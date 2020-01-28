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 Политика Украины
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Все про:Данилов (58) СНБО (3360) указ (401) кибербезопасность (376)

 Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности, - Данилов об указе Зеленского

Президентский указ №27/2020, предусматривающий увеличение численности сотрудников СНБО, позволит существенно усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Учитывая стратегическое значение, которое приобретают вопросы кибербезопасности в системе национальной безопасности Украины и в мире, деятельность Национального координационного центра кибербезопасности становится одним из ключевых в работе СНБО Украины, и его задачи значительно расширены в соответствии с требованиями времени", - прокомментировал подписание указа президента Украины секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

Национальный координационный центр кибербезопасности, возглавляемый им, является рабочим органом СНБО.

Отныне Национальный координационный центр кибербезопасности наделен правом использовать возможности Главного ситуационного центра СНБО Украины, а также с согласия председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - Государственного центра киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, с согласия руководителей государственных органов - центров обеспечения кибербезопасности государственных органов, с согласия руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, отнесенных к критически важным объектам инфраструктуры, - центров обеспечения кибербезопасности таких объектов.

Заместителем руководителя Центра является по должности заместитель секретаря СНБО, к ведению которого согласно распределению обязанностей отнесены вопросы кибербезопасности.

Напомним, указом президента Украины от 28 января 2020 года № 27/2020 "О внесении изменений в Указы Президента Украины от 27 января 2015 № 37 и от 7 июня 2016 № 242" предельная численность работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины увеличена на 30 человек. Согласно документу, работники Аппарата СНБО будут осуществлять информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172407
 
 
 Топ комментарии
 
Ще не весь квартал пристроєний до корита?
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" Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит "

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....пристроїти на роботу більше родичів друзів кумів з сватами і Сивухіних собутильників. Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности, - Данилов об указе Зеленского - Цензор.НЕТ 4797
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ЙПВШМТЬ!!! А коли сокращать будемо той непомірний держапарат???
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Ще не весь квартал пристроєний до корита?
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" Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит "

====
....пристроїти на роботу більше родичів друзів кумів з сватами і Сивухіних собутильників. Увеличение численности работников Аппарата СНБО позволит усилить возможности Национального координационного центра кибербезопасности, - Данилов об указе Зеленского - Цензор.НЕТ 4797
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Сократят Слуг Урода в той Раде, пристроят со временем в эту Раду. Круговорот клоунов в природе.
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Такое впечатление ,что для нашей власти сценарий пишут в Московии
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😂😂😂😂😂😂😂ну а шо страна большая с сильной экономикой а вот слуг у неё на пальцах одной руки можно сосчитать . Давайте не скромничайте так набирай как можно больше сброда и зарплаты им по триста тыщ в месяц а ещё обязательно оздоровительные . Блин хочется на этот дурдом скинуть атомную бомбу
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Радника Сивухи виявилось замало, треба більше сепаратюг в РНБО.
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Інтернет-цензура ? Логічний крок для режиму,який в усьому наслідує східних вурдалаків.
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Народу все подобається. Того чого не показали по Г+Г для бидла не існує.
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С**а-Б***ь! А Порох, цей "проклятущий барига", як справлявся?
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Скоро всё зажмут,а потом будет революция но у же с погромами
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Старый сепар и "кибербезопасность", как это совмещается?
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взломать можно всьо
самойє слабойє звєно кібєрбєзопасності - чєдавєк
больше людєй - уязвімєй кібєрбєзопасность
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...свєжо пітаніе...А в туалєт с трудом...
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- папа, а із чєго состоят облака?
- із сєрвєров. В основном, под линуксом
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вже всі штатні місця заповнені кварталівцями, то шо ж, доводиться створювати нові. ))
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Чтобы отступать со своей же территории и не стрелять во врага надо увеличить штат СНБО?
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