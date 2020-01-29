 Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак

Об этом в комментарии hromadske рассказал прокурор по делу Сергей Зузак, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий документ для ознакомления вручили троим подозреваемым по делу и их защитникам. По словам прокурора, сторона защиты может подать возражение.

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"Они могут подать возражение в течение 5 дней, которые вместе с ходатайством представляются первому заместителю генерального прокурора. Он рассматривает ходатайство и возражение и принимает решение, продлевать срок следствия или нет. У него на это есть три дня, но не позднее окончания срока следствия", - отметил Сергей Зузак.

Он добавил, что срок предварительного расследования по делу истекает 12 февраля. Необходимость продления сроков предварительного расследования, по словам прокурора, обусловлена тем, что решение о направлении обвинительного акта в суд или закрытии производства принимать рано.

"Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе - эксперименты, допросы и т.д.", - сказал Зузак.

В то же время, в комментарии hromadske адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что уже подал возражение на ходатайство следователя.

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"Продление до 6 месяцев незаконно, противоречит УПК. Следователем не обоснована необходимость такого продления. То, что они отмечают, можно было уже за 3,5 года сделать без необходимости продления сейчас срока досудебного расследования. Тем более, что они тянут нарочно с проведением следственных действий", - сказал Добош.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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