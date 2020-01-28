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Все про:Палестина (116) государство (64) Трамп (2773)

 Трамп опубликовал проект будущего "государства Палестина"

Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал карту "будущего государства Палестины" в рамках своего плана по ближневосточному урегулированию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

На карте территорию сектора Газа и Западного берега реки Иордан соединяет тоннель. С территории Западного берега два моста ведут на территорию Иордании.

На границе с Египтом предлагается также создать две палестинские территории, соединенные с Газой и между собой. На одной из территорий Трамп предлагает создать "высокотехнологическую промышленную зону", а на другой - "жилую и сельскохозяйственную" зону.

Территорию сектора Газа, согласно карте, предлагается сохранить в нынешних границах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

В пределах Западного берега реки Иордан на карте палестинскими отмечены города Дженин, Тулькарм, Наблус, Калькилия, Рамалла, Иерихон, Вифлеем и Хеврон, которые и сейчас являются палестинскими.

Карта не предполагает, что с палестинских территорий будет выход к Мертвому морю. Однако в пояснениях к плану по урегулированию говорится, что палестинцы смогут создать курорт на северном побережье Мертвого моря.

Спорная территория Голанских высот на карте отмечена как часть Израиля. Декларация о признании суверенитета над Голанскими высотами за Израилем была подписана президентом Трампом 25 марта.

Трамп ранее во вторник заявил, что эта концептуальная карта в дальнейшем будет дорабатываться. Она "более чем вдвое увеличит палестинскую территорию", отметил президент США, и иллюстрирует "территориальный компромисс", на который готов пойти Израиль.

Источник: https://censor.net.ua/n3172404
 
   
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Проект Мокшандії по праву має представляти кривавий пастор.
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Ещё один долбодятел вообще походу мир сошел с ума выбирая себе в правительство разных имбецилов
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так може впритик до йєврєйской автономной області ті палєстіни присобачити???
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кстаті, ЄАО вдвічі більша за площею Ізраїля
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Да с таким "планом" новая война там вопрос времени.
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Повеселил план создания высокотехнологичной промышленной зоны в секторе Газа. Высокотехнологичные новые модели поясов шахида
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Палестина на это не пойдет 1) Арабский мир ставит своей концепцией уничтожение государства Израиль полностью. 2) Одним отдать много но засушливых земель а другим мало но более плодородных? Так это и был источник конфликта. Это ничего не изменит. Так и образовался современный Израиль и Палестина с взаимными претензиями.
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Чудова новина. Після мирного договору між арабами та євреями запускаєм файнел каунтдаун
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