 Гончарук в Брюсселе вручил орден княгини Ольги вице-президенту ЕНП Калниете. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьер-министра в Фейсбук.

"Для меня честь лично вручить в соответствии с Указом Президента Украины Владимира Зеленского орден княгини Ольги I степени Сандре Калниете - вице-президенту Европейской народной партии (ЕНП).

Спасибо Сандре Калниете и ЕНП за последовательную и надежную поддержку Украины в Европарламенте и противодействие российской агрессии. Украина высоко ценит таких партнеров и действительно преданных друзей", - написал Гончарук.

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