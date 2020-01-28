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Все про:Грузия (3659) Зурабишвили (25) Россия (74831)

 В результате ползучей оккупации Россия уже в 30 километрах от Тбилиси, - президент Грузии Зурабишвили

Ситуация с правами человека на оккупированных РФ территориях Грузии находится в плачевном состоянии и постоянно ухудшается.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия онлайн.

"Линия оккупации — это трагедия нашего общества. Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси уже на расстояние 30 километров. Происходит усиленная милитаризация оккупированных регионов", — сказала Зурабишвили.

Президент Грузии отметила, что существующие международные  переговорные форматы по урегулированию конфликта не эффективны из-за позиции РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили

"Женевские международные дискуссии заморожены. Механизмы предотвращения инцидентов редко приводят к достижению урегулирования технических проблем. Как только возникает важный вопрос, российская сторона покидает стол переговоров. На сегодня ни один формат не является обнадеживающим. Оба диалога должны быть оживлены, повышен политический уровень, дабы они стали механизмом урегулирования конфликта, а не механизмом управления им", — заявила президент Грузии в ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3172408
 
   
 Топ комментарии
 
а наш янелох только войска отводит. Голубь мира, б*
За пол-года его правления сколько мы километров потеряли?? А что будет через 5 лет?

за рынок земли и подумать страшно.
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На прикладі Грузії і Україна має побачити, що її очікує.
Але 73/43%зебіли замість справжнього опору агресору обрали "миртолькопрекратитьстрелять".
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А я сегодня, на Европейской правде вот такое нашел: "Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ"(с)
Рекомендую: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/28/7105674/
Там и вопросик от Лёшика прозвучал. Она и его проигнорила... Так что... не всё очень просто.
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Ну так беритесь за оружие по другому никак будем вместе кацапню в землю отправлять
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Сынок, ты уже взялся за свой штык ? 😉
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Ты так быстро меняешь страну обитания или просто vpn тычешь каждый час на новую локацию
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У тебя чисто русская фамилия. Ты из ФСБ или КГБ ? 😎
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А де ж Гєніаллісімус Міхєїл Ніколозовіч?
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а наш янелох только войска отводит. Голубь мира, б*
За пол-года его правления сколько мы километров потеряли?? А что будет через 5 лет?

за рынок земли и подумать страшно.
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Эт точно. Пока не поздно, всем петикам надо свалить, чтобы когда-нибудь их потомки здесь построили новую Русь.
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о, виліз черговий 73/43%зебіл...
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Як виліз так і заліз. Взад. Чи в зад.
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ქართველები ჩვენი ძმები არიან, მადლობა! დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას! საქართველოს გაუმარჯოს პუტინ ხუილო!
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На прикладі Грузії і Україна має побачити, що її очікує.
Але 73/43%зебіли замість справжнього опору агресору обрали "миртолькопрекратитьстрелять".
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А я сегодня, на Европейской правде вот такое нашел: "Президентка Грузії не зважилася на підтримку нових санкцій проти РФ"(с)
Рекомендую: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/28/7105674/
Там и вопросик от Лёшика прозвучал. Она и его проигнорила... Так что... не всё очень просто.
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вона також ватнута, нехай не повністю, але на половину черепка.
Чи ви думаєте, що ***** своєю гібридною війною (в т.ч. в інформпросторі) лише з Україною воює? А в Грузії також свої 73/43%зебіли є.
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Да верю я. Это там, выше, вы именно с этим утверждением согласились? И поддержали. Вот с этим: ქართველები ჩვენი ძმები არიან, მადლობა! დიდება საქართველოს! დიდება უკრაინას! საქართველოს გაუმარჯოს პუტინ ხუილო!(с)
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я.
При норм. функцонуючому гугглі завжди можна зрозуміти невеличкий лозунг
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Ну, да. Только мне аж страшно пробовать, иной раз.
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а почему грузины не минируют границы тогда, если боятся стрелять?...
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но ты ведь ты же сама, Саломе французская, говорила, что главное это "не раздражать ХЛО" - вот и сиди теперь тихо, хавай))
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а в Грузії, окрім неї, є свої 25% партіотів... Вони також здатні вийти на площу Республіки...
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Во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России.

Глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.
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Нужнопростоперестатьстрелять! Правда, зебилы?
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але підтримати нові санкції, проти фєдєрашки відмовилась...
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Як іде повзуча окупацію розказували грузини. Кордон з окупованою Осетією розділяють дерев'яні стовпчики і натягнутий дріт, кругом виноградники. Вранці виходить грузин і бачить, що стовпчики кордону переставлені на пів метра у глиб його виноградника, у бік Грузії. Викликав поліцію, завив у сільську раду, прийшла комісія зафіксувала, а переставити стовпчики назад ніхто не ризикує, бо по той бік російські прикордонники з автоматами. Щось подібне у нас почалось з відведенням на Донбасі, як тільки наші відійшли, терористи зразу увійшли в сіру зону.
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Им бы капканы около тех столбиков поставить...
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А она ж так путлеру зад лизала... Кого это напоминает?

Так Саломе Зурабішвілі заявила, що у російсько-грузинській війні 2008 року першою почала не Росія, а саме Грузія, а це важливий індикатор для грузинського суспільства, як для українців питання «Чий Крим?»[4].
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Стрелять то вы перестали..да? Так чему теперь удивляетесь..и чему возмущаетесь?
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Тю ! Це ж план Штайнмайєра від супєррєформатора Саака ! В дєйствії !
Внаслідок повзучої окупації Росія вже за 30 кілометрів від Тбілісі, - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 3403

Внаслідок повзучої окупації Росія вже за 30 кілометрів від Тбілісі, - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 8170
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Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе Бе

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По-моему с подачи ЗЕ этот же фокус пытаюся провернуть в Украине.
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Ух, хрюшечка, ты грузинская. А когда ты подхрюкивала партии "Грузинская мента", паслась, свинья тупорылая, на их свиноферме, и российский комбикорм жрала, ты об этой вот лабуде не думала?
Полагаю, не думала: дипломат..., опять же француженка..... Дальше, чем 15 см во рту (или в роте ?) это же космические величины.... Предсказать-то нельзя....
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Читаю и тихо фигею.Диванное воинство,а что,лучше когда убивают наших сограждан?ВСУ за время конфликта не освободили ничего,совсем ничего.Освобождали добробаты,Коломойского в том числе.Было отвоевано половина Луганска (почти половина) батальоном Айдар и что?ВСУ поддержали,чтобы освободить полностью?Если нет политической воли вести наступление,для освобождения нашей земли,есть только зарплаты,выше,чем у президена Америки..или это тоже Зе ввёл?А как Потрошенко наказывал тех,кто противился торговле с оккупантами?А уничтожение Коломойского,как политика и бизнесмена?Из олигархов,кроме Коломойского,никто Украину не защищал и все те-же на манеже при власти.Вот и идёт слив с 14 года,просто Зе не хочет гибели наших солдат при этом сливе.Как-то так.
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Что ты чешешь, пьяное полено? Бояры перепил и Г+Г пересмотрел?
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Уродец кацапский,я вас убивал на своей земле и буду это делать,а вот революции и смуты моей Украине не нужны.До таких тварей,как ты,не добраться,ибо трусливые очень,но вот твои соотечественнечки на моей земле себя чувствовать,как в Абхазии,не будут.
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Вже вирішила, чи їдеш з нашим зе до пуйла на дєнь пабєди чи ще ні?
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Сегодня в новостях..
.
Все нормально..
.
погиб только один...
..
.
А как...
.
СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
.
Погиб...
.
НО ОДИН,,,
,
А как он там ..
.
есть сестра жена дети ..
.
А МАМА ---ОДИН ???
.
есть новогодние новости ....................
. просто ОДИН ,, ?!!
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Это опасная ситуация для страны. Надо что-то предпринимать грузинам, например, пожарить шашлычок, выдуть литру хванчкары, дунуть косячок, затянуть сулико и все наладится ништяк.
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Кацапов руских, нужно стрелять и резать, аки свиней. По хорошему они не понимают, да и нечего после всего что случилось, относится к ним по хорошему.
По хорошему можно только застрелить, как исключение.
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Нащо ти несеш цю маячню?
Хай живуть.
Але у себе. 1/9 территорії їм вистачить.
Але, хай не лізуть до нас.
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в том году смотрел передачу GRAND TOUR с Джереми Кларксоном где они побывали в Грузии на границе с оккупантами РФ ю.... в общем там каждую ночь и утро кацапы переставляют забор границы где часть посёлка становиться на какое то время частью РФ ... а через пол дня Грузинские войска переставляют границу обратно .... в общем кочующая граница где оккупанты ******** считают часть Грузии своей ну а Грузия по праву - своей .... и это не прикол ..... посмотрите - это П*ЗД*Ц
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Украине бояться нечего - информационную войну уже "выиграли" - украинское телевидение закрыли...далі буде...
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- Слюшай, Валико, что эта женщина хочет?
- Ничего не хочет, танцует. (с) «Мимино»

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