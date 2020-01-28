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Все про:Антарктида (59) наука (576) Полюхович (8) Минобразования (1174)

 В 2020 году на модернизацию станции "Академик Вернадский" выделили 27 млн ​​грн, - замминистра образования Полюхович

Украинская станция "Академик Вернадский" на Антарктиде получит от государства 27 млн гривен на продолжение модернизации в 2020 году.

Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Мы смогли и в этом году профинансировать модернизацию нашей антарктической станции, впервые такая помощь оказывалась 2018 году. На 2020 год выделено 27 млн ​​грн для создания условий, чтобы нашим ученым было комфортно и безопасно проводить научные исследования", - сказал Полюхович.

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Отмечается, что модернизация идет по двум направлениям: обновление систем жизнеобеспечения (энергетика, отопления, водоснабжения, вводится система управления отходами) и техническое усовершенствование лабораторий и приборов станции с увеличением точности измерений и их автоматизацией.

По данным МОН, часть работ сделана в 2018-2019 годах, остальные будут проводиться в 2020 и 2021 годах. На предварительный этап модернизации государство выделило около 35 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3172405
 
 
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Краще на Трускавець ще виділити для слюг наріда?
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Это не картоха. Высокие технологии стоят дорого и при покупке и при продаже. А научные исследования- это капитал.
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По любому, більша, ніж від Лугандону.
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и палаточный городок для слуг народа не забудьте...
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А на компенсацию вкладов СССР пенсионеров большой и длинный Х-Й
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Юлька почала виплати, так її швиденько зняли з посади.
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йулька потым на масках выд грипу выдбила грошы ще й зверху заробила! У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович - Цензор.НЕТ 5870
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Меня более интересует: а самогонный аппарат, в официозе- есть? Не шучу. Реально интересует. Там, "наркомовские" явно- не помешают.
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Їм коньяк напевне привозять і віскарь хороший. Холодильників там не треба поки що.Мнясо все бігає і плаває під ногами.Сухарі каші з макаронами і все.Закрутки з квашеними огірками і капустою.І сало. Бо теє во...пінгвінів жерти якось не комільфо. У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович - Цензор.НЕТ 757
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