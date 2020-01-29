 Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи на совместной пресс-конференции с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Варгеи подчеркнул, что Украина должна достичь прогресса в реформах, чтобы помочь обеспечить рост экономики и процветание.
"Мы рады видеть, что торговля растет стабильными темпами, и мы надеемся продолжать двигаться по этому пути", - сказал Варгеи и добавил, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли является базисом для этого.
"Все еще много можно достичь благодаря воплощению соглашения", - отметил комиссар ЕС.
Также он сказал, что ЕС готов поддержать цель украинского правительства значительно увеличить прямые иностранные инвестиции: "Но, конечно, в этом направлении главный фактор - это верховенство права, бизнес-среда и искоренение в ней коррупции. В этой связи были сделаны важные шаги на пути создания Высшего антикоррупционного суда, но мы должны продолжать создавать институциональную базу и бороться с коррупцией".
По его словам, также сегодня обсуждался вопрос независимости судебной системы в Украине. Варгеи напомнил, что постоянно ведется работа над воплощением обязательства украинского правительства продолжать реформы децентрализации и государственной службы.
Закусывать надо, президента Украины все таки пока еще избирают, а не назначают.
И зачем вам уже сейчас новый?
Еще и года не прошло, как обновили.
"Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций."
Бо не доходить.
І хто тоді ідіот? Ті, кому не доходить, чи ті, в кого просять гроші?
Герхард котрий. живе як шейх, на Рашці. не корупціонер? Нє, не чули такого)
То что он бурной деятельностью пытается балансировать свои грехи - не получится т.к. нужно признать вначале вину, а так он как клоун.
Пару видосиков с величайшим..идером современности и он расскажет, что коррупции нет уже пол-года. Если не хватит видосиков, запускайте Гончарука(тоже знатный п@здо@ол)
Только "няня" - только хардкор!
вон сейчас только Коломойскому нужно 44 млрд отдать и с чего отдавать? понятно что с лохов возьмут пересичных, учителей, фопов и т.д... я ж не лохи свои не будут давать
Может потому что коррупция - национальная черта и в крови у большинства украинцев.
И что бы с ней бороться нужно не просто пи#дить и сажать, а убивать.
И делать это должны не продажные хохлы
"Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком", - Боррель.
Що ще не зрозуміло?
Але Зє!біли, такі зє!біли, що Коломойського президентом обрали! Страна дуракофф.
Він усіх поборов.Сілач.
У середу зранку глава держави поклав квіти до Пам'ятного Хреста Героям.
Відео опублікував Офіс президента.
Разом із президентом був начальник Генерального штабу Руслан Хомчак та міністр оборони Андрій Загороднюк.https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskij-vshanuvav-geroyiv-krut/949112
Що ще не зрозуміло? Прямим текстом кажуть: "Коли посадите Коломойського?"