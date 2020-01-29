 В оккупированном Луганске парня посадили на 6 лет за лайки под проукраинскими новостями в соцсетях, - представитель омбудсмена Лисянский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Обозреватель.TV" сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский со ссылкой на информацию правозащитников, с которыми сотрудничает Офис омбудсмена.

"Незаконные вооруженные формирования на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей постоянно задерживают людей. Только на прошлой неделе были случаи, когда троих граждан задержали. Одного они уже осудили по своим т. н. законам", – рассказал Лисянский.

По его словам, "общий надзор" в ОРДЛО осуществляет ФСБ РФ, поэтому если человека схватили по каким-то надуманным причинам – этому никто не помешает.

Как пример Лисянский привел парня, которого в оккупированном Луганске посадили на 6 лет за лайки проукраинских новостей в соцсетях.

"У нас есть кейс. К уполномоченной (Людмилы Денисовой. – Ред.) обратилась мать парня с Луганска Сергея Русинова. Он учился в Луганском техникуме культуры и искусств и просто "лайкал" проукраинские новости, вел дискуссии в социальных сетях со своими студентами-однокурсниками, поддерживал Украину. Все. Шесть лет", – отметил он.

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По данным чиновника, Русинов отбывал наказание в Славяносербской колонии, однако недавно был переведен в Краснолучскую исправительную колонию №19.

"По информации "Восточной правозащитной группы", которая является партнером Офиса омбудсмена, его недавно перевели в 19-ю колонию в селе Вахрушево Луганской области. Там с ним находятся еще трое людей молодого возраста – 18-20 лет – тоже осуждены по политическим статьям", – уточнил Лисянский.