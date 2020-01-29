 В ГБР отрицают, что муж Венедиктовой Колесник влияет на работу Бюро

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что ряд СМИ 28 января распространили информацию о вмешательстве в деятельность ГБР мужа и.о. директора Ирины Венедиктовой - сотрудника департамента киберполиции НПУ Дениса Колесника.

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"Государственное бюро расследований сообщает, что указанная информация подлежит опровержению, поскольку является недостоверной, не соответствует действительности, негативно влияет на деловую репутацию Государственного бюро расследований и честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц. Расцениваем публикацию такой недостоверной информации как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов", - заявили в Бюро.