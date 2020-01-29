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 Полиция хочет взыскать с "минера" моста Метро Белько почти 70 тыс. грн за сбитый квадрокоптер, - адвокат Маси Найем

Полиция хочет взыскать с подозреваемого в "минировании" моста Метро Алексея Белько 69 871 грн за сбитый квадрокоптер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

По его словам, Нацполиция, зная результаты экспертизы, подали гражданский иск в рамках уголовного, в котором просят взыскать с Алексея Белько имущественный ущерб в размере 69 871 грн. за сбитый коптер Dji inspire 1 pro.

"И это при том, что 10 июля 2017 коптер купили за 59 000 грн. Иск не удовлетворят. Но отношение к ветерану АТО - понятно", - отметил Найем.

Напомним, 18 сентября 2019 года мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.

20 января 2019 Белько поместили в психиатрическую больницу.

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Полиция хочет взыскать с минера моста Метро Белько почти 70 тыс. грн за сбитый квадрокоптер, - адвокат Маси Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172439
 
 
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Нада его похвалить и представить к награде по версии Мустафы?
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(пардон, поправлю....Маси...Маси Наем - брат Мустафы, адвокат)
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Надо было просто вовремя ОТВЕСТИ войска.
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На урановые рудники, и пусть отрабатывает.
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а амортизацию посчитали?... отношение к ветеранам АТО тех, кто на войне не был, потому что, это не их война, а олигархов давно известно..., особенно этим отличаются мусора, новосозданные органы и сбу, у них свои дела..., им роствари ментально ближе...
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Брательник главного смотрящего за оборонпромом выполз....решил напомнить о себе....пока хлебные должности раздают...а то можно и пролететь...
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нифига себе квадрокоптер стоит больше чем его жизнь для государства,
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На квадрокопторе была включена светозвуковая полицейская сигнализация? И были ли хорошо читаемые обозначения принадлежности к полиции Украины??? А то всякое летает, могло быть и вражеское...
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Нужно было дать команду снайперу на ликвидацию, а потом взыскать с родственников стоимость патрона.
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даже на квадракоптере решили навариться...
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