 От ЕС не было сигналов о возможном снятии санкций с экс-чиновников Януковича, - вице-премьер Кулеба

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Для того чтобы обсуждать отмену санкций с отдельных экс-чиновников надо видеть соответствующий запрос со стороны ЕС. На наших встречах в Брюсселе мы не увидели от них таких запросов, а вся информация базируется лишь на сообщении одного журналиста", - сказал Кулеба.

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"Со своей стороны хочу добавить, что мы не видим сигналов ЕС, которые бы свидетельствовали о возможности отмены санкций в отношении отдельных лиц", - добавил он.

Напоминаем, ранее появилась информация о возможной отмене санкций ЕС с экс-премьер-министра Украины Азарова, экс-министра энергетики Ставицкого и сына экс-президента Януковича, Александра.

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