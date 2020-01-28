 30 января на территории Килийской ОТГ будет объявлен траур в связи с гибелью на Донбассе земляка, воина 28-й ОМБ Евгения Щуренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке председателя Килийского ОТГ Павла Бойченко,

"30 января на территории Килийского ОТГ по решению исполкома объявлен день ​​траура в связи с гибелью бойца 28 бригады, нашего земляка, жителя Килии Щуренеко Евгения Валерьевича", - говорится в заметке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 28-й ОМБр Евгений Щуренко погиб 26 января на Донбассе. ФОТО