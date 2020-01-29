 Полиция хочет взыскать с "минера" моста Метро Белько почти 70 тыс. грн за сбитый квадрокоптер, - адвокат Маси Найем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

По его словам, Нацполиция, зная результаты экспертизы, подали гражданский иск в рамках уголовного, в котором просят взыскать с Алексея Белько имущественный ущерб в размере 69 871 грн. за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.

"И это при том, что 10 июля 2017 коптер купили за 59 000 грн. Иск не удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО - понятно", - отметил Найем.

Напомним, 18 сентября 2019 года мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

20 января 2019 Белько поместили в психиатрическую больницу.

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