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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (314) язык (3494) Варгеи (1)

 Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи напомнил, что Украина должна выполнить рекомендации Венецианской комиссии и внести изменения в закон о защите государственного языка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил во вторник вечером на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Мы также согласились с необходимостью обеспечить уважение прав, уже осуществляющихся лицами, которые принадлежат к национальным меньшинствам", - сказал Варгеи.

"В этом контексте мы отметили шаги Украины для имплементации рекомендаций Венецианской комиссии и подчеркнули необходимость полностью имплементировать эти рекомендации", - добавил еврокомиссар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о встрече с главой Венецианской комиссии Букиккио: Общая позиция - мы против политически мотивированного правосудия в Украине. ФОТОрепортаж

Напомним, в декабре прошлого года Венецианская комиссия Совета Европы обнародовала выводы относительно украинского закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в которых заявила, что он не выдерживает баланса между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств.

Защищая и поддерживая отдельные положения действующего закона, Венецианская комиссия рекомендовала пересмотреть нормы, которые вводят отличие в права трех групп языков - языков коренных народов, официальных языков ЕС и других языков.

Также ВК рекомендовала пересмотреть нормы, устанавливающие ответственность за нарушение закона - например, об "искривлении государственного языка в официальных документах", и расширить использование языков меньшинств в отдельных государственных функциях - например, в работе экстренных служб.

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону. Она добавила, что сейчас готовится закон о нацменьшинства, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению".

Источник: https://censor.net.ua/n3172428
 
 
 Топ комментарии
 
Комісар .... тьху, звідки вони взяли цю назву...
Навіщо нам примитивна мокшанська говірка,
якщо у нас така багата мова.
Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 8362
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вот когда Вы введете во всей Европе русский язык вторым или первым (это уже на Ваше усмотрение ) государственным вот тогда и гавкайте ....!!!!!!
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Ну-ну..., меморандумы уже повыполняли... Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 5673
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вОНИ - ТОЛЄРАСТИ - за чужий рахунок. А от якщо їх торкнеться. Які тюремні строки отримали лідери Каталонії?
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ага всем перейти на ИДИШЬ да пошли вы подонки полем и лесом....
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Комісар ЄС, якщо він зазирне у словник, то може йти на літеру "Ж", або "Х".
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Комісар .... тьху, звідки вони взяли цю назву...
Навіщо нам примитивна мокшанська говірка,
якщо у нас така багата мова.
Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 8362
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То виходить з відповіді Уповноваженої з захисту державної мови Тетяни Монахової, що російська мова буде мовою нацменшини?
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Счет - открыть
Двери -отворить
Замок-отпереть
Вино -откупорить
Книгу - раскрыть
Уши -разжать
Глаза - распахнуть
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War Gay, ваша Венецианская комиссия слишком Костромская.
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В цій т.з комісії засіли кацапи з поплічниками і крутять висновками як москва скаже , "крутять як циган сонцем " .
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А що кацапи вже в Євросоюз вступили чи вступати хочуть?
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вот когда Вы введете во всей Европе русский язык вторым или первым (это уже на Ваше усмотрение ) государственным вот тогда и гавкайте ....!!!!!!
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Гейропейці,геть лапи від української мови!
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"Говорили-балакали, сіли - заплакали... Так в чому саме Україна не виконує рекомендації, Вергеї може пояснить? (Цікаво, а у нього, на Батьківщині, ці вимоги імплементовані? Судячи з прізвища, він - мадяр... То хай скаже, що у нього, в Угорщині, екстрені служби володіють румунською, болгарською, словацькою і українською мовою... І пояснить, коли саме починать сміяться... Вони, за останнє століття, насильно "омадьярили" усі національні меншини, що проживали на території колишньої Австро-Угорської імперії, в кордонах теперішньої Угорщини, "колобродять", зі своїми меншинами, у Хорватії, Боснії, Румунії, Словаччині, Україні, і лізуть нас учить "толерантності"!!!)...
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Різні геї ще будуть давати нам вказівки. Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 5438Комиссар ЕС Варгеи призвал Украину полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии в языковой закон - Цензор.НЕТ 12
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Судячи по характерній формі вух, він навіть не угорець... Такий самий "космополіт", як і "Беня" з "Блазнем" ... Цікаво, а він своєю рідною яку мову вважає? "Іврит" він точно не знає...
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***** давайте поради, він їх обов'язково виконає
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Призівать у них все здорові, только сами нихера не делают.
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Чому в Європі дискримінують та не вивчають латинську мову. Не порядок! Комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону - Цензор.НЕТ 3784
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что значит должна?это рекомендации,а не указания...
****** попробуйте покомандуйте
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Все це вже було, дивись:

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/01/24/7076511/
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Нехай спершу імплементують свої обіцянки Будапештського меморандуму.

Але якщо там балом правлять мокши, то до кого тоді звертатись про імплементацію?
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московитка Татьяна Монахова, предков которой когда то завезли в Украину поддерживает... Комісар ЄС Варгеї закликав Україну повністю імплементувати рекомендації Венеціанської комісії до мовного закону - Цензор.НЕТ 9241

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что Украина воплотит часть рекомендаций "Венецианки" по языковому закону. Она добавила, что сейчас готовится закон о нацменьшинства, где "все пожелания будут приняты к рассмотрению".Источник: https://censor.net.ua/n3172428
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Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена антибеларуським референдумом, який провели по рекомендації Венеціанської комісії і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбила капитулянта проросійського диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» біларуси необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною біларуською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не словянської паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і депутатів і не ясно якого може і антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним бесправним колоніям, а Украина не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
І тепер вже майже нема рідної біларуської мови самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває сувереної держави , а може бути тільки а в даному випадку бесправна кацапська колонія.
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Як можна такі норми вводити в українське законодавство? У нас і так не виконуються закони по мовній квоті, скрізь одна расейська мова, що при спілкуванні, що в сфері обслуговування..., а ці норми, що змушують нас прийняти в закон дасть можливість всім знову стати "меншеством", щоб тільки не вчити українську мову, якої в Україні фактично немає. Невже це не зрозуміло? Чому євреї в примусовому порядку вивчили свою мову, якої не було? Чому чехи вивчили свою мову і не розмовляють в чехії німецькою? Чому таке спотворення мовного закону в Україні? Чи німці розмовляють на расейській? чи французи на расейській? Ні, расейські туди їдуть і там розмовляють на їх мовах, а тут вони "абіженые". Расейську мову нам навязали і знищили українську. Чому малороси знову добивають паростики української?
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