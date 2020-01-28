 С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам чиновника, известно, что перевозчик прекращает "единую прямую связь с Китаем", пока "ситуация не изменится".
"С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - сказал Скипальский.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.
10 тыс наших там застряли и Данилов сказал, что ничего страшного. Нет необходимости их эвакуировать.Если ничего страшного,. то почему закрывают авиасообщение? А французы с немцами, ну т-у-у-пые, вывозят своих. А хитрый Данилов задраил 10 тысяч наших в китайском отсеке и хер с ними.
с нашей "медициной" не способной сейчас даже ДИАГНОСТИРОВАТЬ коронавирус
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.html
Ну или предлагаете вообще их не пускать обратно?
напоминаю что в инкубационный период температуры НЕТ
+ в Украине сейчас нету средств диагностики уханьского коронавируса
На сегодня коронавирус в Украине планируют выявлять методом исключения
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.htmlпоражает равнодушие властей к нашим жизням
назад, разумеется, не пускать!
далее может быть диарея или не быть. Температура может быть а может не быть
кашель может быть а может не быть.... и т.д.
вірус як біологічна зброя має інші "плюси'
зокрема унікальну"середню частину( для адаптації до організма носія-людини .)
Dr. Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
·16 ч
5. (Continued from above)... "A BLAST search of 2019-nCoV middle fragment revealed no considerable similarity with any of the previously characterized corona viruses (figure 2)" -> it's a sequence entirely new to any known #coronavirus. What does this mean? We don't know yet.
Наблюдаю за спорами вирусологов насчет того, не пора ли слово эпидемия начать писать с латинской P (Pandemia). Полностью поддерживаю. Если вы поменяете наклейку на пузырьке с ядом в виде черного черепа на белом фоне на белый череп на черном фоне, это будет выглядеть более зловеще.
апаратами для допінгу спортсменів..
викачуючи кров і насичуючи її киснем...з надією,що легені відновлять Нормальну діяльність..
але кільки таких апаратів у Китаї?
10,20 тисяч ? і як довго?-тиждень,два?
а тепер "питання на засипку.'
СКІЛЬКИ ТАКИХ АПАРАТІВ В УКРАЇНІ?
пропадем!
или вы надеетесь на Вову-Ишака, шута Богдана или самокатчика Гончарука ?
орієнтовно з кількома мільйонами пенсіонерів
Все вказує на те,що це вірус "китайського виробництва" вироблений нашвикоруч,без антидота,що"вирвався на волю".
Доктор Ерік Фейгл-Дін
@DrEricDing
#WuhanCoronovirus #CoronavirusOutbreak
СВЯТА МАТІР БОЖА - У нового коронавірусу - 3,8 !!! Наскільки поганЕ це ЗНАЧЕННя репродуктивності R0? Це рівень термоядерної пандемії ... - за всю мою кар'єру жодного разу не бачив такого коефіцієнта R0 вірусу за межами Twitter. Я не перебільшую ..
26 янв.
ПІДТРИМКА: Експерти з КНР Китаю в Гуандуні опублікували звіт 25 січня, що новий #coronavirus має "більший ризик пандемії, ніж ГРВІ" !!!
Вони ґрунтували його на аналізі R0 з нових даних проти SARS. Це досить тривожно, якщо це правда. https://biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.25.919787v1
відомий український дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський розвінчав фейки про смертельний коронавірус з Китаю.