 Украина должна бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с Приватбанком, - Боррель

Об этом на пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина должна усиливать верховенство права, бороться с коррупцией, включая раскрытие махинаций с банком "ПриватБанк". Я ожидаю продолжения дискуссии по Украине во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в марте", - подчеркнул представитель ЕС.

Он отметил, что во время заседания Совета Ассоциации стороны обсуждали, каким образом повысить устойчивость как Украины, так и Евросоюза.

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"Соглашение об ассоциации - это динамичный инструмент. После обновления ее энергетического приложении мы будем работать над сохранением климата и окружающей среды. Это также демонстрирует, насколько Украина и Европейский Союз могут сотрудничать в рамках "европейского зеленого соглашения", - сказал Боррель.