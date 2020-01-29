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Все про:Ирак (279) Иран (865) Пентагон (563) США (16090)

 Количество военных США, пострадавших после ракетного удара Ирана по базам в Ираке, выросло до 50 человек, - Пентагон

По меньшей мере, у 50 военнослужащих США были диагностированы черепно-мозговые травмы после ракетного удара Ирана по авиабазам в Ираке, где размещены войска США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Пентагон.

"На сегодняшний день у 50 военнослужащих США диагностированы черепно-мозговые травмы", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны США полковника Томаса Кэмпбелла.

Ранее сообщалось о 34 пострадавших.

Уточняется, что 31 раненый получил лечение в Ираке и вернулся на службу. При этом 18 других были отправлены в Германию для дополнительного обследования и лечения.

Пентагон отмечает в своем заявлении, что цифры по-прежнему могут меняться.

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Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Источник: https://censor.net.ua/n3172426
 
 
 Топ комментарии
 
А Трампченко говорил, что потерь нет))) Количество военных США, пострадавших после ракетного удара Ирана по базам в Ираке, выросло до 50 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4584
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главное - "перестать стрелять" в ответ на нападение.. Вошьдь зебилов "ставит лайк"
походу, Трамп ещё в раздумьях, отвечать ли иранским корефанам хйла или "само рассосётся"..
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Такое же трындло, как и хло. А там целые кладбища псковских ихтамнетов.
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Такое же трындло, как и хло. А там целые кладбища псковских ихтамнетов.
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Сам видел, или проверенная инфа от приподъездных бабушек?)))
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Кацапчик, на читай)))

https://novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76916-oni-tam-byli

Із фоточками, все як кацапчики *******))
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А что там с самолётом разведчиком который потерпел крушение в Авганистане?
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А що там з літаком розвідником, що упав в Сирії?
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а мы сначала поверили....
подумали что Иран сыграл с США договорняк...
Везде ложь...
Значит Трамп действительно оказался слабаком...

Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал Источник: https://censor.net.ua/n3172426
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А когда хоть что-нибудь из его слов или обещаний было правдой?? Ну, на какой договорняк пойдет Иран с США?
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главное - "перестать стрелять" в ответ на нападение.. Вошьдь зебилов "ставит лайк"
походу, Трамп ещё в раздумьях, отвечать ли иранским корефанам хйла или "само рассосётся"..
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В США закон о засекречивании потерь. США молчали, пока немецкие журналисты не написали о поступлении раненых в больницы ФРГ. Кстати журналисты написали, что раненых, также, эвакуировали в Аравию, и Йемен. Иран заявил о 80 убитых американцах, что конечно явно завышено. А вот японцы, работающие в Ираке, написали о 20 погибших, и это похоже на правду.
Судя по тому, как американцы скрывают инфу о самолете, потери там огромные. Кстати среди погибших руководитель спецоперации по ликвидации Сулеймани
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А в расєйкє є такий закон? Чи ти абсолютно довіряєш *****?)) Кацапчик, ти занадто грубо працюєш, куратор налисників надає)
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Ну Трамп-нашу до Фуйла ще далекувато.Але потроху вчиться "ліпити горбатого"))
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"Пострадавшим" хочется получить компенсацию "за причиненый ушерб здоровью" из бюждета пентагона на деньги налогоплательщиков, поэтому их количество прогнозируемо "увеличивается"! Халява - она и в Африке Америке "ХАЛЯВА"!
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Трамп с Пуйлом заодно - к бабке не ходи.
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Рудий блазень трумп потрохи робить з США всесвітне посміховисько.
Як би у цієї ситуації відповів на ракетні атаки президент Буш? Ото ж.
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И как всегда, у срампа рузкие тролли-защитники
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по ходу лише Ізраїль цінить своїх солдатів...
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