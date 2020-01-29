 Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил во вторник вечером на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.
"Мы также согласились с необходимостью обеспечить уважение прав, уже осуществляющихся лицами, которые принадлежат к национальным меньшинствам", - сказал Варгеи.
"В этом контексте мы отметили шаги Украины для имплементации рекомендаций Венецианской комиссии и подчеркнули необходимость полностью имплементировать эти рекомендации", - добавил еврокомиссар.
Напомним, в декабре прошлого года Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала выводы относительно украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в которых заявила, что он не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств.
Защищая и поддерживая отдельные положения действующего закона, Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть нормы, которые вводят отличие в права трех групп языков - языков коренных народов, официальных языков ЕС и других языков.
Также ВК рекомендовала пересмотреть нормы, устанавливающие ответственность за нарушение закона - например, об "искривлении государственного языка в официальных документах", и расширить использование языков меньшинств в отдельных государственных функциях - например, в работе экстренных служб.
Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону. Она добавила, что сейчас готовится закон о нацменьшинства, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению".
Навіщо нам примитивна мокшанська говірка,
якщо у нас така багата мова.
Двери -отворить
Замок-отпереть
Вино -откупорить
Книгу - раскрыть
Уши -разжать
Глаза - распахнуть
****** попробуйте покомандуйте
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/01/24/7076511/
Але якщо там балом правлять мокши, то до кого тоді звертатись про імплементацію?
Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону. Она добавила, что сейчас готовится закон о нацменьшинства, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению".Источник: https://censor.net.ua/n3172428
І тепер вже майже нема рідної біларуської мови самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває сувереної держави , а може бути тільки а в даному випадку бесправна кацапська колонія.