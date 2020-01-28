 В 2020 году на модернизацию станции "Академик Вернадский" выделили 27 млн ​​грн, - замминистра образования Полюхович

Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Мы смогли и в этом году профинансировать модернизацию нашей антарктической станции, впервые такая помощь оказывалась 2018 году. На 2020 год выделено 27 млн ​​грн для создания условий, чтобы нашим ученым было комфортно и безопасно проводить научные исследования", - сказал Полюхович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Определены участники 25-й Украинской антарктической экспедиции на станции "Академик Вернадский", - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что модернизация идет по двум направлениям: обновление систем жизнеобеспечения (энергетика, отопления, водоснабжения, вводится система управления отходами) и техническое усовершенствование лабораторий и приборов станции с увеличением точности измерений и их автоматизацией.

По данным МОН, часть работ сделана в 2018-2019 годах, остальные будут проводиться в 2020 и 2021 годах. На предварительный этап модернизации государство выделило около 35 млн гривен.