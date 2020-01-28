 Заявления депутатов монобольшинства о ревизии соглашения об ассоциации Украина-ЕС отвечают интересам Путина и олигархов - Порошенко

Об этом сказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью журналистам во время пребывания в Брюсселе в ходе Межпарламентской Совета Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я твердо убежден, что заявление представителей или руководства" Слуги народа " в Давосе направлено ​​в интересах конкретных олигархов, потому что Украина безусловно выиграет от углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил: "На сегодняшний день уже 43% украинского экспорта направлены на рынки европейского союза и де-факто спасли экономику Украины".

"Странными образом утверждение руководства "Слуги народа" совпадают с утверждениями Путина, говорит о том, что в интересах Украины немедленно вернуться обратно в Российскую империю", - также отметил лидер "Европейской Солидарности".

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