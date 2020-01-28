 30 января на территории Килийской ОТГ будет объявлен траур в связи с гибелью на Донбассе земляка, воина 28-й ОМБ Евгения Щуренко

30 января, на территории Килийского объединенной территориальной громады Одесской области объявлен День траура по Евгению Валерьевичу Щуренко, 1978 года, уроженцу села Лески Килийского района, жителю города Килия, солдату, старшему механику-водителю 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 26 января в 7.15 в районе города Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела нашего БМП из гранатомета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке председателя Килийского ОТГ Павла Бойченко,
"30 января на территории Килийского ОТГ по решению исполкома объявлен день траура в связи с гибелью бойца 28 бригады, нашего земляка, жителя Килии Щуренеко Евгения Валерьевича", - говорится в заметке.
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Источник: https://censor.net.ua/n3172406