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 Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете. ФОТО

Премьер-министр Алексей Гончарук во время рабочей поездки в Брюссель вручил орден княгини Ольги вице-президенту Европейской народной партии Сандре Калниете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьер-министра в Фейсбук.

Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете 01

"Для меня честь лично вручить в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского орден княгини Ольги I степени Сандре Калниете - вице-президенту Европейской народной партии (ЕНП).

Спасибо Сандре Калниете и ЕНП за последовательную и надежную поддержку Украины в Европарламенте и противодействие российской агрессии. Украина высоко ценит таких партнеров и действительно преданных друзей", - написал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единственная сторона, которая получает победу, от "формулы Штайнмайера", это Россия, - евродепутат Калниете

Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172401
 
 
 Топ комментарии
 
она конечно давно это заслужила, но уменьшаеться значимость, получив такой высокый орден от рук такого чудо профана, да ещё и подписанный зелёной соплей. Но Сандра малодец.
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Порохняві, охолоньте! В даному випадку Гончарук представляє Україну! Приєднуюсь до поздоровлень пані Сандрі!
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Дураку до рук потрапили нагороди,тепер буде роздавати Лумумбам як Льоня Брежнєв.
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она конечно давно это заслужила, но уменьшаеться значимость, получив такой высокый орден от рук такого чудо профана, да ещё и подписанный зелёной соплей. Но Сандра малодец.
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с неё и началась група поддержки Украины в ЕС

Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете - Цензор.НЕТ 1588

Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете - Цензор.НЕТ 4993
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Федя,сынок, ты чего так плохо в школе учился ??? 😁
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Гончарук, уходи. До того как начали "строить" дороги. Скоморох рассчитывает на эти деньги. И у него есть виды на теплые края. А ты на что рассчитываешь? На Кубракова? Напрасно. Последний любит Прибалтику. И оливье припомнят. Особенно оливье.
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Мелочь по сравнению с тем что им дает Путин. Ну хоть что-то... 😁
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ты идиот! по докладу Сандры, твоя рашка была выкинута из числа более менее серьозных партнёров ЕС

В Европарламенте поддержали доклад Сандры Калниете о разрыве партнерства с Россией
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когда то все с каменными топорами еду добывали, на счёт солнце это так, да, всё, закажу тур в тёплое место - прямо щас
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А ты где в Норвегии живешь , если не секрет . А думаю о возможном переезде с Дании в Норвегию
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Ты дебил, я про нее ни слова не написал !!!
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Дураку до рук потрапили нагороди,тепер буде роздавати Лумумбам як Льоня Брежнєв.
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Порохняві, охолоньте! В даному випадку Гончарук представляє Україну! Приєднуюсь до поздоровлень пані Сандрі!
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Гончарук представляє таких ідіотів як ти. І не більше.
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паша, до тебе, свиня, не зверталися. твій мозок на свинофермі
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Собачка появилась) Брысь под лавку, блох там своих вылавливай...
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Ну вручил и вручил, нам от этого не холодно не жарко.
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Їй той орден що глухому "Добрий день". Яке воно дебільне. Як ті, що таких ідіотів обрали.
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Слава богу що вице президенту ПАСЕ Толстому...то міг і тому дати.
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мабуть нагороди за статевою ознакою такі потрібні..чемпіонати з шахів, до цього часу, чомусь окремі..це ж не важка атлетика..
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