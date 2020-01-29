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Все про:вирус (160) заражение (8)

 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 тысяч человек

По состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось на более чем 1,5 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 130 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте онлайн-мониторинга ситуации с "уханьским" коронавирусом "gisanddata.maps.arcgis.com".

Так, по состоянию на 18.00 вторника по Киеву всего в мире подтверждено 6057 заболевших, случаев летального исхода - 132 (все в Китае), а выздоровевших – 110.

При этом как сообщает госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, всего в стране по состоянию на 00:00 часов среды по местному времени (18:00 вторника по Киеву) число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, число случаев летального исхода - 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни.

Помимо Китая растет количество заразившихся коронавирусом в других странах мира. Так, согласно онлайн-мониторингу, 14 человек заболели в Таиланде, по 7 человек в Японии, Малайзии и Сингапуре; по 5 - в Австралии и США; по 4 человека – во Франции, Германии и Южной Кореи; по 2 – в Канаде и Вьетнаме; по 1 – в Камбодже, Непале и Шри-Ланке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралийские ученые воссоздали коронавирус, это позволит ускорить создание вакцины

С декабря прошлого года, когда были обнаружены первые заболевшие в административном центре Хубэя городе Ухане, число успешно прошедших курс лечения и выписанных из больниц достигло 103 человек.

Как отметила газета "Цзянькан шибао" ("Здоровье"), по состоянию на среду число случаев новой пневмонии превысило число подтвержденных случаев атипичной пневмонии (SARS) 2003 года. По официальным данным, с конца 2002 года по 16 августа 2003 года на материковой части Китая было зарегистрировано 5 тыс. 327 случаев атипичной пневмонии, излечено 4 тыс. 959 больных, зарегистрировано 349 случаев летального исхода.

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За минувший вторник число больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй увеличилось на 840 человек, составив 3 тыс. 554 человека, сообщила в ночь на среду центральная газета "Жэньминь жибао".

Болезнь стремительно распространяется по городам и уездам провинции - в административном центре Хубэя городе Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания, зарегистрировано 315 новых случаев заражения, остальные распределились в разной степени по другим населенным пунктам.

Источник: https://censor.net.ua/n3172442
 
   
 Топ комментарии
 
https://www.epicentro.iss.it/ben/2019/luglio-agosto/sorveglianza-integrata-influenza-2018-19
За сезон гриппа 2018 -2019 гг. в мире заболело 8 млн человек, умерших от осложнений гриппа от 290 000 до 650 000.
Так что как сказать, какой вирус более вирулентный - гриппа или корона-.
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Щось Петра останнім часом не чути. Чи бува не переховується в бункері?
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Щось Петра останнім часом не чути. Чи бува не переховується в бункері?
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да какая разница, если дороги заасфальтированы, освещены и комуналка подешевела?
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https://www.epicentro.iss.it/ben/2019/luglio-agosto/sorveglianza-integrata-influenza-2018-19
За сезон гриппа 2018 -2019 гг. в мире заболело 8 млн человек, умерших от осложнений гриппа от 290 000 до 650 000.
Так что как сказать, какой вирус более вирулентный - гриппа или корона-.
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Так коронавірус тільки набирає свою силу. Будете порівнювати через рік. Звичайно якщо доживете
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Для человека среднего достатка который вовремя обратится в больницу грипп не смертелен. А вот с короновирусом пока без вакцины лотерея - вытянет иммунитет и реанимация или нет, на утро 110 против 132. Плюс еще неизвестно насколько сильно повреждаются органы в процессе болезни, может там после "излечения" пару лет жить останется.
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на данньій момент смертельность вируса 55%. сам то на вьібор какой возьмешь: корону или грипп?
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На 6057 заболевших 132 умерших- это 2,1792% смертности. Да, высокая , но не 55% (больше половины от заболевших???). В то время как смертность от осложнений гриппа 3,6 - 8,5%.
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на 110 віьздоровевших 132 умерших. заболевших будете учитьівать когда они либо вьіздоровеют, либо умрут. так что, кого вьібираете: грипп или корону?
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В Німеччині був тільки один хворий, а вже повідомляють про чотирьох. Вірус швидко поширюється. Можливо він щей при цьому мутує. Думаю дуже скоро вся Європа буде під карантином
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится, растёт заболевание...
(с) Вл. Высоцкий
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То есть прогрессия 30- 50% заболевших в день. Кто может подсчитать сколько времени надо, чтоб заразилось 7 миллиардов?
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К концу этого года, все население Земли, если сохранится тенденция.
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Эта таблица очень оптимистичная, мы её опережаем по всем параметрам.
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в случае 30% в день - 86 дней, если 50% в день - 56 дней
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Вообщем человечеству от 2 до 3 месяцев осталось. А вакцину в июне предполагают. Ну может доктор какой успеет себе вколоть. Главное чтоб ассистентке тоже успел вколоть. И начнётся новая эра человечества от какого-нибудт Му-тху-тчена и Ксю-тху-яр.
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Похоже, что набирает обороты, а не стихает. Кількість осіб, що заразилися коронавірусом, у світі перевищила 6 тисяч - Цензор.НЕТ 6726
Люди, поменьше шляйтесь по свету в такое время и не жрите летучих мышей, когда есть нормальная еда.
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Ну таки да они из китая как тараны по всему миру разлетелись кто куда ,,,,
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І всі мовчать чи є випадки захворювання некитайців, не громадян, а національності.
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6000 это пока совсем немного. но если так пойдет то начнут из китая бежать миллионы а среди них тысячи инфицированых. поэтому после 10 000 заболевших надо прекращать авиасообщение. надеюсь что китайцы смогут остановить или сократить скорость распространения. в китайских селах даже строят кирпичные стены отделяющие от внешнего мира - и это правильно.
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Почитай выше. С такими темпами, чтоб все заразились, надо 2-3 месяца.
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