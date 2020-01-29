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 Двое украинских воинов получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Березового - из гранатометов различных систем;
- рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- четыре раза вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 26 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, также обстрелы велись из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Троицким - из автоматических станковых гранатометов.

"Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения",  - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.

Двое украинских воинов получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172420
 
 
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В эти дни много погибших и раненых на фронте, украино-российская война в самом разгаре, но на Банковой гробовая тишина, президент и его команда молчит. Об этом в своем блоге пишет блогер и волонтер Наталья Юсупова.

Она отмечает, самое интересное, что люди, которые сегодня оказались у власти, еще не так давно истерили с проклятиями и угрозами, что волонтерам и воинам выгодна война и все патриоты страны хотят продолжения войны.

Хочется спросить, а, что сейчас происходит, кому теперь выгодна война?
«Заткнулись так, что вас не выгнать из-под диванов. Все по ресторанам, курортам, по барам, фоточки, сэлфи с отдыха, хорошо и спокойно жить, когда кто-то за страну жизни отдаёт», - написала Юсупова.

Волонтер добавляет, она лично никогда не простит и не забудет, как те, кто еще недавно критиковал добровольцев и волонтеров, приходил в комментарии тысячами и каждый плевал и гадил в душу.

Теперь все вдруг замолчали, пока хоронят наших парней.

Вопрос: кто сейчас наживается на войне - без ответа.
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Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі ! ! !
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