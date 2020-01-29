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 Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 132 человек, количество зараженных - до 5 974, - госкомитет КНР

За истекшие сутки число заболевших новым типом пневмонии в Китае увеличилось на 1 тыс. 459 человек, жертвами коронавируса стали 26 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения.

Всего в стране по состоянию на 00:00 часов среды по местному времени число заболевших составило 5 тыс. 974 человека, число случаев летального исхода - 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни.

С декабря прошлого года, когда были обнаружены первые заболевшие в административном центре Хубэя городе Ухане, число успешно прошедших курс лечения и выписанных из больниц достигло 103 человек.

Как отметила газета "Цзянькан шибао" ("Здоровье"), по состоянию на среду число случаев новой пневмонии превысило число подтвержденных случаев атипичной пневмонии (SARS) 2003 года.

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По официальным данным, с конца 2002 года по 16 августа 2003 года на материковой части Китая было зарегистрировано 5 тыс. 327 случаев атипичной пневмонии, излечено 4 тыс. 959 больных, зарегистрировано 349 случаев летального исхода.

Случаи заболевания обнаружены также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172418
 
 
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Кстати Зеленского нада отправить в Хуайбей пусть там ещё денег попросит. Кстати о птичках я думаю что до конца недели доллар будет 25!
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Связь в том что в Украинской казне денег нет! За неделю доллар вырос на 50 копеек такими темпами к новому году будет 80!
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При чём здесь полторы тысячи зараженных???
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При том что нада Зеленского отравить в Хуайбей. Пусть выразит поддержку заодно и денег попросит! Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 132 человек, количество зараженных - до 5 974, - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 9449
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Оно и видно. Ты хотя бы заголовок статьи прочти, а потом свои высеры кидай. Уже был по 100, проходили
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Ну вот я и говорю что нада Зеленского отправить на отдых! Хуже точно не будет!
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За сутки полторы тыс, за следующие буде ещё 2-е, потом три...
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Надо постараться заразу на простор не выпустить. Но я думаю китайцы справятся
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