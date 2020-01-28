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Все про:ПАСЕ (1499) Россия (74831) Толстой (8)

 Россиянина Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ

Парламентской ассамблеи Совета Европы объявили результаты подсчета голосов по избранию Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ по квоте РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Во втором туре выборов за утверждение Толстого в должности проголосовали 132 делегатов ПАСЕ, а 117 отдали голоса против него.

Как сообщалось, назначение вице-президентом ассамблеи обычно происходит автоматически, однако по Толстому представительница Украины Мария Мезенцева ( "Слуга народа") инициировала процедуру обжалования, обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.

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Интересно, что о победе россиянина в выборах был вынужден объявить представитель Украины Александр Мережко ( "Слуга народа"), который также должность вице-президента ПАСЕ. По стечению обстоятельств, именно он вел заседание в то время, когда подсчет голосов был завершен.

В первом туре Толстой набрал 101 голос за и 71 против, также не преодолев барьер для избрания (в случае безальтернативного голосования кандидат должен набрать 162 голоса "за").

Источник: https://censor.net.ua/n3172393
 
 
 Топ комментарии
 
Этого уебана недоразвитого!? Это - днище полное!
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Это 100%-ная имперская мразь. ПАСЕ окончательно протухла.
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Этого ****** недоразвитого!? Это - днище полное!
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Мы можем как угодно к русским, мордве, марийцам и т.д. относиться.
Но на фото - никакой не представитель ни славянских, ни финно-угорских народов.
Чистый азиат.
Россиянина Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4671
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Опять скучная ветка.Снова зебилов Фома хером сдует.Или найдутся смельчаки?Зебилы,голос подайте хоть,что вы рады.
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Ты дурак, именно Украина и затеяла недопуск этого Толстого и не её вина что голосов не хватило.
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Вина не Украины,а то что ты ЗЕБИЛ. Так понятно.То чего Петро добился,твой Зеля *******.
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Соя головного мозга, диагноз понятен, именно депутат от СН подала обжалования но кроме невнятных зебилов ничего сказать по этому поводу не можешь.
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Бумаги-шняги.Вы точно весь мозг кварталом 95 прохихикали. Важен РЕЗУЛЬТАТ.Порох-политик Боинг,а твой Зеля мальчик с сачком бабочек ловить.Смотришь плакать хочется.А плакать придётся Украине.. из-за вас зебобиков.
==========
Один ты нашёлся всё таки. Всё,я с зебилами не балакаю.Иди 4000 от тёщи под матрац спрячь.
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Дакакаяразница???? Ауууууу, зебилье!!!!
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а украинская делегация .... даже не свалили оттуда - учавствуют в ЭТОМ
потому что из бюджета выделяются миллионы на эти делегации.... которые они тратят
тупо воровство наших денег
вот ЧТО лично Вам сделали хорощего это ПАСЕ? а ведь с ВАШЕГО кармана на это ушло более 100 млн дол!
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Это 100%-ная имперская мразь. ПАСЕ окончательно протухла.
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Троюродные брат сестра.Но он даже старался ,чтобы её с эфиров сняли.
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При Порохе такое бы не произошло !!!! Что скажете зебилоиды ???
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Да ты что, а при ком проголосовали министры стран ЕС за включение рашки обратно в ПАСЕ. И это его депутаты там сидели когда голосовало уже само ПАСЕ.
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Все в Европе уже знали еще зимой, что Порошенко проиграет. Отсюда и результат. Интересно посмотреть на реакцию малоросов при власти на все это.
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Та какая Парламентская Ассамблея?! Для кого? Для Толстого? Он хто? Граф? Князь? Не, я реально, если его Главарь- Верховный Правитель! А каком парламенте идёт речь?!
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Сей мерзкий факт только подтверждает гниение и распад Европы. Украине можно было бы рассчитывать только на саму себя, да куда уж ей: в стране 73% зебилов.
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Странно, а Гончаренко совсем другие песни пел...
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Он пел в интермедии. Было дело, что откладывался такой результат.
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Знаем.
Также знаем, что там или казах или киргиз подгулял немного позднее, при СССР.
Потому что глаза узкие теперь у графа...
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Мне уже страшно... Неужто Алексея??? Или... или даже Льва???
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Льва - ну и что.
Потом там казах какой-то подгулял...
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Ни хрена себе! Даже представить себе не мог. В любом своем самом страшном сне, что потомки Льва не все свалили.
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Та легко! Щас, не удивлюсь, если Шойгу, при нынешнем Верховном Фуйле, станет русским боярином, в официозе. Мне действительно странно, что он потомок Толстого. Тех, кто не свалил, просто обязаны были свалить. Ну, или- завалить. А оно- вона как!
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Сейчас в мире около 350 прямых потомков Толстого.
У Льва Николаевича было 13 детей, а у сына Льва Львовича - 10.
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Ого! Так один из них вернулся? Или таки пересидел благополучно, хотя бы 30-е годы?
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телохранителя из сериала "Буржуй" ?
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Хам с азиатской внешностью - вице-президент ПАСЕ.
Дожились.
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Я то думал он Толстой а оказался х@й простой.
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***
Уже давно Новодворская прямо
Сказала исчерпывающе о России:
"Кому нужна выгребная яма,
Претендующая на роль мессии?"
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виявляється потрібна ця вигрібна яма, тим які з неї вигрібають бабло!
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Бабло превыше всего.Какие там,нахрен,ценности?!
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Между прочим он праправнук Льва Толстого.)
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Пусть Толстому будет стыдно, как выглядет его потомок в 3-м поколении.
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Та толстой тот еще неоднозначный писатель
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товстий чи худий, все одно ху@лостанець! дякуємо дуже нашим європейським партнерам, 3,14дорасам!!!
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******!!!
Супер!
Это все внешняя политика зелебобиков!
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