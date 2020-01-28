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 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсант".

Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

О том, что президента хотят переименовать в "верховного правителя", причём слово "верховный" предлагается писать с большой буквы, журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между Путиным и Зеленским установлен "весьма эффективный контакт", - Песков

Источник: https://censor.net.ua/n3172388
 
 
 Топ комментарии
 
назвали б сразу : ВЕРХОВНОЕ ХУЙЛО
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Ну а как же винторогому скоту без верховного правителя с большой буквы? Никак...и ягель не того вкуса...и бояра горчит...и гавно не клеится на скульптурах....
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Сцарь ********** зарыганой свинокацапии -- будет сидеть пока не здохнет В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 1874
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А похож на Порошенка ))))
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Среди них - переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне. Источник: https://censor.net.ua/n3172388
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"Чем ближе крах империи тем безумнее ее законы." Марк Туллий Цицерон
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Ну а как же винторогому скоту без верховного правителя с большой буквы? Никак...и ягель не того вкуса...и бояра горчит...и гавно не клеится на скульптурах....
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Лучше уж сразу "правителя галактики" чтобы дважды не переписывать
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, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

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це піздєц! В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 2124 А всі інші що виходить-програли? В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 2124
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наконец то кацапы раздуплились к чему все ети ихние вздрагивания ))))
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Так-так... Верховный, значит. Один был такой правитель. Он тоже, помнится, стал Верховным, в 1941-м. Аналогии напрашиваются? Как по мне- ещё как!
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скорее аналогия с Колчаком . вот тот действительно имел ээээ должность Верховный правитель России . но кончил тоже плохо
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Тот имел должность, но не имел реальной тотальной Власти, даже Золотой запас просрал. И кончил- реально хреново.
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золотой запас и Путин просрать может . долго ли умеючи
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На сегодня коронавирус в Украине планируют выявлять методом исключения

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.html

как я и писал ... даже хуже чем я писал. сейчас в Украине НЕВОЗМОЖНО диагностировать Уханьский короновирус. тупо никак.
Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса
28.01.2020 - 16:09
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При Орде был верховный хан всех монголов. На паРаше будет верховный правитель всех кацапов. Традиции, мля.
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Интересно, герб изменят? Кто будет вместо орла?
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Там сейчас не орел, а курица двухголовая.
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Герб Золотой Орды:
В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 6187

Т. е. та же двухглавая курица.
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Ну, чо?... Ещё чуть-чуть, и перейдут к "Императору"...
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Та и хрен бы с ними. Хуже, если к Верховному Главнокомандующему. Меня к такой мысли неожиданная рокировочка с премьер-министерами натолкнула.
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можно сразу - "верховный правитель-император ***** #..."
и тока номер меняй....
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Московитам і до пекла буде тіко "свой путь"...
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да пишите уже сразу "Господин ПЖ".. и всем россиянцам "цак" в нос, и "кууу"..
потому что, россиянская цивилизация построена по принципу цветовой дифференциации штанов..
В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 7648
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А ведь автор фильма еще в 80-е прошлого столетия крепко протроллил кацапов, сотворив слово "пацак". В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 2888
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ВСЁ, ватаны совсем *бнулись а значит конец близок ,***** то уже подыхает а воронья на его дохлую тушку летит уже тьма-тьмущая ...
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Чем .бнутее ватаны - тем лучше для *****...
Будет теперь главаксакалом, канонизированым прижизненно...
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я даже знаю единственного кандидата на эту должность
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***** называть верховным правителем?
они точно уверены ,шо то слова-синонимы?
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А кажете, Жирік клоун. Це він колись запропонував це.
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Это,типа бог расии,но ни за шо,перед законом, не отвечает.
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Вот это сюр-помойка, бежать бежать бежать от этого зоопарка стремглав
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так был же уже такой,колчак назывался В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 8550
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Рабам и рабыням изаурам местным нужен верховный мегаправитель - мега-сцарь В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 3857
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давняя идея Жирика..))..монархия ***, возродилась таки ..и царь пупкин..как же без него то, москалыкам, кому же в ноги ниц...)))))))))))))))))) В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 4143 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 4143 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 4143 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 4143 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 4143 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 4143 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 4143
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Рубите уже интернет винторогим, и делайте их невыездными. Это было бы шикарно.
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Агония империи зла,помочь бы им усопнуть,да не повезло с этим шутом уклонисто блд!
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И надо же, чтобы эти отмороженные по самое немогу лаптеногие дегенераты достались в соседи именно нам... В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 277
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Ааааа! Не показуйте це СН, бо вони відразу змінять назву посади "Президент" на "Політик Всесвіту" В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя" - Цензор.НЕТ 3932
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Та й пішли вони НХ, з їх сцарем, ху@лом та всим рашистсько-підераційним сцарством! У нас своїх проблем вистачає!
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21й век на дворе, но тока не в ихней помойной яме, собаки дикие.....
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А найпікантніше те, що козлорожому бидлу це подобається . Бидло воно і у Африці бидло.
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Ржака просто )))) верховный правитель))))
Сноук, что ли 🤣🤣
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До такой узурпации власти Путиным даже Сталин не додумался! Ясно одно-в России идет полным ходом очередная ,третья по счету узурпация власти Путиным, которая превращает РФ фактически в монархическое государство, без всяких на это законных оснований.
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Сталин был генералиссимус !!! Тоже ...нутый на всю голову
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Сралин объявил себя генералиссимусом. Тоже ...нутый на всю голову был
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Ипать-тарахтеть! "Братаны" из страны медведей и балалаек,похоже,совсем разум потеряли.
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Походу про Властелина мира не фантастика.
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Ї...ний стид...
І цих скотів нам в брати нав'язують...
І вони нам про миття дуп європейців говорять...
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Честно одни страны идут вперед в 21 век ,другие в 17 царя храни, другие в 16 по религии и мракобесию
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И должность будет передаваться по наследству? Зачинатель династии Путиных. Следующей царицей мокшании будет Маша?
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Той бумажкой , что на расее зовут конституция , @уйло с сотоварищами уже многократно подтёрся , поэтому вносить туда уже можно что угодно
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где то пустили слезу от умиления местные зеленые малоросы
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Верховный правитель это длинно я предлагаю слово короткое слово из 5 букв *****!
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на чхати на расію кляту нехай вони там усі до пекла відправляться!!
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Из российских СМИ.
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В Конституцию РФ вместо должности президента предложено ввести должность "верховного правителя".

А так же конституционного утверждение православия в качестве основной религии страны, закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне. и еще 97 пунктов изменений в конституцию....
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В Иране Верховный Аятолла, а в РФ будет Верховный Х***о...
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Вау )(уйло Вовка теперя будет патишах всея мокшанских .Беней 😂😂😂
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Звучит конечно лучше чем просто царь ! Но членоликий звучит лучше ! 😁
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Да уж... Если это не очередной "цензоровский" фейк, то Оруэлл всё точно предсказал для россии.
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аппетит приходит во время жрачки , сразу уж " верховного правителя вселенной " давайте , а то лиш па -рашкиными кордонами ограничились ,...... ипанутые мля , жаль штатовские ястребы деградировали до полудохлых голубей , некому хорошего пистона вставить для отрезвления ума !
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