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 На "Суспільном" будет выходить больше программ о национальных меньшинствах, - член правления НОТУ Чернотицкий

Общественный вещатель заинтересован в создании контента о национальных меньшинствах, поэтому увеличит бюджет на его производство.

Об этом сообщил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий на встрече с представителями греческой общины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

"Мы хотим расширить сотрудничество со всеми национальными сообществами, проживающими в Украине, чтобы зритель "Суспільного" видел многообразие нашей страны", - отметил Чернотицкий.

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Как стало известно изданию из собственных источников, редакции вещания национальных меньшинств в филиалах "Суспільного" после внедрения новой штатной структуры сохранят, количество работников не уменьшат. Более того, в компании планируют расширить коллектив редакции на языках национальных меньшинств на канале "UA: Одесса".

Также, по данным источников, Координационный центр вещания национальных меньшинств Национальной общественной телерадиокомпании Украины готовит к старту первый проект о национальных меньшинствах. Предположительно, он выйдет на экраны в феврале-марте 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3172417
 
 
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