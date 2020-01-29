 Двое украинских воинов получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела по украинским позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 20 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Березового - из гранатометов различных систем;

- рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

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Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- дважды неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- четыре раза вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 26 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, также обстрелы велись из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- рядом с Троицким - из автоматических станковых гранатометов.

"Вчера, 28 января, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили боевые ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.