 Против нового руководства прокуратуры ведется информатака, сообщайте о мошенниках в Офис генпрокурора, - Трепак

Такую уверенность высказал замгенпрокурора Виктор Трепак на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

"По всем признакам против меня как заместителя генерального прокурора началась информационная атака. Ее цель - дискредитировать меня лично и деятельность нового руководства прокуратуры Украины", - сообщил он.

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Замгенпрокурора назвал средства дискредитации примитивными: "Звонки будто из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, высказывание предложений неизвестным мне людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах и т.д.".

В то же время, по его словам, география таких действий и их количество "не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция".

"В этой связи считаю необходимым отметить следующее.

Первое - указанные и подобные действия, которые совершаются от моего имени и/или "под меня" являются провокацией и мошенничеством.

Второе - просьба ко всем, кто так или иначе столкнулся с такого рода провокационными действиями, сообщать об этом Офис генерального прокурора для соответствующего правового реагирования.

Третье - если кто-то думает, что таким образом заставит меня перестать заниматься определенными делами, которые находятся в моей компетенции, или заставит меня изменить позицию по решению тех или иных вопросов, то он глубоко ошибается", - резюмировал Трепак.

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Напомним, и.о. главы "Аграрного фонда" Ивана Барышева пытались разыграть от имени замгенпрокурора Виктора Трепака. Руководитель отдела пиара ПАО Татьяна Лупова сообщила: "Ивану Барышеву позвонили в приемную, попросили связаться с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком и дали номер мобильного телефона. При попытке записать номер в Телеграм, он оказался зарегистрированным в этом мессенджере и даже с фото. Во время разговора, который происходил якобы от имени заместителя генпрокурора, и.о. руководителя Агрофонда Ивану Барышеву сообщили, что он должен принести в Генпрокуратуру взятку, иначе против него будет возбуждено дело, в связи с уже открытым делом, которое рассматривается в Высшем антикоррупционном суде о хищении должностными лицами Луцкого КХП имущества Аграрного фонда на сумму 56 млн грн. Поздравляем пранкеров, джокеров и их подражателей. Виктор Трепак, держитесь, кому-то хочется Вас облить грязью".

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