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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Приватбанк (579) Боррель (13)

 Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель

Украина должна бороться с коррупцией и раскрыть махинации с "Приватбанком".

Об этом на пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина должна усиливать верховенство права, бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с банком "ПриватБанк". Я ожидаю продолжения дискуссии по Украине во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в марте", - подчеркнул представитель ЕС.

Он отметил, что во время заседания Совета Ассоциации стороны обсуждали, каким образом повысить устойчивость как Украины, так и Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выведенные из "ПриватБанка" средства нужно вернуть, экс-владельцы должны понести ответственность, - представитель МВФ Люнгман

"Соглашение об ассоциации - это динамичный инструмент. После обновления ее энергетического приложении мы будем работать над сохранением климата и окружающей среды. Это также демонстрирует, насколько Украина и Европейский Союз могут сотрудничать в рамках "европейского зеленого соглашения", - сказал Боррель.

Источник: https://censor.net.ua/n3172403
 
 
 Топ комментарии
 
Та ну! Бєня хароший, а вова маладєц!
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Уже борется. Привату няню назначили. Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 7086
Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 7641
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Ага, пчелы против меда Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 1751 Сами с собой воевать будут.
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А мені цікаво, коли катаклізьма зелена віддасть Приват банк каламойші?
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Они вроде с Беней порешали о компенсации государственной землей. Уже в Одессе под шумок отдали 7,5 га в центре города на берегу моря вместе с Одесской киностудией.
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Дидусята знают, шо казать. Только ни хрена не делают прям как многие украинские политики.
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Уже борется. Привату няню назначили. Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 7086
Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 7641
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Як же боротись? Корупція - основа всієї державної системи. До влади йдуть шоп учасвтовать, а не бороцца
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місця в списках партій продаюця і купуюця, портфелі міністрів, крісла топ-менеджерів, просто посади де завгодно у владних коридорах - на кожному місці є схеми монетизації тих посад, крісел, портфелів...
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навіть затрати кандидатів оправдуюця - к прімєру, шарію ми тепер платимо непогану стипендію
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Ага это как раз именно тот случай 🙋🙋🙋🙋
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Падение гривны в три раза, хай разследуют. Там вся верхушка замешана.
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Падение гривны в три раза было обусловлено тремя фактами . Первый низкая цена металла на рынках и Янукович спускал все на поддержку гривны за исключением того что украл . Второе фактор войны и захвата расеей Крыма и части Донбасса с заводами фабриками и так далее по списку это нехилая часть доходов в бюджет . Ну и третий фактор это то что экономика Украины на то аренда на 60 процентов зависла от расеи и соответственно порвав контакты с агрессором мы лишились больших денег . Вопрос при чем тут правительство?
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Правительство ни при чем, при чем - Порошенко. Он и когда гривня рухнула с 5 до 8-и был главой набсовета НБУ, а когда в 3.5 раза - вообще президентом со стилем ручного управления. Совпадение? Не думаю.
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Объяснить можно, что угодно, но люди обычно не прощают это и на объяснения не ведутся. Не можешь править, уйди мести улицы? Воруешь? Ответь за это свободой и своим имуществом.
Наказывать за все вовремя надо, без перебора, одним все, другим ничего.
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Что значит объяснить можно что угодно ? Есть факты и они такие как они есть и если у кого-то нет мозгов для понимания происходящего то они ждут манну небесную и шо добрый Иван дурак которого они изберут поймает волшебную щуку и она исполнит все их желания
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шаша. вы реально дыбил.
гривню обвалили в 2008. пани Лерка 200 баксов.
поделили с твоим соевым кумиром. сейчас эта **** сидит в лондоне и срет кирпичами.
ну как собственно твой любимый сывочолый гэтьман.
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Новый закон про дезинформацию запрещает опубликовывать журналисткие расследования. Зеленая власть борется... 😎
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Да они уже с полгода прямым текстом говорят "Или Беня - или деньги". Вот только Бенины куклы делают вид, что не понимают слов.
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Борьба с коррупцией - это украинский рестлинг. Шоу. Здесь всё понарошку.
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А тут у гнусавого - один сплошной прокол. Более воровской и коррупционной власти, чем эта, еще не было.
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Риторический вопрос : Если в Украине тотальная коррупция может проще узаконить её, чем безуспешно с ней бороться?
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Я предлагал давно ,чтобы ввели дифференцированный
единый налог на коррупцию для всех граждан Украины
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если госучреждение не
поражено коррупцией- никому оно не
нужно… там просто нет финансирования
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ганчирук , скажи етому поцу буррелю шо у нас постоянно дебатируется один вопрос: что морально оправданнее - грабить Отечество самим или
продать его иностранцам...
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Пока что на сайте зебилы мечут зеленую икру.
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Україна повинна боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 58тут вопрос не в "отдаст или не одаст бене банк",а в "прижмут ли беню за бабки сп..е из банка"?от этого и зависит дадут ли те 500млн. от ес и кредит от мвф!будет интересно... Україна повинна боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з Приватбанком, - Боррель - Цензор.НЕТ 58крысы в банке
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Ну, да. Розкриття махінацій з ПриватБанком призведе до таких подробиць, що багато кому із влади, зокрема і з судової, прийдеть чи тікати з країни, чи за грати.
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Портной всё вернет,он хороший антиворупционер
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