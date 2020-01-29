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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4404) помощь (3192) США (16090) Данилюк Александр (426) Болтон (90)

 В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США

Команда Зеленского, изначально настроенная на углубление отношений с США, была шокирована решением Белого дома прекратить военную помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью американскому изданию The Daily Beast рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Когда я разрабатывал и оформлял дорожную карту взаимодействия США и Украины, я обсуждал это с Зеленским. Мы тщательно прошлись по всем пунктам. Он (Зеленский. – Ред.) сказал: "Да, я вполне поддерживаю это... Это должно стать основой наших отношений", - цитирует издание Данилюка.

По его словам, этот план был всеобъемлющим и включал, в частности, предложения относительно экспорта газа из США.

"Но по сути в нем речь шла о национальной безопасности", - отметил Данилюк, подчеркнув, что вполне полагался на советника американского президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

Бывший чиновник также рассказал о ключевой встрече прошлым летом в Вашингтоне, на которой присутствовали, в том числе Джон Болтон, а также посол США при ЕС Гордон Сондленд.

"Сондленд в определенный момент прервал разговор, озвучив требования Трампа, чтобы Зеленский согласился на расследование против Байденов. Вскоре после этого Болтон покинул официальную встречу", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп опроверг заявление Болтона о задержке помощи Украине из-за дела Байдена

Впоследствии, передает The Daily Beast, в Белом доме Данилюку и помощнику Президента Украины Ермаку сказали, что расследование - это единственный путь для развития дальнейших отношений между двумя странами, хотя это было похоже на нарушение американского законодательства.

По словам Данилюка, о том, что Белый дом заморозил помощь Украине, он узнал из американских СМИ.

"Я был очень удивлен и шокирован. Ибо лишь за несколько дней до этого у меня была встреча с Болтоном. Собственно, у меня было несколько встреч с ним. И мы вели широкие дискуссии. Последнее, что я ожидал прочитать - это статью о замораживании военной помощи", - отметил экс-глава СНБО.

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

Экс-помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что глава Белого дома лично увязывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times на основании рукописи еще не опубликованной книги воспоминаний Болтона.

Источник: https://censor.net.ua/n3172421
 
 
 Топ комментарии
 
Когда США заморозили военную помощь, Зеля подумал, что это интриги самого страшного человека на земле - криворожского военкома. И его снова охватила паника.
В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 8684
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вот он уровень приЗедента....
Киев начнут бомбить, а у Клоуна будут думать что это какая то ошибка...
Вчера же Зеля с путиным разговаривал..! - все было ОК" В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 2881

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.Источник: https://censor.net.ua/n3172421

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Если у зели были какие-то иллюзии насчет политики и веры в человечество, то ему пришлось очень тяжело.
Дерьмище кругом
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Когда США заморозили военную помощь, Зеля подумал, что это интриги самого страшного человека на земле - криворожского военкома. И его снова охватила паника.

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пропагандист никак не налюбуется результатом своей работы-пяти лет перепечаток картинок из сайтов ДНР и РФ. /Зеленский для меня как племянник! Жириновский о паспортах для Донбасса, Украину и нового президента.
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вот он уровень приЗедента....
Киев начнут бомбить, а у Клоуна будут думать что это какая то ошибка...
Вчера же Зеля с путиным разговаривал..! - все было ОК"

Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.Источник: https://censor.net.ua/n3172421

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ой ли в это верить как верить в Богдана в Песках В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 4477
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Посмотрим когда какая паника начнется у Пети и его окружения когда американцы начнут расследование куда подевалась ранее выданная военная помощь.Куда они с Пашинским будут тогда бежать?
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чёто не видел расследований из США против Пети зато против бабушки Бени таки есть В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 9659
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Нехай починають з Зека єнакуєвського.
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мля тупий висер, мабуть твій пророгатий рівень, поміркуй місками та спитай у себе, а що, Американці тупі і не відслідковують рух своїх грошей!?!?
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На сайте ДНР Последний рубеж, с которого пропагандист радостно перепечатывал картинки , изображен знак почётного нквдиста. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс .
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одно хорошо.что єто таки последний рубеж
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Що доцарювались, зебіли? Але це тільки початок кінця вашого безглуздого керування
В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 1472
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и по поводу паники ,а у зелени хоть знали что и на что выделяется из США и что идёт к нам В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США - Цензор.НЕТ 3286
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Их послушать, так это был ленд-лиз.
Или теперь, без американской помощи, минские договорённости под угрозой срыва.
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шмаркля и его тима в панике и реакция на это ВСУ У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США - Цензор.НЕТ 4320 У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США - Цензор.НЕТ 331
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Мені в другу зміну, а до цього сидітимеш в спамі.
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Меня забанят, но не могу удержаться:
https://www.youtube.com/watch?v=JTMzK306-j4
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Тот случай,когда Президент-какая-то ошибка
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Да какая там паника, никакой паники. Данилюка отодвинули, он обидывcя и байки плетёт.
Всё нормально, помощь получили.
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Це тобі за лайк. У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США - Цензор.НЕТ 9886
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Комментарии порохоботов - заезженная методичка о некомпетентности Президента Зеленского. На самом деле говорить нужно о другом. От том "наследии", которое оставили барыги и коррупционеры его команде. И он это выгребает. И выгребает достойно и компетентно.
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кончается уже наследие,кацапа.дыра в бюджете за половинку зеленого года.7%:падения производства.
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Цікаво, на якому році президентства Зеленського грантоїдсько-журнашлюшна тусовка і прімкнувшіє к нім білі пальта припинять воювати з Петром Порошенком?
Ніхто ж не оспорював результати виборів.
Тотально на всіх вертикалях "новиє ліца" - від монобільшості до Мілованова, від лейтенанта Баканова до "стовідсоткового" Генпрокурора, і так далі аж до юзіков з бужанськими.
Здавалося б, показуй досягнення, реалізуй обіцяне, роби різницю та втри носа "парахаботікам", але ні, "розслідування" та "сенсації" тривають, а добра частина "правоохоронців" заточена на тиск і дискредитацію п'ятого президента.
І, зауважте, за 9 місяців без жодного факту.
Дитину народити було б можна, а досі жодного неспростовного доказу, який був би підтвердженням всього того, про що так довго розповідали наші та фсбшні "лідєри мненій" і Шабунін з Білєцькім.
Мабуть, за це все ще платять набагато більше ніж за досягнення в народному господарстві - тим більше за жодним напрямком не вдалося не то що показати позитивну динаміку, але хоча б втриматись на позиціях "попередників".
Економіка барахлить, корупція збільшується (а мама любіт скорость), безробіття зростає, з тарифами цирк, війна ніяк "не закінчується", союзники за спиною домовляються з Москвою, - а цим все Порох заважає город-сад побудувати.
Але найгірше, що до цього сумнівного двіжу час від часу приєднуються нормальні свідомі люди. І починається - "урокі нє виучілі!", "опять всє просрєтє!", "надо било по-другому!", "Порошенко наступаєт на граблі!", "зачєм он того-то і того-то продвігаєт?" і купа іншої маячні.
Ну раз знаєте що, як і кого, - є повно методів запропонувати свої послуги та рішення без істерик в ефірі.
Ви вже докритикувались до зелених віників, досить.
Тим більше Порох і без вас визнавав помилки, просто їх повз вуха пропускали, бо кричати заради крику завжди простіше.
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А й дійсно, подивіться на цю пику, як можна було вірити хоч одному слову ним сказаному?
У команді Зеленського виникла паніка, а сам Президент був упевнений, що це якась помилка, - Данилюк про затримку військової допомоги США - Цензор.НЕТ 6416
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Не "валнавайся", Данилюк... Це не "паніка"... Це так, "маленьке недорозуміння"... І на "троні", і у вашій "роботі... Паніка - це коли у вас не стане грошей на виплати песій і зарплат людям, і вони вийдуть на Майдан... Ждіть... Вже скоро... І буде вам "пожежа в борделі, під час повені, викликаної землетрусом...".
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Паника и Ошибка - это когда Клоуны у власти.
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продолжают закапывать трампа.....
"паника" у них бл была.... потому что вы лохи! почему то у пороха паники небыло даже в самые трудные моменты 2014-2019 годов а у этим пионеров сразу паника.... бараны зеленые
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Ах вот почему ОПа не отвечала Чалому, который узнал о задержке по своим каналам и сообщил в ОПу, но она настолько глубока, что даже слабого эха не было и Чалому пришлось спасать ситуацию по собственному усмотрению...
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данилюк решил подлить масло в огонь по просьбе демократов... вот победит трамп опять и куда этот ур@дец денется? не забываем, что данилюк слил налоговый майдан при янике... продажный тип
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да у нас сам презедент - это и есть ошибка..
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