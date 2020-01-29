 "Я уже не вижу перспектив по посадкам коррупционеров и справедливости. Недостаточно быть хорошим человеком, нужно управление", - Сакварелидзе

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.
"Почему до сих пор нет ни посадок, ни возврата награбленного в государственную казну?" Подобный вопрос в разных формулировках я каждый день получаю от многих людей. За последние пять лет мы с вами немало отдали и немалым рисковали для того, чтобы справедливость наконец восторжествовала. Естественно, у большой части из нас сейчас наступает чувство протеста и разочарования. Все знают, что я сам был ярым критиком Порошенко отчасти из-за того, что за все время его президентства, за коррупцию так и не был осужден ни один чиновник хотя бы среднего звена. Почему сейчас такая же тенденция, учитывая то, что сам Зеленский в отличии от своего предшественника лично не заинтересован в "крышевании" потоков? К тому же, в первый раз за всю историю у нас некоррумпированный Генеральный прокурор. Выходит, все-таки быть просто "хорошим человеком" недостаточно. Нужна скорость в принятии решений и особенная модель менеджмента. Да и немного злости на мошенников, которые десятилетиями обворовывали страну, не помешало бы. Момент был упущен изначально – в самые первые дни. Из-за этого большая часть ключевых фигурантов уже или покинули страну, или предприняли меры по переоформлению наворованного имущества", - заявил Сакварелидзе.
"Буду искренним: лично я уже не вижу перспектив того, что избранная модель позволит выполнить хотя бы половину ожиданий общества относительно торжества справедливости и закона, посадок коррупционеров, включая высший эшелон. Учитывая интерес моих подписчиков к этой теме и количество получаемых мною вопросов, на днях по мере возможности я запишу пару видео-блогов о том, почему мы оказались в такой ситуации и как, по моему мнению, следовало бы действовать, чтобы иметь шанс на успех в реальной борьбе с коррупционерами и все мы могли видеть реальные посадки. Я с солидарностью отношусь к попыткам новой власти построить новую страну. В своих видео я постараюсь определить ключевые управленческие ошибки в сфере уголовной юстиции и их причины. Буду рад, если они будут исправлены там, где пока еще осталась такая возможность", - добавил он.
На несколько статей ты давно себе наработал, в том числе и за коррупцию.
Давай, вперед! Саджай! Що, ссиш кусати руку, яка тебе ходує?
В Давосі уже прямим текстом сказали, що поки не посадите Коломойського не буде ні інвестицій, ні поглибдення інтеграції.
Що ще не зрозуміло?
Одна польза от этого его заявления - малороссам можно ткнуть в нос для разрыва шаблонов, если им ещё недостаточно Богдана, Ермака, Геруса, ГБР...
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Антикорупційонєр хрєнів.
"К тому же, в первый раз за всю историю у нас некоррумпированный Генеральный прокурор."-у жопку цілує,клятого Порошенка згадує,як це мило ! Але місця біля кормушок вже поділені. Опіздав.
І все, нема питань у рябоїшапки до корупціонерів-папередників, як не було питань у юги-кума до ригоаналів та колаборантів.
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Питання поставлено вірно а ось відповідь невірна. По виборах олігархи конкретно пояснили Зеленському, що"Посадимо корупціонерів" ,то була передвиборна фішка розроблена самими ж корупціонерами для тих лохів, які її будуть слухати і в неї вірити. А тепер нехай він про неї забуде, сидить і не рипається, бо інакше появиться нова фішка. Наприклад, така: "Зеленський зрадник- давай імпічмент".
или моника с бандой??
вреш ты знатно )))