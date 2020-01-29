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 Политика Украины
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Все про:ГБР (893) Венедиктова (33)

 В ГБР отрицают, что муж Венедиктовой Колесник влияет на работу Бюро

Государственное бюро расследований отрицает, что муж исполняющей обязанности директора Ирины Венедиктовой влияет на работу ГБР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что ряд СМИ 28 января распространили информацию о вмешательстве в деятельность ГБР мужа и.о. директора Ирины Венедиктовой - сотрудника департамента киберполиции НПУ Дениса Колесника.

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"Государственное бюро расследований сообщает, что указанная информация подлежит опровержению, поскольку является недостоверной, не соответствует действительности, негативно влияет на деловую репутацию Государственного бюро расследований и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц. Расцениваем публикацию такой недостоверной информации как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов", - заявили в Бюро.

Источник: https://censor.net.ua/n3172411
 
 
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Украина это такая страна, в которой кумовство непобедимо
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Это уже не кумовство. Это уже какое-то сплошное бл*тство при власти кукол папы Бени.
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На кого работает эта женщина с баранками на шее ? 😎
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Честно: не знаю. Если бы не баранки, то судя по тексту статьи- на мужа. Но, тогда непонятно: какой муж мог позволить жене такой атрибут???
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Очень удобно, особенно если карманов нет
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Сергій Лещенко, призначений головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції акціонерного товариства "Укрзалізниця", 15 січня отримав 136 330 гривень зарплати.

коррупция теперь в законе
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У ГБР есть деловая репутация ???? 😵 😂
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Полностью дискредетировавший себя орган после трубы... смысл держать эту контору которой указывают что делать из офиса президента??!!
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Так уже- не только из офиса! Как выясняется, всё гораздо более запущено!
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Сегодня в новостях..
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Все нормально..
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погиб только один...
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А как...
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СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
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Погиб...
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НО ОДИН,,,
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А как он там ..
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есть сестра жена дети ..
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А МАМА ---ОДИН ???
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Стільки зашкварів як у зеко-манди за перших пів року правління не було ні при одній владі.
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А, ну якщо в ГБР заперечують, то так воно і є, ніхто там не впливає, цілком вірю
(ніт)
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интересно, зачем вся эта ********* сначала от коричневого гавна, а теперь от зеленого? кому нужны эти НАБР ФБР ГБР ХЗБР ? посмеяться? уже не смешно давно.
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