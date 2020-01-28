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 Политика Украины, Здоровье
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 На территории Китая находится около 10 тыс. граждан Украины, необходимости в их эвакуации пока нет, - Данилов

В настоящее время на территории Китая находится около 10 тыс. граждан Украины, необходимости в их эвакуации нет.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"У нас сегодня там находится приблизительно 10 тысяч наших граждан. Это наши студенты, это люди, которые работают в наших консульских и посольских подразделениях, это люди, которые работают по контрактам в Китае. Мы сегодня почти со всеми имеем налаженную связь, понимаем, где они находятся, в каком они состоянии", - сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что "пока что никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет".

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Чиновник сообщил, что в случае необходимости, власти будут рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.

"Но еще раз подчеркиваю: в случае необходимости. В настоящее время такой необходимости мы не видим", - подчеркнул Данилов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172390
 
 
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Ні хріна собі украінська громада у КНР )
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Так, необхідності такої на жаль нема! Тому що в Україні людей заражених короновірусом рятувати нікому! Краще нехай китайці їх вилікують, а потім вони повернуться!
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А ще - 2-тижневий карантiн пiсля повернення в Украiну: щоб цю гидоту далi не розповсюджувати.
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Нет ВОЗМОЖНОСТИ их эвакуировать.
Называйте вещи своими именами!
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Да денег нет ,чтобы бесплатно вывезти. Вот вам и отношение страны к своим гражданам.! А примеры есть не в пользу Украины!
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А и правда, зачем?) тупорылое зеворье- даже уже денег нет, чтоб людей эвакуировать...
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Вакцины нет лекарств от него нет пускай ещё погостят там с месяцок другой
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І правильно! Хай сидять у своєму Китаї! Це їхні проблеми!
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