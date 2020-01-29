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 В оккупированном Луганске парня посадили на 6 лет за лайки под проукраинскими новостями в соцсетях, - представитель омбудсмена Лисянский

Террористы на временно оккупированных территориях Донбасса постоянно увеличивают "обменный фонд", задерживая людей по надуманным и политическим причинам – даже за "лайки" в соцсетях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Обозреватель.TV" сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский со ссылкой на информацию правозащитников, с которыми сотрудничает Офис омбудсмена.

"Незаконные вооруженные формирования на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей постоянно задерживают людей. Только на прошлой неделе были случаи, когда троих граждан задержали. Одного они уже осудили по своим т. н. законам", – рассказал Лисянский.

По его словам, "общий надзор" в ОРДЛО осуществляет ФСБ РФ, поэтому если человека схватили по каким-то надуманным причинам – этому никто не помешает.

Как пример Лисянский привел парня, которого в оккупированном Луганске посадили на 6 лет за лайки проукраинских новостей в соцсетях.

"У нас есть кейс. К уполномоченной (Людмилы Денисовой. – Ред.) обратилась мать парня с Луганска Сергея Русинова. Он учился в Луганском техникуме культуры и искусств и просто "лайкал" проукраинские новости, вел дискуссии в социальных сетях со своими студентами-однокурсниками, поддерживал Украину. Все. Шесть лет", – отметил он.

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По данным чиновника, Русинов отбывал наказание в Славяносербской колонии, однако недавно был переведен в Краснолучскую исправительную колонию №19.

"По информации "Восточной правозащитной группы", которая является партнером Офиса омбудсмена, его недавно перевели в 19-ю колонию в селе Вахрушево Луганской области. Там с ним находятся еще трое людей молодого возраста – 18-20 лет – тоже осуждены по политическим статьям", – уточнил Лисянский.

Источник: https://censor.net.ua/n3172423
 
 
 Топ комментарии
 
Так уже суд над Поярковым сегодня начнется, а дитя Дугарь под домашним арестом уже сидит.
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У Дугар - величезна татуха на стегні, у тої баришні, що фоткала, татухи НЕМА! Це при тому, що та баршня в коротких шортах...
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Точно! Если на цензоре уже фотографии настоящего президента трут! Скоро за фото Пороха сажать будут! Порох это новый Бандера!
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это ответ на вопрос идиотам - почему в Луганске так мало проукраински настроенных.

А ВОТ ПОЧЕМУ.

Умные люди молчат об этом из чувства самосохранения. А почему не выезжают? - да потому что выезжать обычно некуда и не на что. Не каждому место в Феофании и потом - в санатории в Пуще Водице припасено.
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Так уже суд над Поярковым сегодня начнется, а дитя Дугарь под домашним арестом уже сидит.
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а зачем дитя Дугарь видеокамеры возле дома Шеремета фотографировала?
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А ты свечку держал или тебе Россия 24 сказала
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Видеозаписи смотрела .
а свечку ты держал и тебе Россия 24 сказала.
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что режимний об'єкт?
дурочку не валяй.
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А возле камеры нет чего-нибудь заметного, чтобы на это обратить внимание?
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нет там ничего заметного.
и так на бегу не обращают внимание, не делают мгновенный снимок.
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Это всё догадки на пользу Зелемойскому (его стремление выполнить хоть какие-то предвыборные мантры для лохов любой ценой, даже позволив Х**** не выполнять решение трибунала и отдать Цемаха как бонус для Х***), а у меня сомнения в пользу подозреваемых...
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молодец, всё ты победил. ура.
бегом на другую ветку.
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нет, теперь ты не победил.
а я анти-малороска, я победила.
а ты, лузер, оставайся на этой ветке, малороска
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Естественно, ведь тебе же необходимо оставить за собой последнее слово, какой бы бред ты не писала, малоросска.
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У Дугар - величезна татуха на стегні, у тої баришні, що фоткала, татухи НЕМА! Це при тому, що та баршня в коротких шортах...
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африкан ты ребёнок что ли? Татуху закрасить можно.Бороду - заклеить.
https://www.youtube.com/watch?v=qBEl0sX6oOk
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Ты просто дорого берешь, проще сбрить бороду - бесплатно
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ладно, раз ты бедный студент, первый заказ бесплатно:

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И сразу отвечу, с момента якобы "преступления" до момента задержания прошли годы, и борода бы отросла В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2200
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это точно её лицо на видео.

и тату не на стегни, а на маленькое на руке и на щиколотке
а при таком разрешении видео маленькое тату не увидеть никак.
может позже татуху сделала.
а свидетели брешут что раньше.
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А тепер це саме - українською! Інакше - паскуда кацапська...
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ага. тебе сказать нечего по теме. ты перешло на личности в истерике.
хорошо, что ты, паскуда кацапська, гугл-тразлэйтом овладело.
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О, кацапа обідили і в нього почалися страшні борошна)) Ну скажи чесно, що твоє утворення не дозволяє писати українською навіть з гугл-перекладачем! В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 6444
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точно. вы,олигофрены пишете одни и те же слова про борошно и утворення.
да. ты обиженный кацап с гугл- перекладачем.
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А оце попробуй переклади: най тя шляк трафить, най тя швидкою Настею змиє!
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кацап, ты мне ополяченные западные диалекты из гугла не цитируй.
ты всё одно кацап с гуглом.
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Ополячені?))) Ха-ха, москалик сказав, як у воду перднув)))
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снова ты сам себе исключительно о себе.
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І да, кацапи - це ті, хто сліпо вірять мєнтам рюкзакова, а не ветеранам, які Україну захищали!
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ясно, ты и нед старк - одно личико. беги админу жаловаться, стукачок ты кацапский.
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Все это еще впереди, Вове досталось население 73% без мозгов, все что приидумает пройдет на Ура в монобольшинства.
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Придётся закрыть половину телеканалов, начиная с zik, и кончая г+г...
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Нельзя с гопником-беспредельщиком, который нарушает законы поступать в рамках закона, при полном бездействии беззубой полиции. Нужно еще было при Порохе обьявить в не закона , всю прокацапскую шваль, и поступать с ними как с предателями угрожающими национальной безопасности нашей страны. Но прошлый президент оказался слишком осторожным и мягким, поэтому прокацапская шваль мало битая и не стреляная повылазила из своих нор при ЗЕднеприводном Хриплокрысе.
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Эта шваль повылазила бы при Порошенко, а под боком уже наготове славянские православные буряты, а за сколько бы она повылазила "патриот" Беня озвучил сумму.
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Володимир Олександрович Мамін-Йурист також намагається збільшити "обмінний фонд" з патріотів України.. підхйловники, вони всі такі..
зебіли, не морозьтеся, ви зробили і робите це разом з Вошьдьом та хйлом, зелені-ви жертви аборту телеканалізації імені "Г+Г"..(
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хорошая перспектива да зеленоросы В окупованому Луганську хлопця посадили на 6 років за "лайки" під проукраїнськими новинами в соціальних мережах, - представник омбудсмена Лисянський - Цензор.НЕТ 2356 ведь к этому все идет
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Саме тому у нормальних країнах з терористами переговорів не ведуть, бо це їх лише заохочує.
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"Такієжеукраінци", тільки українофоби. Треба їм грошей дати
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