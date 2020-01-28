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 Политика Украины
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 Заявления депутатов монобольшинства о ревизии соглашения об ассоциации Украина-ЕС отвечают интересам Путина и олигархов - Порошенко

Заявления о необходимости пересмотра Соглашения об ассоциации и других документов, подписанных между Украиной и Европейским Союзом, направлены в интересах конкретных олигархов, а также совпадают с позицией российского президента Путина.

Об этом сказал пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью журналистам во время пребывания в Брюсселе в ходе Межпарламентской Совета Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Я твердо убежден, что заявление представителей или руководства" Слуги народа " в Давосе направлено ​​в интересах конкретных олигархов, потому что Украина безусловно выиграет от углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил: "На сегодняшний день уже 43% украинского экспорта направлены на рынки европейского союза и де-факто спасли экономику Украины".

"Странными образом утверждение руководства "Слуги народа" совпадают с утверждениями Путина, говорит о том, что в интересах Украины немедленно вернуться обратно в Российскую империю", - также отметил лидер "Европейской Солидарности".

Также читайте: Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС, - Гончарук на встрече с Боррелем

Источник: https://censor.net.ua/n3172399
 
   
 Топ комментарии
 
Была гиднисть а сейчас стыдоба и позор впрочем какая разница да Зебилы?
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А де це наша зелена катаклізьма сьогодні?
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Який в Україні олігарх-мільярдер, крім Порошенка, є україномовним, а не російськомовним? Може у цьому причина 73% ненависті до нього? нє наш! нє русскій! - ?
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олігарх Порошенка, в побуті , російськомовний ! Більше того - його середній синок взагалі українською не володіє ... Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 8252
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гугл, там есть чудесное витя, как его сынок на камеру говорит, что любит мову, но не знает её.
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вочевидь - в нього любов без взаємності - він любить мову , а вона його - ні ... Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 9803
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Та ніякий, тільки це вже інше питання...
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очередной анекдот от порохоботов)))))))))))))))))))))
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О новая отмазка для петра от **********.Можно воровать,абы Українську мову вивчив Заяви депутатів монобільшості щодо ревізії угоди про асоціацію Україна-ЄС відповідають інтересам Путіна й олігархів - Порошенко - Цензор.НЕТ 8060.Дно продолжается.
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Молодець, Петро, усе вірно говорите!!! Слава Україні!!! Смерть расії!!!!
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Ага...А мертвечук украінскій націаналіст... (с) в.в.хуйло.
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пепка сам олигарх, радоваться должен. Раз критикует, значит не не пользу олигархам
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