воно таке є? І що воно таки зробило?
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А ведёт себя как политик. Поэтому никогда не говори никогда.
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