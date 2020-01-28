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 Политика Украины
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Все про:Азаров (8157) санкции (7581) Ставицкий (189) Янукович Александр (302) Кулеба Дмитрий (250)

 От ЕС не было сигналов о возможном снятии санкций с экс-чиновников Януковича, - вице-премьер Кулеба

На встречах в Брюсселе украинская делегация не получала сигналов со стороны ЕС о возможности снятия санкций с нескольких бывших чиновников режима Януковича.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Для того чтобы обсуждать отмену санкций с отдельных экс-чиновников надо видеть соответствующий запрос со стороны ЕС. На наших встречах в Брюсселе мы не увидели от них таких запросов, а вся информация базируется лишь на сообщении одного журналиста", - сказал Кулеба.

Также читайте: "Предатели", "вырожденцы", "воры": росСМИ синхронно взялись поливать "политбеженцев" Януковича, Азарова, Арбузова и Захарченко, - Казанский. ФОТО

"Со своей стороны хочу добавить, что мы не видим сигналов ЕС, которые бы свидетельствовали о возможности отмены санкций в отношении отдельных лиц", - добавил он.

Напоминаем, ранее появилась информация о возможной отмене санкций ЕС с экс-премьер-министра Украины Азарова, экс-министра энергетики Ставицкого и сына экс-президента Януковича, Александра.

Также читайте: У Евросоюза нет оснований для ослабления санкций против РФ, - вице-премьер Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3172410
 
 
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Ох и дурак! Вот что значит, когда у стада нет пастуха, и вместо него осел.
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Сегодня в новостях..
.
Все нормально..
.
погиб только один...
..
.
А как...
.
СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
.
Погиб...
.
НО ОДИН,,,
,
А как он там ..
.
есть сестра жена дети ..
.
А МАМА ---ОДИН ???
.
есть новогодние новости ....................
. просто ОДИН ,, ?!!--
с "фашисской" украины-- просто новости....
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Сигналов, значит- не было. В последнее время, надо признать, сигналы всё более напоминают какой-то троллинг, от европейских партнеров. Даже не стану перечислять, все и так понимают- о чем я.
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Уже прямым текстом говорят, а Бенины слуги типа не слышат. Временная глухота.
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тебе дадут сигнал последнему) узнаешь из новостей. с кем в ЕС ты лично общаешься, с секретарем десятого помощника? уровень осведомленности зашкаливает....
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Смотря что для Кулебы сигнал ! Может это удар в ухо ? 😂
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Зато от Украины было 3 сигнала подряд: 31 марта 2019, 21 апреля 2019 и 21 июля 2019

Зробили це разом!
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Очередной дебил( Ясно сказано, что если не будет желания и действий Украины - санкции снимут.(
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Тут ещё одно ЕС (Европейская Солидарность) может "сигналы" испускать.
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