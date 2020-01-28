 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсант".

Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

О том, что президента хотят переименовать в "верховного правителя", причём слово "верховный" предлагается писать с большой буквы, журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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