 Количество военных США, пострадавших после ракетного удара Ирана по базам в Ираке, выросло до 50 человек, - Пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Пентагон.
"На сегодняшний день у 50 военнослужащих США диагностированы черепно-мозговые травмы", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны США полковника Томаса Кэмпбелла.
Ранее сообщалось о 34 пострадавших.
Уточняется, что 31 раненый получил лечение в Ираке и вернулся на службу. При этом 18 других были отправлены в Германию для дополнительного обследования и лечения.
Пентагон отмечает в своем заявлении, что цифры по-прежнему могут меняться.
Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал.
В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.
https://novayagazeta.ru/articles/2018/06/24/76916-oni-tam-byli
Із фоточками, все як кацапчики *******))
. так вот же он..
.
https://www.youtube.com/watch?v=r01ys2QryiQ
. так вот же он..
подумали что Иран сыграл с США договорняк...
Везде ложь...
Значит Трамп действительно оказался слабаком...
Первоначально ведомство сообщило, что в результате ракетного удара никто не погиб и не пострадал Источник: https://censor.net.ua/n3172426
походу, Трамп ещё в раздумьях, отвечать ли иранским корефанам хйла или "само рассосётся"..
Судя по тому, как американцы скрывают инфу о самолете, потери там огромные. Кстати среди погибших руководитель спецоперации по ликвидации Сулеймани
АфрикеАмерике "ХАЛЯВА"!
Як би у цієї ситуації відповів на ракетні атаки президент Буш? Ото ж.