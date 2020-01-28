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 Евросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель

Евросоюз требует от России обеспечить свободный и беспрепятственный проход кораблей через Керченский пролив в соответствии с международным законодательством.

Об этом 28 января в Брюсселе на пресс конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил высокий представитель ЕС Жосеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы должны быть настойчивыми, и продолжать наблюдать за тем, что там происходит. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно, согласно международному праву. Мы увеличили нашу поддержку, с целью смягчить эффект от российский действий по дестабилизации региона Азова. Мы осуществили ряд мероприятий, включая открытие офиса ЕС в Мариуполе, и поддержали местную экономическую диверсификацию", - сказал Боррель.

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Он подчеркнул, что ЕС будет продолжать поддержку независимости и территориальной целостности Украины, и подтверждение такой поддержки касается Азовского региона, требует свободного и беспрепятственного прохода в Азовское море и в обратном направлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3172398
 
   
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Пэт Люра‏ @Pet_lyra 16 ч.16 часов назад

Евросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель - Цензор.НЕТ 6333

1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем
Краткий курс истории СССР.
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ЕС только и может, что требовать и на словах, поддерживать. Практических действий ноль целіх, ноль десятіх.
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а Крым вернуть не требуют? Настойчивости не хватает?
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Пэт Люра‏ @Pet_lyra 16 ч.16 часов назад

Евросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель - Цензор.НЕТ 6333

1. Вступаем в войну на стороне Германии
2. Делим Польшу
3. В обход блокады снабжаем Германию
4. Обучаем немецких танкистов и летчиков
5. Германия нападает
6. Кричим - помогите!
7. Нам помогают
8. Гитлера убивают всем Миром
9. Объявляем себя победителем
Краткий курс истории СССР.
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будем справедливы - обучение танкистов и летчиков было ДО Гитлера. С 33го года резко пошло на убыль - он перестал стесняться и начхал на условия Версаля.
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Не скажу за танкистів але льотна школа для німецьких пілотів у Липецьку існувала до кінця 1933 року (нагадаю що Hitler прийшов до влади у січні 1933 , тобто школа ще майже рік працювала в часи «Великого Рейху» , німці -пілоти ліпецькоі авіашколи успішно воювали пізніше у складі Люфтваффе під час 2світ. війни
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А если бы сейчас Китай напал на Рашку, мы действовали бы по другому?
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ЕС только и может, что требовать и на словах, поддерживать. Практических действий ноль целіх, ноль десятіх.
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Ці цікаво як вони будуть цього разу виражати стурбованість, глибоку чи дуже глибоку, чи по самі немогу будуть стурбовані?
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Не для того московского ордынца выбрали ведущим ПАСЕ ,чтобы отступатьЕвросоюз требует от России обеспечить свободный проход кораблей через Керченский пролив, - Боррель - Цензор.НЕТ 3835
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Імпотенти срані! Однією рукою голосують а ПАРЄ за ху@лостанця, другою роблять морду лиця нікчемними заявами! Продажні тварюки!!! Напевно гітлер з сталіним їх нічому не навчили!!!
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Наблюдать , вот все что может лицемерная Европа.
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Ёптить... какой кошмар.... ПТН и Толстой сейчас обо (зачеркнуто) описаются и, таки, обеспечат.... У меня вопрос: дебилы, это кто?
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чому в української версії сайту у заголовку "від України", а у тексті статті "від россії", коли мову перемикаєшь на россійську, то без помилок?
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Давно не писали о проблемах в Керченском проливе. Они вообще есть?
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