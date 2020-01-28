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Все про:вирус (160) Китай (1067) Минздрав (2137) Скипальский (31) авиасообщение (470)

 С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский

Начиная с 3 февраля Украина временно прекращает прямое авиасообщение с Китаем.

Об этом на брифинге сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам чиновника, известно, что перевозчик прекращает "единую прямую связь с Китаем", пока "ситуация не изменится".

"С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - сказал Скипальский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Китая находится около 10 тыс. граждан Украины, необходимости в их эвакуации пока нет, - Данилов

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По последним данным, количество жителей Китая, умерших из-за коронавирус, увеличилось до 106 человек.

Также читайте: Украинский туроператор из-за коронавируса временно закрыл все туры в Китай, а лоукостер приостановил полетную чартерную программу

Источник: https://censor.net.ua/n3172395
 
   
 Топ комментарии
 
не лучше пусть сюда приедут 1000 заражённых
с нашей "медициной" не способной сейчас даже ДИАГНОСТИРОВАТЬ коронавирус
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.html
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Как обычно... Минздрав "быстрого" реагирования!... С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский - Цензор.НЕТ 4510 С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский - Цензор.НЕТ 4510
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Видимо надеются, что до этого времени что-нибудь сюда попадет. Ну, чтоб было с чем "бороться".
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хто накликАв світову війну - наклИкав світову пандемію
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С 3 февраля временно прекращается прямое авиасообщение Украины с Китаем, - Скипальский

10 тыс наших там застряли и Данилов сказал, что ничего страшного. Нет необходимости их эвакуировать.Если ничего страшного,. то почему закрывают авиасообщение? А французы с немцами, ну т-у-у-пые, вывозят своих. А хитрый Данилов задраил 10 тысяч наших в китайском отсеке и хер с ними.
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І правильно! То їхні проблеми, хай виживають як хочуть. Не треба було пертися в той Китай!
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не лучше пусть сюда приедут 1000 заражённых
с нашей "медициной" не способной сейчас даже ДИАГНОСТИРОВАТЬ коронавирус
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.html
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кто хотел, тот уже слинял. уже больше недели вся шумиха.
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А чего ж они не выезжают? Самолёты э летают! До 3. Не хотят?
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рисковать 10 тысяч или 30 лимонов ? шутки в сторону, что гуманнее первое или второе ?
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Стесняюсь спросить, а что если они полетят через ту же Германию или там Индию то они станут менее зараженными?
Ну или предлагаете вообще их не пускать обратно?
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Нарешті додумалися. Та вже пізно! Тим більше китайози будуть летіти чартерними рейсами!
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Ну не везет, так не везет, раз в жизни собрался и на тебе. Куда теперь потратить пенсию в 2000 гривень?
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Как обычно... Минздрав "быстрого" реагирования!...
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с 3 февраля........ надо полагать сейчас в Китае нет заражённых. и только 3 февраля появится опасность
напоминаю что в инкубационный период температуры НЕТ
+ в Украине сейчас нету средств диагностики уханьского коронавируса

На сегодня коронавирус в Украине планируют выявлять методом исключения
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.htmlпоражает равнодушие властей к нашим жизням
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Та да. Зараз всі рвануть в Україну. Найсмішніше те, що наша влада одночасно каже, що загрози нема і евакуювати українців нема потреби і при цьому зупиняє авіарейси в Китай. Театр абсурду
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надо сделать исключение для бубачки - у него давно туда запланирован визит.
назад, разумеется, не пускать!
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"Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель" враньё. во время инкубационной стадии НИКАКИХ проявлений.
далее может быть диарея или не быть. Температура может быть а может не быть
кашель может быть а может не быть.... и т.д.
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Я тут на Алиэкспресе хотел заказать кой чего, никто не знает не закроют его на время?
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Можешь заказывать вирус живёт 20-25 дней в идеальных условиях имеется ввиду организм в коробке он врядли и двое суток протянет даже если тебе туда плюнет больной китаец😂😂😂
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Блин ну если ты не имеешь и малейшего представления о таких вещах нахрена ты показываешь всем свою тупость?
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когда уткнешься рожей в асфальт, покажешь какой ты умный.
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Сходи пожалуйста нахер говорить нам не о чем ибо мы стоим на разных ступенях развития
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Это понятно, я про то не перекроют ли посылкам из Китая дорогу.
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Так я же тебе ответил нет не перекроют угрозы заражения через них нет
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Пока что посылки отправляют, правда некоторые продавцы сейчас празднуют китайский новый год, поэтому не везде можно заказать.
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посилки незаразні.100%.
вірус як біологічна зброя має інші "плюси' З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 7868
зокрема унікальну"середню частину( для адаптації до організма носія-людини .)









Dr. Eric Feigl-Ding

@DrEricDing

·16 ч

5. (Continued from above)... "A BLAST search of 2019-nCoV middle fragment revealed no considerable similarity with any of the previously characterized corona viruses (figure 2)" -> it's a sequence entirely new to any known #coronavirus. What does this mean? We don't know yet.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 4 часа назад

Наблюдаю за спорами вирусологов насчет того, не пора ли слово эпидемия начать писать с латинской P (Pandemia). Полностью поддерживаю. Если вы поменяете наклейку на пузырьке с ядом в виде черного черепа на белом фоне на белый череп на черном фоне, это будет выглядеть более зловеще.
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ви знаєте як стримують смертність зараз у Китаї від даного вірусу?
апаратами для допінгу спортсменів..
викачуючи кров і насичуючи її киснем...з надією,що легені відновлять Нормальну діяльність..
але кільки таких апаратів у Китаї?
10,20 тисяч ? і як довго?-тиждень,два?
а тепер "питання на засипку.'
СКІЛЬКИ ТАКИХ АПАРАТІВ В УКРАЇНІ? З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 6692
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Для нас единственный способ спасения - прекратить полеты. У нас же ничего нет, кроме градусников....нет врачей, лекарств, койкомест в инфекционке.....Как вы собираетесь лечить, к примеру, 1000 человек в Киеве одновременно?
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не дай Бог хоть один инфицированный попадет в Украину!
пропадем!

или вы надеетесь на Вову-Ишака, шута Богдана или самокатчика Гончарука ? З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 6812
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ні. Пєтюня - жирний алкаш на коні білому прискаче і всіх вилікує цукеркою.
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у такому випадку нарешті буде ліквідована дирка у Пенсійному Фонді.
орієнтовно з кількома мільйонами пенсіонерів З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 2706
З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 7741
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СИТАЦІЯ ХРІНОВА.дуже.мало хто розуміє наскільки..

Все вказує на те,що це вірус "китайського виробництва" вироблений нашвикоруч,без антидота,що"вирвався на волю".

Доктор Ерік Фейгл-Дін
@DrEricDing
#WuhanCoronovirus #CoronavirusOutbreak
СВЯТА МАТІР БОЖА - У нового коронавірусу - 3,8 !!! Наскільки поганЕ це ЗНАЧЕННя репродуктивності R0? Це рівень термоядерної пандемії ... - за всю мою кар'єру жодного разу не бачив такого коефіцієнта R0 вірусу за межами Twitter. Я не перебільшую ..

З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 6738
26 янв.
ПІДТРИМКА: Експерти з КНР Китаю в Гуандуні опублікували звіт 25 січня, що новий #coronavirus має "більший ризик пандемії, ніж ГРВІ" !!!
Вони ґрунтували його на аналізі R0 з нових даних проти SARS. Це досить тривожно, якщо це правда. https://biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.25.919787v1
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Та не поспішайте ви так! Дайте китайцям роз'їхатись по країні
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а тепер дещо 'із висловів відомих довбо..бів'

відомий український дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський розвінчав фейки про смертельний коронавірус з Китаю. З 3 лютого тимчасово припиняється пряме авіасполучення України з Китаєм, - Скіпальський - Цензор.НЕТ 4249
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