EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  5230  6
Все про:Гидрометцентр (595) погода (2579) ГСЧС (2453)

 Метели, дождь и гололедица: в Украине ожидаются осложнения погодных условий. КАРТА

29-31 января в Украине ожидаются осложнения погодных условий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

Сообщается, что ночью 29 января и днем ​​31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значительный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений, - Центральная геофизическая обсерватория

В Киеве и области будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м с.

Осложнения погодных условий отвечает І уровню опасности, который вызывает нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог; в Карпатах возможно прекращение движения транспорта на некоторых участках дорог (II уровень опасности).

Метели, дождь и гололедица: в Украине ожидаются осложнения погодных условий 01
Метели, дождь и гололедица: в Украине ожидаются осложнения погодных условий 02
Метели, дождь и гололедица: в Украине ожидаются осложнения погодных условий 03

Источник: https://censor.net.ua/n3172422
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Где где... Как обычно юг засыплет снегом, а у нас в центре и снежинки не упадет...
Эх... А мне 31-го к 1февраля за 300 км на встречу выпускников ехать в Киевскую область... И поездом ну никак то не выйдет (график движения поездов депильный), а автобусами - крюк через Киев и не факт, что смогут они проехать.
 показать весь комментарий
 
 
я вчера утром у нас поймал гололедецу в городе. вроде бы просто влажный асфальт. алень на китайской лоханке высунулся с парковки. я по тормозам. а машина раз и посунулась с заблокированными колесами. Оп..па.... значит теперь тормозим "по зимнему" не выжимая сцепления.. все. зима пришла
 показать весь комментарий
 
Кто тормозит выжимая сцепление? Придумайте им название сами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх