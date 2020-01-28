 На Луганщине проживает меньше людей, чем показала электронная перепись, - глава ОГА Гайдай

Об этом глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, отвечая на вопрос hromadske, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тыс. постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тыс. переселенцев, но по факту проживают около 100 тыс.", - сказал глава облгосадминистрации.
По данным оценки численности наличного населения в Луганской области проживает 1 млн 127 тыс. 500 человек. Так, цифра, указанная в электронной переписи, выше данных главы Луганской ОГА на 380 тыс. человек (33%).
Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и аннексированного Крыма.
По сравнению с предыдущей переписью 2001 года население Украины сократилось более чем на 11 млн человек. Тогда этот показатель составил 48 млн 457 тыс.
...Місто просто гине, гниє і помирає. Подобається чи ні, згоден зі мною хтось, чи ні - мені похй. Це мої відчуття. Це місто непотрібне тим людям, які там живуть. Саме таке враження в мене склалось.І не важливо - їм реально похй, чи це ті хто сидить вдома і каже "ми любимо Україну і чекаємо її".
В Луганську формується якась хня з тих дітей, які виросли за цей час і почали вже їптися під прапорами ленере, тих, хто понаїхав з області чи російських ********** і вважають, що цей Луганськ це норм, ******, покупили хати, які коштували десятки тисяч доларів, за якусь хню чи просто були віджаті.
Луганчан, які не мали ніхя і не хотіли навчитись заробляти, а тепер як принцеси їздять на всратих хундаях купе нульових років, гордо піднявши голови (так, Таня, я тебе бачив і ти теж гівно, яким і була). Звичайно, коли ти сереш у дворі і гаряча вода в тебе з електрочайнику, який ти урочисто купив за непропиті гроші - тобі і такий Луганськ здається прекрасним містом. Але не мені.
Ви можете скептично ставитись до довоєнного Луганську. Хоч багато з вас і нахй не знав що там в нас і як. Так, це було стрьомне місто, але за моїм особистим переконанням, воно було кращім, ніж ряд інших обласних центрів України.
Слава парашенке