 В ГБР отрицают, что муж Венедиктовой Колесник влияет на работу Бюро

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что ряд СМИ 28 января распространили информацию о вмешательстве в деятельность ГБР мужа и.о. директора Ирины Венедиктовой - сотрудника департамента киберполиции НПУ Дениса Колесника.
"Государственное бюро расследований сообщает, что указанная информация подлежит опровержению, поскольку является недостоверной, не соответствует действительности, негативно влияет на деловую репутацию Государственного бюро расследований и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц. Расцениваем публикацию такой недостоверной информации как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов", - заявили в Бюро.
коррупция теперь в законе
Сегодня в новостях..
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Все нормально..
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погиб только один...
..
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А как...
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СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
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Погиб...
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НО ОДИН,,,
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А как он там ..
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есть сестра жена дети ..
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А МАМА ---ОДИН ???
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(ніт)