 В оккупированном Луганске парня посадили на 6 лет за лайки под проукраинскими новостями в соцсетях, - представитель омбудсмена Лисянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Обозреватель.TV" сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский со ссылкой на информацию правозащитников, с которыми сотрудничает Офис омбудсмена.
"Незаконные вооруженные формирования на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей постоянно задерживают людей. Только на прошлой неделе были случаи, когда троих граждан задержали. Одного они уже осудили по своим т. н. законам", – рассказал Лисянский.
По его словам, "общий надзор" в ОРДЛО осуществляет ФСБ РФ, поэтому если человека схватили по каким-то надуманным причинам – этому никто не помешает.
Как пример Лисянский привел парня, которого в оккупированном Луганске посадили на 6 лет за лайки проукраинских новостей в соцсетях.
"У нас есть кейс. К уполномоченной (Людмилы Денисовой. – Ред.) обратилась мать парня с Луганска Сергея Русинова. Он учился в Луганском техникуме культуры и искусств и просто "лайкал" проукраинские новости, вел дискуссии в социальных сетях со своими студентами-однокурсниками, поддерживал Украину. Все. Шесть лет", – отметил он.
По данным чиновника, Русинов отбывал наказание в Славяносербской колонии, однако недавно был переведен в Краснолучскую исправительную колонию №19.
"По информации "Восточной правозащитной группы", которая является партнером Офиса омбудсмена, его недавно перевели в 19-ю колонию в селе Вахрушево Луганской области. Там с ним находятся еще трое людей молодого возраста – 18-20 лет – тоже осуждены по политическим статьям", – уточнил Лисянский.
А ВОТ ПОЧЕМУ.
Умные люди молчат об этом из чувства самосохранения. А почему не выезжают? - да потому что выезжать обычно некуда и не на что. Не каждому место в Феофании и потом - в санатории в Пуще Водице припасено.
а свечку ты держал и тебе Россия 24 сказала.
дурочку не валяй.
и так на бегу не обращают внимание, не делают мгновенный снимок.
бегом на другую ветку.
а я анти-малороска, я победила.
а ты, лузер, оставайся на этой ветке, малороска
https://www.youtube.com/watch?v=qBEl0sX6oOk
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и тату не на стегни, а на маленькое на руке и на щиколотке
а при таком разрешении видео маленькое тату не увидеть никак.
может позже татуху сделала.
а свидетели брешут что раньше.
хорошо, что ты, паскуда кацапська, гугл-тразлэйтом овладело.
да. ты обиженный кацап с гугл- перекладачем.
ты всё одно кацап с гуглом.
зебіли, не морозьтеся, ви зробили і робите це разом з Вошьдьом та хйлом, зелені-ви жертви аборту телеканалізації імені "Г+Г"..(
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