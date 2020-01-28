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 Политика Украины
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 Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС, - Гончарук на встрече с Боррелем

Украина готова к переговорам о заключении с Европейским Союзом Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в Telegram по итогам встречи в Брюсселе с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"На встрече с верховным представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепом Боррелем мы обсудили цели и приоритеты повестки дня сотрудничества Украины и ЕС. Среди топ-приоритетов - "промышленный безвиз", то есть Соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции (Соглашение ACAA)", - написал Гончарук.

По его словам, последним заданием Украины для начала переговоров относительно "промышленного безвиза" стал закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора, который парламент принял еще в декабре.

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"Теперь ожидаем в ближайшее время визит в Украину предварительной оценочной миссии ЕС для оценки готовности инфраструктуры и законодательства Украины к началу переговоров", - подчеркнул Премьер-министр.

Кроме того, по его словам, на встрече были определены дальнейшие шаги для интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС. Они должны быть отражены в совместном плане действий, который будет определять также дополнительные формы взаимодействия Украины и ЕС в рамках Единого цифрового рынка, отметил Гончарук.

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Также он добавил, что Украина стремится к углублению сотрудничества в рамках Восточного партнерства с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности.

"Предложенная инициатива "Стратегия трио" выделяет из всех стран этого формата именно ассоциированных партнеров - Украину, Грузию и Молдову - которые имеют более амбициозную повестку дня с ЕС", - подчеркнул Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172397
 
 
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це як ...вони нашим "слугам" порше і мерси ...а наші їхнім китайські самокати (бо вже й таврії не випускають) ?
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А в голове то твоей пусто 😂😂😂если шо Зебилы это он сам говорил
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лизнуть боруху раньше чем он приехал то не подхалимаж...
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Наши умельцы такие свистульки из деревьев делают! Можем мы промышленных масштабах.
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Свистульки на восток хорошо пойдут, в обмен на лапти.
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мы им дешевую рабочую силу, карпатский лес и зерно, а они нам б/у автомобили, тепловозы и вертолеты для полиции по цене авиалайнеров
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А к однополым бракам Гончарук готов уже давно ! 😁
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Після голосування в ПАРЄ за ху@лостанця?! her їм на рило, а не ліс кругляк, українську землю, українську сировину! Ця продажна свинота нічому гітлером зі сталіном не навчена!!!
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