 В результате ползучей оккупации Россия уже в 30 километрах от Тбилиси, - президент Грузии Зурабишвили

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия онлайн.
"Линия оккупации — это трагедия нашего общества. Ползучей оккупацией Россия приблизилась к Тбилиси уже на расстояние 30 километров. Происходит усиленная милитаризация оккупированных регионов", — сказала Зурабишвили.
Президент Грузии отметила, что существующие международные переговорные форматы по урегулированию конфликта не эффективны из-за позиции РФ.
"Женевские международные дискуссии заморожены. Механизмы предотвращения инцидентов редко приводят к достижению урегулирования технических проблем. Как только возникает важный вопрос, российская сторона покидает стол переговоров. На сегодня ни один формат не является обнадеживающим. Оба диалога должны быть оживлены, повышен политический уровень, дабы они стали механизмом урегулирования конфликта, а не механизмом управления им", — заявила президент Грузии в ПАСЕ.
За пол-года его правления сколько мы километров потеряли?? А что будет через 5 лет?
за рынок земли и подумать страшно.
Але 73/43%зебіли замість справжнього опору агресору обрали "миртолькопрекратитьстрелять".
Рекомендую: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/28/7105674/
Там и вопросик от Лёшика прозвучал. Она и его проигнорила... Так что... не всё очень просто.
Чи ви думаєте, що ***** своєю гібридною війною (в т.ч. в інформпросторі) лише з Україною воює? А в Грузії також свої 73/43%зебіли є.
При норм. функцонуючому гугглі завжди можна зрозуміти невеличкий лозунг
Глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины.
Так Саломе Зурабішвілі заявила, що у російсько-грузинській війні 2008 року першою почала не Росія, а саме Грузія, а це важливий індикатор для грузинського суспільства, як для українців питання «Чий Крим?»[4].
Полагаю, не думала: дипломат..., опять же француженка..... Дальше, чем 15 см во рту (или в роте ?) это же космические величины.... Предсказать-то нельзя....
От така-то муйня, малята..
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Все нормально..
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погиб только один...
..
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А как...
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СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ НОВОГОДНИХ новын ..
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Погиб...
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НО ОДИН,,,
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А как он там ..
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есть сестра жена дети ..
.
А МАМА ---ОДИН ???
.
есть новогодние новости ....................
. просто ОДИН ,, ?!!
По хорошему можно только застрелить, как исключение.
Хай живуть.
Але у себе. 1/9 территорії їм вистачить.
Але, хай не лізуть до нас.
- Ничего не хочет, танцует. (с) «Мимино»