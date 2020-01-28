 Россиянина Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Во втором туре выборов за утверждение Толстого в должности проголосовали 132 делегатов ПАСЕ, а 117 отдали голоса против него.
Как сообщалось, назначение вице-президентом ассамблеи обычно происходит автоматически, однако по Толстому представительница Украины Мария Мезенцева ( "Слуга народа") инициировала процедуру обжалования, обвинив россиянина в антисемитских заявлениях, не совместимых с ценностями Совета Европы.
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Интересно, что о победе россиянина в выборах был вынужден объявить представитель Украины Александр Мережко ( "Слуга народа"), который также должность вице-президента ПАСЕ. По стечению обстоятельств, именно он вел заседание в то время, когда подсчет голосов был завершен.
В первом туре Толстой набрал 101 голос за и 71 против, также не преодолев барьер для избрания (в случае безальтернативного голосования кандидат должен набрать 162 голоса "за").
Но на фото - никакой не представитель ни славянских, ни финно-угорских народов.
Чистый азиат.
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Один ты нашёлся всё таки. Всё,я с зебилами не балакаю.Иди 4000 от тёщи под матрац спрячь.
потому что из бюджета выделяются миллионы на эти делегации.... которые они тратят
тупо воровство наших денег
вот ЧТО лично Вам сделали хорощего это ПАСЕ? а ведь с ВАШЕГО кармана на это ушло более 100 млн дол!
Также знаем, что там или казах или киргиз подгулял немного позднее, при СССР.
Потому что глаза узкие теперь у графа...
Потом там казах какой-то подгулял...
У Льва Николаевича было 13 детей, а у сына Льва Львовича - 10.
Дожились.
Уже давно Новодворская прямо
Сказала исчерпывающе о России:
"Кому нужна выгребная яма,
Претендующая на роль мессии?"
жрите, гейропейцы
Супер!
Это все внешняя политика зелебобиков!