 В команде Зеленского возникла паника, а сам Президент был уверен, что это какая-то ошибка, - Данилюк о задержке военной помощи США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью американскому изданию The Daily Beast рассказал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Когда я разрабатывал и оформлял дорожную карту взаимодействия США и Украины, я обсуждал это с Зеленским. Мы тщательно прошлись по всем пунктам. Он (Зеленский. – Ред.) сказал: "Да, я вполне поддерживаю это... Это должно стать основой наших отношений", - цитирует издание Данилюка.
По его словам, этот план был всеобъемлющим и включал, в частности, предложения относительно экспорта газа из США.
"Но по сути в нем речь шла о национальной безопасности", - отметил Данилюк, подчеркнув, что вполне полагался на советника американского президента по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.
Бывший чиновник также рассказал о ключевой встрече прошлым летом в Вашингтоне, на которой присутствовали, в том числе Джон Болтон, а также посол США при ЕС Гордон Сондленд.
"Сондленд в определенный момент прервал разговор, озвучив требования Трампа, чтобы Зеленский согласился на расследование против Байденов. Вскоре после этого Болтон покинул официальную встречу", - говорится в публикации.
Впоследствии, передает The Daily Beast, в Белом доме Данилюку и помощнику Президента Украины Ермаку сказали, что расследование - это единственный путь для развития дальнейших отношений между двумя странами, хотя это было похоже на нарушение американского законодательства.
По словам Данилюка, о том, что Белый дом заморозил помощь Украине, он узнал из американских СМИ.
"Я был очень удивлен и шокирован. Ибо лишь за несколько дней до этого у меня была встреча с Болтоном. Собственно, у меня было несколько встреч с ним. И мы вели широкие дискуссии. Последнее, что я ожидал прочитать - это статью о замораживании военной помощи", - отметил экс-глава СНБО.
Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.
Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.
Экс-помощник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что глава Белого дома лично увязывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times на основании рукописи еще не опубликованной книги воспоминаний Болтона.
Дерьмище кругом
Киев начнут бомбить, а у Клоуна будут думать что это какая то ошибка...
Вчера же Зеля с путиным разговаривал..! - все было ОК"
Он также добавил, что из-за этого "возникла паника" в команде Зеленского, а сам Президент был уверен, что произошла какая-то ошибка.Источник: https://censor.net.ua/n3172421
Или теперь, без американской помощи, минские договорённости под угрозой срыва.
https://www.youtube.com/watch?v=JTMzK306-j4
Всё нормально, помощь получили.
Ніхто ж не оспорював результати виборів.
Тотально на всіх вертикалях "новиє ліца" - від монобільшості до Мілованова, від лейтенанта Баканова до "стовідсоткового" Генпрокурора, і так далі аж до юзіков з бужанськими.
Здавалося б, показуй досягнення, реалізуй обіцяне, роби різницю та втри носа "парахаботікам", але ні, "розслідування" та "сенсації" тривають, а добра частина "правоохоронців" заточена на тиск і дискредитацію п'ятого президента.
І, зауважте, за 9 місяців без жодного факту.
Дитину народити було б можна, а досі жодного неспростовного доказу, який був би підтвердженням всього того, про що так довго розповідали наші та фсбшні "лідєри мненій" і Шабунін з Білєцькім.
Мабуть, за це все ще платять набагато більше ніж за досягнення в народному господарстві - тим більше за жодним напрямком не вдалося не то що показати позитивну динаміку, але хоча б втриматись на позиціях "попередників".
Економіка барахлить, корупція збільшується (а мама любіт скорость), безробіття зростає, з тарифами цирк, війна ніяк "не закінчується", союзники за спиною домовляються з Москвою, - а цим все Порох заважає город-сад побудувати.
Але найгірше, що до цього сумнівного двіжу час від часу приєднуються нормальні свідомі люди. І починається - "урокі нє виучілі!", "опять всє просрєтє!", "надо било по-другому!", "Порошенко наступаєт на граблі!", "зачєм он того-то і того-то продвігаєт?" і купа іншої маячні.
Ну раз знаєте що, як і кого, - є повно методів запропонувати свої послуги та рішення без істерик в ефірі.
Ви вже докритикувались до зелених віників, досить.
Тим більше Порох і без вас визнавав помилки, просто їх повз вуха пропускали, бо кричати заради крику завжди простіше.
"паника" у них бл была.... потому что вы лохи! почему то у пороха паники небыло даже в самые трудные моменты 2014-2019 годов а у этим пионеров сразу паника.... бараны зеленые