 Высокий представитель ЕС Боррель посетит Украину в ближайшие недели

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я намерен посетить Украину в ближайшие недели", - сообщил Боррель во вторник в Брюсселе на совместной с украинским премьер-министром Алексеем Гончаруком пресс-конференции, которая состоялась в перерыве заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС.

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Он подчеркнул, что Украина - ключевой партнер для ЕС, а не просто близкий сосед. "Мы решительно поддерживаем амбициозную повестку дня реформ в Украине", - отметил высокий представитель.