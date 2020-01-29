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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9588) Зеленский (4404) коррупция (7615) Сакварелидзе (299)

 "Я уже не вижу перспектив по посадкам коррупционеров и справедливости. Недостаточно быть хорошим человеком, нужно управление", - Сакварелидзе

Момент для привлечения коррупционеров к ответственности был упущен изначально – в самые первые дни. Из-за этого большая часть ключевых фигурантов уже или покинули страну, или предприняли меры по переоформлению наворованного имущества.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"Почему до сих пор нет ни посадок, ни возврата награбленного в государственную казну?" Подобный вопрос в разных формулировках я каждый день получаю от многих людей. За последние пять лет мы с вами немало отдали и немалым рисковали для того, чтобы справедливость наконец восторжествовала. Естественно, у большой части из нас сейчас наступает чувство протеста и разочарования. Все знают, что я сам был ярым критиком Порошенко отчасти из-за того, что за все время его президентства, за коррупцию так и не был осужден ни один чиновник хотя бы среднего звена. Почему сейчас такая же тенденция, учитывая то, что сам Зеленский в отличии от своего предшественника лично не заинтересован в "крышевании" потоков? К тому же, в первый раз за всю историю у нас некоррумпированный Генеральный прокурор. Выходит, все-таки быть просто "хорошим человеком" недостаточно. Нужна скорость в принятии решений и особенная модель менеджмента. Да и немного злости на мошенников, которые десятилетиями обворовывали страну, не помешало бы. Момент был упущен изначально – в самые первые дни. Из-за этого большая часть ключевых фигурантов уже или покинули страну, или предприняли меры по переоформлению наворованного имущества", - заявил Сакварелидзе.

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"Буду искренним: лично я уже не вижу перспектив того, что избранная модель позволит выполнить хотя бы половину ожиданий общества относительно торжества справедливости и закона, посадок коррупционеров, включая высший эшелон. Учитывая интерес моих подписчиков к этой теме и количество получаемых мною вопросов, на днях по мере возможности я запишу пару видео-блогов о том, почему мы оказались в такой ситуации и как, по моему мнению, следовало бы действовать, чтобы иметь шанс на успех в реальной борьбе с коррупционерами и все мы могли видеть реальные посадки. Я с солидарностью отношусь к попыткам новой власти построить новую страну. В своих видео я постараюсь определить ключевые управленческие ошибки в сфере уголовной юстиции и их причины. Буду рад, если они будут исправлены там, где пока еще осталась такая возможность", - добавил он.

Я уже не вижу перспектив по посадкам коррупционеров и справедливости. Недостаточно быть хорошим человеком, нужно управление, - Сакварелидзе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172427
 
   
 Топ комментарии
 
"Весна прийде - саджати будемо" не має опції турборежиму. Це були понти для зебілів.
"Я уже не вижу перспектив по посадкам коррупционеров и справедливости. Недостаточно быть хорошим человеком, нужно управление", - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2566
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О, и это чучело стало что то подозревать...
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Заметьте, на какую сумму суды прощают Бене долги, на такую же, кто то покупает ОВЗГ...
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О, и это чучело стало что то подозревать...
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Заметьте, на какую сумму суды прощают Бене долги, на такую же, кто то покупает ОВЗГ...
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Лично тебе сводки приносили? И парашен ко не покупает ОВГЗ?
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он сейчас как раз занят разговором с самим собой, не мешай.
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Конешно покупает. У тебя скрины чеков конешно же имеютса. Ага.
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Лишнехромосомное, а кто же спорит, если ты в бывших прибалтийских республиках лишнехромосомный недочеловек, а в DK можешь себя жертвой пьяной акушерки изображать, для получения гражданства. :D
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А тебя, фсбшную крысу, когда посадят?
На несколько статей ты давно себе наработал, в том числе и за коррупцию.
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И это еще и года не прошло, а они уже "не видят перспектив"... Обгадились раньше времени.
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"Весна прийде - саджати будемо" не має опції турборежиму. Це були понти для зебілів.
"Я уже не вижу перспектив по посадкам коррупционеров и справедливости. Недостаточно быть хорошим человеком, нужно управление", - Сакварелидзе - Цензор.НЕТ 2566
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Не. Теперь другое - весна прийде - дороги будемо строити.
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вот тут бы и подключиться "хорошим"сакверилидзам...но не подключатся.потом расскажут,что момент упущен.
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Ну судя по комментам на Цензоре покуда страдают только порохоботы.
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Ти - єврейський жополиз! Вся єврейська коррупційна мафія, начолі з Коломойським ПОВЕРНУЛАСЯ в Україну!
Давай, вперед! Саджай! Що, ссиш кусати руку, яка тебе ходує?
В Давосі уже прямим текстом сказали, що поки не посадите Коломойського не буде ні інвестицій, ні поглибдення інтеграції.
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"Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком", - Боррель.

Що ще не зрозуміло?
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Я шота начал подозревать. Порошенко, видать, гадит и не дает посадить Богдана и Беню.
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Ну то шо Порошенко гадит видно даже на этом форуме.
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"Момент был упущен изначально - в самые первые дни". А теперь типа все пропало, ничего не поделаешь. Рассказки для ментально обделенных.
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Так Сакварелидзе стал порохоботом или просто намекнул, что преЗЕдент балабол и дилетант?.... "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 8579
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Видимо ФСБ что-то затевает, если момент упущен 7 секунд назад, а не месяц, не 2 месяца..., т.к. он только сейчас это увидел.
Одна польза от этого его заявления - малороссам можно ткнуть в нос для разрыва шаблонов, если им ещё недостаточно Богдана, Ермака, Геруса, ГБР...
.
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Теперь стало очевидно, что Сакварелидзе сверхостаточно хороший человек...
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А чому це друг Трєпак досі не прилаштував Давидку ? За які доходи воно безбідно живе ?
Антикорупційонєр хрєнів.
"К тому же, в первый раз за всю историю у нас некоррумпированный Генеральный прокурор."-у жопку цілує,клятого Порошенка згадує,як це мило ! Але місця біля кормушок вже поділені. Опіздав.
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"Генпрокурор 100% мой человек" (С) (Нелох оманский).
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Хороший человек этот Давид.И если он прав,а скорей всего он действительно прав.То все это очень грустно.Ну ничего.Будем исправлять на следующих выборах.Правда достойных кандидатов пока не видно.Вакарчук-желе,не рыба не мясо,гастролер одним словом.Ждем новых лиц.Может Олег Сенцов,или Кривонос,поживем увидим.
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кацапа,ты своим лохам расскажи про хорошего давида.и еще лучшего карлсона с крыши "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 2745.они поверят.только напомни про завтраки в школе
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"Почему сейчас такая же тенденция, учитывая то, что сам Зеленский в отличии от своего предшественника лично не заинтересован в "крышевании" потоков? К тому же, в первый раз за всю историю у нас некоррумпированный Генеральный прокурор."

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умыл руки?кто ж сажать должен был как не сам ?
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Ты или тупой или неосведомленный. Что ты этим хотел сказать?
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Не знаю в хромосомах ли дело, а у тебя с головой точно что-то не то. Сакварелидзе как мог сажать, если его сразу отодвинули сразу после дела бриллиантовых прокуроров. Вот теперь докажи что у тебя изобилие хромосомов. "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 7279
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Сакварелідзе свідомо не сказав, що зараз відбувається те, що вже неодноразово було в Україні при зміні влади: "еліти" домовилися, тобто "відкашляли" наступникам.
І все, нема питань у рябоїшапки до корупціонерів-папередників, як не було питань у юги-кума до ригоаналів та колаборантів.
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Одни тупицы и проданцы тут пишут, кроме Александра Глазкова и Вла.
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Т.е. получается что в Украине дебилов 95%, а в России 85%. И тут мы отстали.
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Мнение Сакварелидзе это уже серьезный звонок для Зеленского. Но он наверное как Овощи и Петя до сих пор в эйфории от своих процентов на выборах и не представляет как он может моментально снизойти до 1%.
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Почему до сих пор нет ни посадок, ни возврата награбленного в государственную казну?

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Питання поставлено вірно а ось відповідь невірна. По виборах олігархи конкретно пояснили Зеленському, що"Посадимо корупціонерів" ,то була передвиборна фішка розроблена самими ж корупціонерами для тих лохів, які її будуть слухати і в неї вірити. А тепер нехай він про неї забуде, сидить і не рипається, бо інакше появиться нова фішка. Наприклад, така: "Зеленський зрадник- давай імпічмент".
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это ты, подлец, хороший человек?
или моника с бандой??
вреш ты знатно )))
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Молодец грузин ! Именно так и я рассуждаю. По простому и без всяких туманов. Ведь предельно все ясно. И кто есть кто. Порохососы того и бесятся,что их шеф виноват в упущении момента. А как ему было не упустить,если он сам там главная фигура. - Парадокс ! - Чем больше человек говорит правду и обличает гниль,- тем больше эта гниль на него льет грязи. - Если честно - что плохого он сказал ? Или не правду ?
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Может его (Зелу) запугали, ну скажем пообещали детей на куски порезать или в зад паяльник в зад засунуть. Вот Саакашвили ничего не боялся, образец главы страны. Грузины - смелее евреев (или хитрее). "Я вже не бачу перспектив щодо посадок корупціонерів і справедливості. Недостатньо бути хорошою людиною, потрібне управління", - Сакварелідзе - Цензор.НЕТ 5744
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Значит ему нужно передать власть тому,кто не боится. А так,если будет продолжать ,то он сам является соучастником совершающегося.
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Весна-лето покажут окончательно чего они стоят - как будет с обещанными дорогами, аэропортами, финансами, коррупцией, какие будут сдвиги в этих направлениях, в плюс или минус.
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Сказал не то, что что имел ввиду. Хотел выразиться примерно так: грузины - смелее и решительнее, а евреи хитрее, хотя в большинстве их - нормальные, умные и адекватные (среди простых людей).
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Бандит бандита не посадит, а если посадит, то стрелочника. Короче все на своих местах, тому що влада не народна, преЗедент був надутий і здувається потихеньку.
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Зеленая пелена спала... Не прошло и пол года...
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ну я думаю, что никто никого сажать не собирался..., такая себе морковка на удочке перед глазами -"посадим их вместе", замануха для доверчивых избирателей, которые верят в доброго царя или деда мороза...
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