 Евросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель

Об этом 28 января в Брюсселе на пресс конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы должны быть настойчивыми, и продолжать наблюдать за тем, что там происходит. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно, согласно международному праву. Мы увеличили нашу поддержку, с целью смягчить эффект от российский действий по дестабилизации региона Азова. Мы осуществили ряд мероприятий, включая открытие офиса ЕС в Мариуполе, и поддержали местную экономическую диверсификацию", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что ЕС будет продолжать поддержку независимости и территориальной целостности Украины, и подтверждение такой поддержки касается Азовского региона, требует свободного и беспрепятственного прохода в Азовское море и в обратном направлении.
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8. Гитлера убивают всем Миром
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Краткий курс истории СССР.