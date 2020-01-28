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 Политика Украины
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 Против нового руководства прокуратуры ведется информатака, сообщайте о мошенниках в Офис генпрокурора, - Трепак

Против нового руководства прокуратуры Украины примитивными средствами ведется информационная атака.

Такую уверенность высказал замгенпрокурора Виктор Трепак на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"По всем признакам против меня как заместителя генерального прокурора началась информационная атака. Ее цель - дискредитировать меня лично и деятельность нового руководства прокуратуры Украины", - сообщил он.

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Замгенпрокурора назвал средства дискредитации примитивными: "Звонки будто из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, высказывание предложений неизвестным мне людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах и т.д.".

В то же время, по его словам, география таких действий и их количество "не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция".

"В этой связи считаю необходимым отметить следующее.

Первое - указанные и подобные действия, которые совершаются от моего имени и/или "под меня" являются провокацией и мошенничеством.

Второе - просьба ко всем, кто так или иначе столкнулся с такого рода провокационными действиями, сообщать об этом Офис генерального прокурора для соответствующего правового реагирования.

Третье - если кто-то думает, что таким образом заставит меня перестать заниматься определенными делами, которые находятся в моей компетенции, или заставит меня изменить позицию по решению тех или иных вопросов, то он глубоко ошибается", - резюмировал Трепак.

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Против нового руководства прокуратуры ведется информатака, сообщайте о мошенниках в Офис генпрокурора, - Трепак 01

Напомним, и.о. главы "Аграрного фонда" Ивана Барышева пытались разыграть от имени замгенпрокурора Виктора Трепака. Руководитель отдела пиара ПАО Татьяна Лупова сообщила: "Ивану Барышеву позвонили в приемную, попросили связаться с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком и дали номер мобильного телефона. При попытке записать номер в Телеграм, он оказался зарегистрированным в этом мессенджере и даже с фото. Во время разговора, который происходил якобы от имени заместителя генпрокурора, и.о. руководителя Агрофонда Ивану Барышеву сообщили, что он должен принести в Генпрокуратуру взятку, иначе против него будет возбуждено дело, в связи с уже открытым делом, которое рассматривается в Высшем антикоррупционном суде о хищении должностными лицами Луцкого КХП имущества Аграрного фонда на сумму 56 млн грн. Поздравляем пранкеров, джокеров и их подражателей. Виктор Трепак, держитесь, кому-то хочется Вас облить грязью".

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Источник: https://censor.net.ua/n3172400
 
 
 Топ комментарии
 
А ты не думал, что эти "информационные атаки" вызваны вашими зебильными действиями? Против нового руководства прокуратуры ведется информатака, сообщайте о мошенниках в Офис генпрокурора, - Трепак - Цензор.НЕТ 7495
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пиво может и обидеться оно КОЗЁЛ... а ОНИ кАзлы...
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пиво может и обидеться оно КОЗЁЛ... а ОНИ кАзлы...
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Главные мошенники жалуются на просто мошенников.. Офъису Прокуратора требуется специалисты по кидалову разводняку и прочих фишек... Против нового руководства прокуратуры ведется информатака, сообщайте о мошенниках в Офис генпрокурора, - Трепак - Цензор.НЕТ 8119
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Вот интересно, с какой Пупырловки их Зе насобирал, в каком Зажопинске он их нашел, этих чиновников. С каких пор информационные атаки, фейки и мошенничество это одно и тоже?
Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. При чем тут весь остальной бред ?
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1. прокурватура апріорі завжди права
2. якшо прокурватура неправа, див.п.1.
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А ты не думал, что эти "информационные атаки" вызваны вашими зебильными действиями? Против нового руководства прокуратуры ведется информатака, сообщайте о мошенниках в Офис генпрокурора, - Трепак - Цензор.НЕТ 7495
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Такого множества погонял даже Хам за 4 года не успел получить.
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по-перше не все, по-друге Зеля ж молорос,тому й косяче на "руькои язике"
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Ще уклоніст, та зовсім новеньке - ЄдиноРіг Кривий Против нового руководства прокуратуры ведется информатака, сообщайте о мошенниках в Офис генпрокурора, - Трепак - Цензор.НЕТ 7960
Против нового руководства прокуратуры ведется информатака, сообщайте о мошенниках в Офис генпрокурора, - Трепак - Цензор.НЕТ 8301
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а ще дебільно-бардачне бюро розхитують! не розуміють лохи вищих призначень бобіків!
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«Почему до сих пор нет ни посадок, ни возврата награбленного в государственную казну?» Подобный вопрос в разных формулировках я каждый день получаю от многих людей.
За последние пять лет мы с вами немало отдали и немалым рисковали для того, чтобы справедливость наконец восторжествовала. Естественно, у большой части из нас сейчас наступает чувство протеста и разочарования. Все знают, что я сам был ярым критиком Порошенко отчасти из-за того, что за все время его президентства, за коррупцию так и не был осужден ни один чиновник хотя бы среднего звена. Почему сейчас такая же тенденция, учитывая то, что сам Зеленский в отличии от своего предшественника лично не заинтересован в "крышевании" потоков? К тому же, в первый раз за всю историю у нас некоррумпированный генеральный прокурор.
Выходит, все-таки быть просто «хорошим человеком» недостаточно. Нужна скорость в принятии решений и особенная модель менеджмента. Да и немного злости на мошенников, которые десятилетиями обворовывали страну, не помешало бы. Момент был упущен изначально - в самые первые дни. Из-за этого большая часть ключевых фигурантов уже или покинули страну, или предприняли меры по переоформлению наворованного имущества.
Буду искренним: лично я уже не вижу перспектив того, что избранная модель позволит выполнить хотя бы половину ожиданий общества относительно торжества справедливости и закона, посадок коррупционеров, включая высший эшелон.
Учитывая интерес моих подписчиков к этой теме и количество получаемых мною вопросов, на днях по мере возможности я запишу пару видео-блогов о том, почему мы оказались в такой ситуации и как, по моему мнению, следовало бы действовать, чтобы иметь шанс на успех в реальной борьбе с коррупционерами и все мы могли видеть реальные посадки. Я с солидарностью отношусь к попыткам новой власти построить новую страну. В своих видео я постараюсь определить ключевые управленческие ошибки в сфере уголовной юстиции и их причины. Буду рад, если они будут исправлены там, где пока еще осталась такая возможность." - Саркварелидзе.
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тряпак-рябашап посадите хоть стрелочника!, бо вас через год вынесут к матери!!)
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А вы работайте и тогда будет видно кто есть кто.
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Сообщаю, в телефонном разговоре с Трампом Моника сказала, что прокурор стопроцентный...
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Стикнувся, перестати, заставить...
Йому потрібний репетитор з української.
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