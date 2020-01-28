 В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Коммерсант".
Среди них – переименование должности президента в "верховного правителя", утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.
О том, что президента хотят переименовать в "верховного правителя", причём слово "верховный" предлагается писать с большой буквы, журналистам рассказал член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
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це піздєц! А всі інші що виходить-програли?
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-blizhayshie-dni-poluchit-nabory-vyyavleniya-1580220521.html
как я и писал ... даже хуже чем я писал. сейчас в Украине НЕВОЗМОЖНО диагностировать Уханьский короновирус. тупо никак.
Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса
28.01.2020 - 16:09
Т. е. та же двухглавая курица.
и тока номер меняй....
потому что, россиянская цивилизация построена по принципу цветовой дифференциации штанов..
Будет теперь главаксакалом, канонизированым прижизненно...
они точно уверены ,шо то слова-синонимы?
17 век боже вову пу храни
Сноук, что ли 🤣🤣
І цих скотів нам в брати нав'язують...
І вони нам про миття дуп європейців говорять...
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В Конституцию РФ вместо должности президента предложено ввести должность "верховного правителя".
А так же конституционного утверждение православия в качестве основной религии страны, закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне. и еще 97 пунктов изменений в конституцию....