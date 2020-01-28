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 Политика Украины
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 Наемники РФ настаивают на открытии КПВВ вне предложенных Украиной точек - в Счастье и Золотом, - Фриш

В ОРЛО настаивают на одновременном открытии КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, однако для Украины это неприемлемо.

Об этом заявил во время конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году" в Киеве координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы посол Тони Фриш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для Украины сейчас понятно, что открытие КПВВ вблизи Счастья - не способ работы, это не согласованный путь вперед. С другой стороны, ОРЛО, конечно, поддерживает это. Что касается открытия КПВВ в Золотом без одновременного открытия в Счастье - это не способ так действовать. Вот такое мнение ОРЛО", - заявил Фриш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ целенаправленно устраивают вооруженные провокации в районе участка разведения сил перед встречей ТКГ в Минске, - штаб

Он подчеркнул, что сейчас "есть две противоречивые и несовместимые позиции".

Фриш также добавил, что достижение общего понимания не всегда возможно за счет работы ОБСЕ, а поэтому "нужна воля и желание самих сторон".

Напомним, украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске предложила для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). Там нет населения, которое могло бы оказаться в "серой зоне".

Также читайте: Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе приведет к замораживанию конфликта, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3172386
 
 
 Топ комментарии
 
Суки уже настаивают... С чем и поздравляю зебильё. Вы сделали это вместе. Наемники РФ настаивают на открытии КПВВ вне предложенных Украиной точек - в Счастье и Золотом, - Фриш - Цензор.НЕТ 6275
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Суки уже настаивают... С чем и поздравляю зебильё. Вы сделали это вместе. Наемники РФ настаивают на открытии КПВВ вне предложенных Украиной точек - в Счастье и Золотом, - Фриш - Цензор.НЕТ 6275
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А може вже досить виконувати всі хотєлки кацапо-рашистської нечисті? Бо дай їм палець то всю руку відцапають... Що скажеш гєнєраліссімус Вова, Віслюк ти Вазєленскій ?
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Негайно до виконання, а то ху@ло абідіца! І війська відвести, щоб не заважали!
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Они походу хотят, чтоб Зебилья власть за Наши деньги еще им пару мостов построила?
А Зебилы... как там? "Радуються"
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Исполняют на полусогнутых с перевыполнением графика уже давно , зебилье в восторге
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раз рашистские гандоны наплягают значит им это очень нужно! значит уже что то задумали! сивохи, не вздумайте идти у них на поводу! лучше сделать по другому - взять и прикрыть парочку уже действующих переходов, вот там с новым мостом, хотя бы на некоторое время, шо б собаки на г а в но изошли! вот это было бы правильно и классно!!!!
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Після кожного вбитого воїна на Донбасі Україна повинна закривати по одному КПВВ. Подивимося, чи багато залишиться відкритих пунктів пропуску через місяць.
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а чего не под Дебальцево (которое по Минскому договору наш...должен был быть) или под Алчевском или под Ровеньки (я знаю что это... тыл паскуд)))) но все же...)
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Ещё не приехал очередной сепар с территории Лугандонии по упрощённой процедуры маразматика Сивоха и не представил к головам украинцев оружие, который этот пацан возьмёт с собой.
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Кацапу дай палец пососать, так он и руку откусит ! 😎
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Цікаво чи відреагують на це правоохоронні органи? Чи вже підігрівають сценарію "мир, дружба, жвачка"? Хоча про що казати якщо представники розвідки "Оплоту" в столиці нормально себе почувають.

Найманці РФ наполягають на відкритті КПВВ поза запропонованими Україною точками - в Щасті і Золотому, - Фріш - Цензор.НЕТ 4001
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