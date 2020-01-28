 Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель

Об этом на пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина должна усиливать верховенство права, бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с банком "ПриватБанк". Я ожидаю продолжения дискуссии по Украине во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в марте", - подчеркнул представитель ЕС.
Он отметил, что во время заседания Совета Ассоциации стороны обсуждали, каким образом повысить устойчивость как Украины, так и Евросоюза.
"Соглашение об ассоциации - это динамичный инструмент. После обновления ее энергетического приложении мы будем работать над сохранением климата и окружающей среды. Это также демонстрирует, насколько Украина и Европейский Союз могут сотрудничать в рамках "европейского зеленого соглашения", - сказал Боррель.
Наказывать за все вовремя надо, без перебора, одним все, другим ничего.
гривню обвалили в 2008. пани Лерка 200 баксов.
поделили с твоим соевым кумиром. сейчас эта **** сидит в лондоне и срет кирпичами.
ну как собственно твой любимый сывочолый гэтьман.
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единый налог на коррупцию для всех граждан Украины
поражено коррупцией- никому оно не
нужно… там просто нет финансирования
продать его иностранцам...