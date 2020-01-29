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 Политика Украины
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 Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи

Украина для увеличения иностранных инвестиций в свою экономику должна искоренить коррупцию.

Об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи на совместной пресс-конференции с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Варгеи подчеркнул, что Украина должна достичь прогресса в реформах, чтобы помочь обеспечить рост экономики и процветание.

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"Мы рады видеть, что торговля растет стабильными темпами, и мы надеемся продолжать двигаться по этому пути", - сказал Варгеи и добавил, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли является базисом для этого.

"Все еще много можно достичь благодаря воплощению соглашения", - отметил комиссар ЕС.

Также он сказал, что ЕС готов поддержать цель украинского правительства значительно увеличить прямые иностранные инвестиции: "Но, конечно, в этом направлении главный фактор - это верховенство права, бизнес-среда и искоренение в ней коррупции. В этой связи были сделаны важные шаги на пути создания Высшего антикоррупционного суда, но мы должны продолжать создавать институциональную базу и бороться с коррупцией".

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По его словам, также сегодня обсуждался вопрос независимости судебной системы в Украине. Варгеи напомнил, что постоянно ведется работа над воплощением обязательства украинского правительства продолжать реформы децентрализации и государственной службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3172437
 
 
 Топ комментарии
 
Так з приходом нової влади корупція зникла у невідомому напрямку. Хіба не так?
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І Порошенко тепер не краде гроші, але чомусь їх нам не роздають Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 6753
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Так з приходом нової влади корупція зникла у невідомому напрямку. Хіба не так?
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І Порошенко тепер не краде гроші, але чомусь їх нам не роздають
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У Києві зараз середня зарплата майже 19 тис грн, а до приходу нової влади була приблизно 13 тис грн. Питання для першокласника: за рахунок чого так збільшилася зарплата?
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Тому що армія паразитів-чиновників, котрі одразу опиняються в топі, розмножується в геометричній прогресії. Це за рахунок тотальних скорочень у бюджетній сфері на периферії. Формула обчислення середньої зп є загальновідомою: я заробив 1 млн., а моя люба теща - 0, отже в середньому - 500 тис. Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 584
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Тобто ви вважаєте, що більше корупції не стало?
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Ввважаю ,що ничого не зминилось.По великому рахунку.
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и меньше тоже. какие у вас будут выводы? наверно зря меняли коня на переправе?)))
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Висновок: вас обдурили, а ви цього не визнаєте.
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Верно. Но как это сделать,без посадок олигархов ? В том числе и кал-мойсколго. Выход один - назначать нового президента и вычищать неубранное. Иначе тупик.
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А ось цього вам не дадуть зробити. Не мрійте.
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""назначать нового президента"

Закусывать надо, президента Украины все таки пока еще избирают, а не назначают.
И зачем вам уже сейчас новый?
Еще и года не прошло, как обновили.
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Ідіот з розумним обличчям виголошує банальні істини.
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Що тут ідіотського?

"Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций."
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Я не казав, що це висловлювання ідіотське, а лише те, шо думка банальна. А от те шо подібні сентеції видає такого рівня високопосадовець і характеризує його як ідіота.
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Якщо комусь не доходить чому їм не дають гроші, які вони просять, то їм змушені повторювати одну і ту ж банальну істину.
Бо не доходить.
І хто тоді ідіот? Ті, кому не доходить, чи ті, в кого просять гроші?
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Точніше, чому людина, яка це говорить, ідіот?
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тому що Шредер.
Герхард котрий. живе як шейх, на Рашці. не корупціонер? Нє, не чули такого)
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Это сложно ,но возможно .... надо всю Ыллиту безвыездно отправит в Ухань Украина должна искоренить коррупцию для увеличения иностранных инвестиций, - еврокомиссар Варгеи - Цензор.НЕТ 1281....
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Вам треба на наступних виборах знову за них проголосувати
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Перший і другий рейс пройшов. Тепер ваша черга тікати.
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будут добавочные ,не всю значит сою вывезли
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Не буде, бо це вже нікому не цікаво. Тікатимуть лише ті, хто зараз краде.
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Если мер Чернигова - вор в законых еще с 90-х, что он не скрывает и знают в СБУ, Полиции - его так просто не искоренить - только грохнуть могут иначе то сцыкло будет сливать всех.
То что он бурной деятельностью пытается балансировать свои грехи - не получится т.к. нужно признать вначале вину, а так он как клоун.
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Её ещё не искоренили?
Пару видосиков с величайшим..идером современности и он расскажет, что коррупции нет уже пол-года. Если не хватит видосиков, запускайте Гончарука(тоже знатный п@здо@ол)
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Украина должна искоренить коррупцию .-"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне", - Гончарук.А Гончарук сказал-это не кот чихнул.
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Єврокомісар бреше. Узеленські кажуть що корупцію вже пабіділі.
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если никого не садят, значит, 1-ое - либо всех уже посадили, либо вар. №2 - никого и не собирались садить..., 2-ое новой команде ментально ближе...
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Не-не.
Только "няня" - только хардкор!

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В нас и своих коррупционеров тьма,чего это мы должны ещё и европейских искоренять?Нехер их сюда слать.
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как они её укоренят, если они на ней живут?
вон сейчас только Коломойскому нужно 44 млрд отдать и с чего отдавать? понятно что с лохов возьмут пересичных, учителей, фопов и т.д... я ж не лохи свои не будут давать
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а в это время в Шевченковский райсуд Киева вызывают "топ-коррупционера" Пояркова, бо это он (по версии СБУ) был за рулём того Камаза, который размазал бубочку.
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Должны, да вот не получается как то бороться
Может потому что коррупция - национальная черта и в крови у большинства украинцев.
И что бы с ней бороться нужно не просто пи#дить и сажать, а убивать.
И делать это должны не продажные хохлы
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Понятно что должна, но люди не хотят избавляться от коррупции и кумовства
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АЖєлі сказали, що для збільшення інвестицій не потрібно знищувати корупцію. Достатньо інвесторам виділити няню. 😞
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Уже прямим текстом сказали, що поки не посадите Коломойського не буде ні інвестицій, ні поглибдення інтеграції.

"Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком", - Боррель.

Що ще не зрозуміло?

Але Зє!біли, такі зє!біли, що Коломойського президентом обрали! Страна дуракофф.
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Володька поборов корупцьйонєров. Бурштинокопачів і карпаторубачів-теж.
Він усіх поборов.Сілач.
Україна має викорінити корупцію для збільшення іноземних інвестицій, - єврокомісар Варгеї - Цензор.НЕТ 8307
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Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут, які зупинили наступ ворожих більшовицьких сил 102 року тому.
У середу зранку глава держави поклав квіти до Пам'ятного Хреста Героям.
Відео опублікував Офіс президента.
Разом із президентом був начальник Генерального штабу Руслан Хомчак та міністр оборони Андрій Загороднюк.https://gazeta.ua/articles/politics/_zelenskij-vshanuvav-geroyiv-krut/949112
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"Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком", - Боррель.
Що ще не зрозуміло? Прямим текстом кажуть: "Коли посадите Коломойського?"
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Европа спрашивает у ЗЕ, - Когда начнёшь садить коррупционеров при власти : решалу Юзика, мародёра Геруса, смотрящего за судами Богдана, официального коррупционера Сытника?
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Надо снизить расценки на "нянь" и очереди из инвесторов будут!)
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Т.к. Моника только пингвинам в Антарктике не рассказывала, что Украина - самая коррумпированная страна, то ей придётся отчитываться посадками коррупционеров, а не волонтёров и атошников...
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