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 Политика Украины
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Все про:визит (2353) Донбасс (20541) Евросоюз (12757) Боррель (17)

 "Хочу прочувствовать ситуацию на месте", - Высокий представитель ЕС Боррель намерен посетить Донбасс

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в ходе своего визита в Украину хочет посетить Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить Донбасс, границу, где, как я знаю, идут военные действия для того, чтобы прочувствовать ситуацию на месте. Мы должны приложить самые важные усилия для того, чтобы перестали убивать людей", - сказал он во вторник в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась в перерыве работы Совета Ассоциации Украина-ЕС.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что "результат последней встречи в Париже должен быть выполнен на местах".

"И мы должны прилагать усилия в нескольких сферах: прежде всего, гуманитарная помощь, во-вторых, разминирование – мы можем сохранить много жизней и третье – провести изучение инфраструктуры с экономической точки зрения для того, чтобы подготовить будущую возможную реконструкцию", - детализировал Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель

Он также отметил необходимость обеспечения свободного прохождения кораблей в Керченском проливе и из Азовского моря в соответствии с международным законодательством.

"Мы будем продолжать поддерживать независимость и территориальную целостность Украины", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3172431
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть ему организуют экскурсию на подвал в Луганске, куда одного парня посадили за лайк украинским новостям в соцсетях, на 6 лет.
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Завести б єврохрея під удари 120 мінометів. І моментально б світогляд помінявся б.
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Пусть ему организуют экскурсию на подвал в Луганске, куда одного парня посадили за лайк украинским новостям в соцсетях, на 6 лет.
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І залишити в підвалі на 6 років. Для усвідомлення глибини проблеми.
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не выдержит, поди, на экскурсию ему захотелось...
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ЦЕНЗОР А ЧТО ЭТО ТАКОЕ ....В Ы С О К И Й представитель???!! вы что серьезно??????
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Завести б єврохрея під удари 120 мінометів. І моментально б світогляд помінявся б.
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Краматорск от линии фронта в 60 км,уже всякие делегации бывали там,и им чухали,что это они находятся на линии фронта.СОПРОВОЖДАЮЩИЕ и ВСТРЕЧАЮЩИЕ ВЫСОПОСАДВЦI УКРАИНЫ,ПОД ШУМОК ПОЛУЧАЛИ УБД( сейчас мода для високопосадовцiв продолжается).Так что мистер Боррель,побудьте на на реальной нулевке пару суток,особенно ночью,и все увидите
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пропоную наступний маршрут:
1. Кримське
2. Шахта Бутівка
3. Мар'їнка (конкретно - інтернат)
4. Широкіно-Водяне.
Якщо цю промокшанську гидоту привезуть звідти навіть живою, але трохи контуженою, буду вважати, що екскурсія пройшла чудово.
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Сразу пусть везут по местам разведения и обстрелов
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Любителі халявних екскурсій вже потроху напрягають.
Хочеться екстриму ? -купуй білет з провідником,екскурсією,страховкою і пожливістю пульнути в бік окупанта.
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с показом потом по телевизору, як ти туди пуляєшь
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Від Юрія Гудименка.
"Так, вибачте, я тільки-но дійшов до інтерв'ю Зеленського ізраїльському телеканалу.
Ось що каже він:
«…Интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен… В общем, это все - большая, огромная такая яма. И интуитивно у меня ощущение, что это также нужно России…»
А тепер ось що скажу я.
Розпочнемо із 1946 року. Тільки-но закінчилася Друга світова війна, у якій радянські війська воювали на боці спочатку Гітлера, а потім проти нього, і тепер стояли у Берліні, по факту у кроці від Ла-Маншу. Сполучені Штати, які намагалися все звести до загальнолюдських цінностей, спільних тем для розмов і дипломатії, не дуже розуміли, чому Сталін веде себе як чорт, намагається відібрати у Турції (яка взагалі не воювала у Другій світовій) частину територій, атакує демократичні сили на окупованих територіях у Європі і так далі. Коротше, США намагалися «по-людськи», але не розуміли як.
Під час чергової кризи відносин між союзниками та СРСР (доволі дрібної на фоні інших конфліктів - Сталін відмовився підтримувати тількі-то створені Світовий банк та МВФ) Держказначейство США запиталося у посольства США у Москві, чим саме викликана така дивна позиція Радянського Союзу. Відповідати повинен був Олександр Дру… тьху, доволі дрібний чиновник посольства Джордж Фрост Кеннан.
Кеннан надійслав у відповідь телеграму. Одну. Довжиною у сім метрів.
І створив історію.
У телеграмі він розповідав психологію російської держави. Саме психологію. Він розповідав, що відстала Росія завжди почувається незахищеною через уявних «ворогів на кордонах», а у список цих «ворогів» потрапляє будь-яка розвинута країна. Він розказав, що правлячі у Росії люди, хто б вони не були - царі або генсеки, постійно бояться, що Росія не витримає порівняння із розвинутим Заходом, і тому намагається закрити свої кордони від «ворожої інформації». Він написав, що Росія притримується стратегії хаосу, намагаючись знищити всі «ворожі» країни зсередини, і що Росія обожнює блеф і відступає - постійно відступає - перед будь-ким, хто не ведеться на блеф, не вступає у перемовини, а реагує швидко і жорстко у логіці сили. Він також спрогнозував хаос після смерті авторитарного керівника Росії (на той час Сталіна). Він підкреслив постійний, системний потяг Росії до експансії. Це все було правдою, але це було не головним, що випливало із телеграми.
Головне - це ПРИНЦИПОВА НЕМОЖЛИВІСТЬ ДОМОВИТИСЬ ІЗ ТАКОЮ РОСІЄЮ.
Все, крапка. СРСР хоче знищити демократію, США не дасть знищити демократію. Сідаємо, приїхали.
Телеграма Кеннана змінила світ. Секретний, здавалося б, документ прочитали тисячі чиновників топ-рангу, військових та політиків США. «Довга телеграма» і «Стаття Х» (фактично публічна і більш розлога версія телеграми того ж Кеннана) радикально змінили відношення американського суспільства і еліт до СРСР. Самого Кеннана називають архітектором «холодної війни», і це дуже схоже на правду. Саме «Довга телеграма» призвела до перемоги США у цій війні. Не без помилок і поразок, не без гріхів, не без дурниць, але - до перемоги.
Я б радив Зеленському зрозуміти, що розбіжності між Україною та Росією принципові. Ми розходимось у аграрному питанні - вони хочуть, щоб ми лежали у землі, а ми - щоб вони. Доки Україна незалежна, Росія буде хотіти нашої смерті та повного контролю над нами, а ми цього не хочемо. Це принципова відмінність. Конфлікт, який не може бути вирішений перемовинами та діалогами. Хтось помре - або вони, або ми.
Почитайте «Довгу телеграму», пане Володимире Зеленський. Це важче, ніж міняти аватарки, але важливіше. Трішечки."
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к сожалению (большому нашему сожалению) сивуха не расскажет ему про этот пост.
Ведь для ник основное: а какая разница?
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